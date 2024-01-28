FT: Строительство "Силы Сибири - 2" могут отложить

Россия и Китай до сих пор не согласовали ключевые детали инфраструктурного проекта, а пиковые цены на газ осложнили диалог, заявил FT премьер Монголии Оюун-Эрдэнэ.

Строительство газопровода "Сила Сибири - 2" для поставок из России в Китай могут отложить. Об этом издание Financial Times (FT) пишет в воскресенье, 28 января, ссылаясь на премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ.

Стороны все еще не согласовали ключевые детали масштабного проекта, заявил глава монгольского правительства. Москве и Пекину "нужно больше времени, чтобы провести более подробные экономические исследования", пояснил Оюун-Эрдэнэ. Переговоры осложнили цены на газ, в последние два года достигавшие пиковых показателей, добавил он.

Молчание КНР на фоне встреч Си и Путина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в 2023 году встречались как минимум дважды. Однако Пекин хранит молчание касательно инфраструктурного проекта, в то время как Москва неоднократно выражала готовность к строительству, отмечает FT. По данным издания, "Сила Сибири - 2" протянется на 3550 километров, из которых 950 пройдут по монгольской территории.

В июле 2022 года премьер Монголии рассчитывал, что прокладывание труб начнется в 2024-м. Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил в январской статье для журнала "Энергетическая политика", что сроки строительства газопровода и основные технико-экономические показатели будут "окончательно обозначены после подписания обязывающих соглашений" с партнерами из Китая.

С 2019 года действует газопровод "Сила Сибири". В 2023 году объем поставок по нему составил примерно 23 миллиарда кубометров, указывает FT. Ожидается, что в 2025-м проект выйдет на полную мощность в 38 млрд кубометров.

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