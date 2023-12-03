"Индии и Китаю особо не у кого покупать нефть, кроме России"

Экс-глава департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко рассказал в программе DW #вТРЕНДde о зависимости РФ от Китая и обходе Кремлем санкций по экспорту нефти.

Как Россия зарабатывает при ценовом потолке на нефть, насколько пострадал от западных санкций российский нефтегазовый сектор, и как Москва обходит эти ограничения, в интервью программе DW #вТРЕНДde объяснил экс-глава департамента стратегии и инноваций ПАО "Газпром нефть", приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги Сергей Вакуленко.

Константин Эггерт: Насколько сильно за время войны в Украине пострадал российский нефтегазовый сектор?

Сергей Вакуленко: Внутри страны добывают как добывали, перерабатывают как перерабатывали, все логистические системы работают. Если говорить о коммерческой стороне вопроса, поставках, то изменения тектонические. Кроме того, нефтяные компании - это в гораздо большей степени про новые проекты.

Когда проект запущен и нефть добывается, большинству людей в нефтяных компаниях сразу становится скучно. Они живут в основном тем, какие проекты мы сейчас разрабатываем, в какую тайгу, глубоководье, арктическое побережье поедем, как мы там применим уникальные технические решения. Вот с этим всем, конечно, очень много проблем.

- Насколько российская энергетика зависит от западных технологических решений?

- Если говорить о 90-х, то действительно было отставание, которое во многом было нагнано, когда российские нефтяные компании "ЮКОС" и "Сибнефть" активно стали внедрять в России технологии горизонтального бурения и гидроразрыва. 90% российской добычи - это добыча на наземных месторождениях. И то, как моделировать такие залежи, где бурить в них скважины, куда и с каким давлением нагнетать воду - очень много ноу-хау придумано в России. Современный подход к горизонтальному бурению, к многостадийному недроразрыву, это все было завезено с Запада, но довольно много лет назад.

- Как Россия обходит блокировку поставок собственно нефти и ценовой потолок, установленный Западом?

Сергей Вакуленко во время интервью Константину Эггерту Фото: DW

- Во-первых, Россия почти год просуществовала без всякого ценового потолка, и самые большие проблемы у России были, когда никакого ценового потолка не было. Это апрель-май 2022 года, когда не было никакого эмбарго, но был бойкот из-за давления общественного мнения и опасений, что вот сейчас подпишешь контракт с Россией, а все накроется, (тогда. - Ред.) привычные западные контрагенты, привычные покупатели российской нефти замерли и перестали брать эту нефть.

И это было как снег на голову, и тогда сотрудники российских нефтяных компаний метались по рынку, ища, куда бы эту нефть приткнуть. И как раз тогда и были периоды очень больших скидок на российскую нефть. Интересно, кстати, что общественное мнение сильно давило, клеймило в газетах компании за нефть, но эти же компании продолжали покупать российский дизель. И это никого не беспокоило. Соответственно, в декабре 2022 года (Западом. - Ред.) были введены одновременно ценовой потолок и эмбарго на поставки нефти из РФ.

А в феврале 2023-го - ценовой потолок и эмбарго на поставки нефтепродуктов. В России уже были ко всему готовы и активно налаживали торговлю с Индией и Китаем. Для России было важно не пойти в систему контроля. Потому что сегодня 60 долларов за баррель, завтра - 35, а послезавтра специальные счета и так далее. Для России было крайне важно создать альтернативную систему, и она это смогла сделать.

- Опишите ее.

- Выяснилось, что Индия и Китай покупают российскую нефть примерно за те же деньги, за что они покупают нефть из Омана или Арабских Эмиратов. А из России она уходит очень дешево. Это значит, что есть какой-то посредник, который в России дешево покупает, а в Индию дорого продает. Понятно, что сколько-то прилипает к рукам непосредственно людей, которые этим заняты, но очень понятная денежная масса где-то на счетах никому неизвестных фирм, зарегистрированных в Гонконге или в ОАЭ.

И это очень полезно, чтобы купить и потом отправить в Россию подсанкционный товар: то ли это керамические шарики для гидроразрыва, то ли микросхемы для ракет. Эта система очень плодородна для выращивания чего-то подобного. Это очень похоже на то, как в США появилась мафия с введением сухого закона.

- То есть Запад ничего с этим сделать не может?

- Очень трудно. То есть была уверенность, что можно что-то сделать, что вот есть монополия, и эту монополию не прошибить.

- Главное - обойти монополию страховок, транспортную монополию?

