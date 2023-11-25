Санкции Запада против РФ за вторжение в Украину провалились?

Россия адаптировалась даже к так называемым "санкциям из ада", введенным против нее Западом за войну против Украины. Почему так вышло? Собрали мнения экспертов из "DW Новости Шоу".

Евросоюз принял 11 пакетов санкций против России за более 600 дней войны, которую Москва ведет с Украиной. Вскоре будет готов очередной, 12-й пакет. Будет ли он эффективнее или новые ограничения удастся так же легко преодолевать и обходить, как российским властям и их зарубежным контрагентам удается до сих пор? Эти и другие темы вместе с гостями обсуждали в среду, 22 ноября, в стриме передачи "DW Новости Шоу" в Youtube и в Facebook журналистка DW Ольга Тихомирова и эксперт Фонда Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко.

Санкции на российские алмазы

В 12-й пакет санкций ЕС, в частности, должны быть включены такие штрафные меры, как ограничения на экспорт алмазов из России в Евросоюз, а также снижение уровня ценового потолка для экспорта российской нефти (сейчас составляет 60 долларов за баррель, но России, по информации СМИ, продает нефть выше него). Эффект от ограничения на покупку Западом российских алмазов может быть чувствительным для бюджета РФ, считает экс-замминистра финансов и бывший первый зампредседателя Центробанка России Сергея Алексашенко.

Экс-замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко был на днях объявлен в розыск в России. Фото: DW

"Сказать, что они (ограничения. - Ред.) совсем бесполезны, нельзя - любое ограничение на ввоз алмазов в ЕС как минимум увеличит издержки компании "Алроса". И хотя основная часть налоговых поступлений от "Алросы" поступает в бюджет Якутии, но, "тем не менее, федеральный бюджет тоже что-то потеряет", говорит Алексашенко.

А вот уменьшение ценового потолка никак не повлияет на экспорт российской нефти, убежден он. "Ценовой потолок как мера вообще не работает - самый сильный эффект был только на ожиданиях. Но как только его объявили, стало понятно, что не так уж страшен зверь, как его малюют", - заявил в эфире "DW Новости Шоу" Сергей Алексашенко. У правительства РФ, по его словам, есть эффективный рычаг для компенсации внешних шоков от колебаний цен на нефть, и это - курс рубля: "Если цена нефти снизится на 10 процентов, а курс рубля упадет на 10 или 15 процентов, то бюджет получит те же самые рубли, что и планировалось".

РФ помогли "неортодоксальные меры"

Ожидания от эффективности санкций Запада были выше, чем показала реальность, признал Алексашенко, который входит в экспертную группу Ермака-Макфола по анализу международных санкций против России. Но, добавил бывший замминистра, предсказать эффект штрафных мер изначально было сложно, так как многие из них вводились против такой крупной экономики, как российская, впервые в истории.

"И, например, замораживание валютных резервов ЦБ многими экспертами, в том числе и мной, оценивалось как разрушительное (по воздействию. - Ред.). Но прошло совсем немного времени, и выяснилось, что для страны с положительным внешнеторговым сальдо валютные резервы не очень нужны, если курс рубля плавающий", - объяснил Алексашенко.

Власти РФ, по его выражению, смогли адаптировать экономику к внешним шокам, использовав "неортодоксальный набор мер". В первую очередь - ограничения на конвертируемость рубля: "Рубль стал неконвертируемой валютой. Кому-то стало можно конвертировать валюту, кому-то - нельзя". На руку властям РФ, по мнению Алексашенко, сыграло и то, что такие крупные страны, как Индия и Китай, не присоединились к западным ограничениям, так что у России появилось "не окошко для обхода санкций, а огромные ворота, через которые три "КамАЗа" могут проехать".

При этом экономист уверен, что было бы "неправдой говорить, что санкции вообще никак не повлияли" на ситуацию в России и на ее экономику. Весь рост ВВП, по его оценке, фиксируется лишь за счет военного производства. Однако санкции в принципе не могут разрушить экономику, а российскую - в особенности, потому что Россия является экспортером сырья, добавил Сергей Алексашенко. "Тем более, санкции, а это прежде всего финансовые ограничения, не могут остановить войну. Никакие финансовые ограничения на волю и сознание Путина, скорее всего, повлиять не могут", - признал эксперт.

В России "еще не военная, но военизирующаяся экономика"

Более полутора лет войны с Украиной и действия западных санкций между тем изменили в России тип экономики: это "еще не военная, но военизирующаяся экономика", заметил в эфире "DW Новости Шоу" экономист Игорь Липсиц. "Весь рост промышленности и ВВП обеспечивается обрабатывающей промышленностью, а в ней - в основном военным производством. Это вызывает тот перекос, что был у советской экономики, хотя пока он не достиг советских масштабов", - указывает Липсиц. Деньги на внутреннем рынке все сложнее потратить, а импортные товары становятся все дороже, даже китайский импорт, добавил Липсиц, который был одним из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве.

Все, что происходит в российской экономике, - следствие трех процессов, делает вывод Игорь Липсиц: "Это военные действия, которые порождают гибель, инвалидность и большую напряженность в обществе. Второе - это собственно усиление военного производства, и третье - это усиление санкций. И уже вычленить, какой из процессов больше влияет (на экономику. - Ред.), все сложнее и сложнее. Но понятно, что экономика пошла в разнос, а в ней разрушаются системы хозяйствования и те рыночные механизмы, которые с таким трудом были построены. Государство лезет в экономику, чтобы добыть денег на свои военные нужды".

Игорь Липсиц: "Новый средний класс в РФ - силовики и чиновники"

При этом давление на российскую экономику по-разному сказывается на разных социальных группах россиян. Не все одинаково страдают, а кто-то даже получил выгоду, констатирует экономист. По его мнению, близкие к федеральным властям крупные экономические игроки "получили только выгоду", так же, как и "беднейшие" слои общества в России - за счет роста господдержки.

А вот средний класс России страдает и меняется: "Средний класс становится другим по структуре - это теперь чиновники и силовики, это теперь средний класс времен военной ситуации". Что касается самых обеспеченных россиян, то число миллионеров, в отличие от числа миллиардеров, сократилось, говорит Липсиц.

Карикатура DW о ценовом потолке для российской нефти Фото: DW

В обществе утвердилась "негативная лояльность", заявила эксперт фонда Карнеги и немецкого центра ZoIS Александра Прокопенко, выступая в "DW Новости Шоу". "Все согласились с текущим положением вещей и стали в нем обустраиваться. Даже есть какие-то признаки оптимизма, но не из-за открывшихся возможностей, а скорее потому, что люди не могут находиться в депрессии в течение двух лет", - поделилась наблюдениями Прокопенко, в прошлом работавшая советницей одного из зампредов ЦБ РФ

Российский бизнес, как она выразилась, все больше садится на "военную иглу": "Вокруг войны крутится существенная часть экономической жизни - с моей точки зрения