- Да. До сих пор Россия использует суда греческих или мальтийских судовладельцев. Судно может быть под флагом Маршалловых островов, но реальный владелец - греческий или мальтийский, который часто страхует свое судно у западной компании. Он показывает аттестат, в котором написано, что я забрал нефть, которую продали в Приморске или в Новороссийске по цене 57 долларов за баррель. Кто-то говорит, что это 30-40% обеспечения российских поставок, а кто-то - 10%.

Второй сегмент никак с Западом не связан. Это индийские и китайские покупатели, на которых можно пытаться накладывать вторичные санкции. Но это означает торговую войну между США и Европой, с одной стороны, Индией и Китаем - с другой. Это слишком большие противники, и хочется ли Европе и США тратить политический капитал конкретно на это? Ощущение, что пока не хочется.

- На Китай и Индию делалась большая ставка в Москве как на партнеров, которые компенсируют потери от прекращения поставок на западные рынки. Этот расчет оправдался?

- Интересно, что западная коалиция тоже делала большую ставку на Индию и Китай. Когда вводили европейское эмбарго, логика была в том, что мы фактически оставим только Индию и Китай как покупателей российской нефти. И эти двое покупателей скажут России: "Кроме как нам, тебе некуда продавать свою нефть". И опустят цены. И некоторое время дисконт был.

Но дальше выяснилось, что у Индии и Китая, кроме как у России, тоже особо не у кого было покупать нефть. Потому что их привычные поставщики теперь поставляли нефть в Европу взамен российской. Произошел такой разворот, а лишней нефти на рынке не было. Поэтому Россия сейчас продает нефть в Индию и Китай без особенного дисконта.

- Российская зависимость от Китая уже стала непреодолимо доминирующей или нет?

- Она, конечно, радикально усилилась по сравнению с тем, что было до войны. Это бесспорно. И будет только усиливаться.

- Другой регион. Через Украину продолжает идти газ из России. Почему этот газопровод до сих пор работает в условиях войны?

- Первая причина - позиция Украины по отношению к своим европейским союзникам: мы исполняем все свои обязательства по отношению к ним. Нам, Украине, очень бы хотелось, чтобы вы (европейцы. - Ред.) перестали покупать русский газ и платить за него кровавые деньги, которые Россия конвертирует в дроны "Герань", в ракеты "Кинжал", но мы свои обязательства в отношении Австрии, Италии, Венгрии будем исполнять и будем поставлять газ.

Второй момент - география газового потребления Украины. Газовое месторождение, газохранилища - на западе страны, а спрос - в центре и на востоке. Украина могла бы покупать физически газ в Австрии, гнать его через Словакию, через всю страну на восток. Но гораздо проще, если российский газ идет через территорию Украины, брать его на востоке и обеспечивать газоснабжение части страны молекулами российского газа.

Украина покупает газ не у России, а у европейских трейдеров, но физически этот газ течет через ее территорию (с востока. - Ред.). Разворачивать эту систему возможно, но это тяжело, дорого и неудобно. И есть еще одна причина: пока газ течет через Украину, Россия не обстреливает газопроводы.

- Но этот транзитный газопровод должен прекратить функционирование в ближайшие год-полтора. Какие последствия ждут Украину и рынок газа в Европе?

- Возможен вариант, когда Украина будет говорить, что она не готова подписывать никакие новые контракты с "Газпромом" на транспортировку газа. Но, например, будут предложения европейским энергетическим компаниям покупать российский газ на восточной границе Украины. С тем, чтобы транспортировка газа через территорию Украины было делом уже этих европейских компаний. Но еще один аспект - сейчас активно строятся СПГ-заводы в Катаре и в США. И как раз в районе 2025 года ожидается выход волны сжиженного газа на рынок. И в этом смысле потребность Европы в российском газе тоже снизится.

- Если война против Украины будет продолжаться, какие вызовы стоят перед российским энергетическим сектором?

- Все на свете портится от времени. Можно чинить производственный комплекс так же, как кубинцы это делают со своими "Кадиллаками" с 50-х годов, но все-таки это сложно. Одна из самых больших проблем российского нефтегазового комплекса - это энергоснабжение. Например, крупное сибирское месторождение потребляет примерно 1 ГВт электроэнергии. Это сравнимо с одним энергоблоком атомной электростанции. Эта электроэнергия вырабатывается непосредственно на месторождении из попутного газа на газовых турбинах.

Когда "Газпром" построит "Силу Сибири - 2", там каждые 300-400 километров должны стоять насосные станции, которые должны получать электроэнергию с использованием тех самых газовых турбин. Западные получить невозможно. В России умеют делать газовые турбины, но их выпускают на тех же самых заводах, на которых делают авиационные двигатели для военных и гражданских самолетов. Нефтегазовая отрасль будет в очереди только третья, а у этих заводов довольно ограниченная способность массово производить (одновременно. - Ред.) эти турбины и авиационные двигатели.

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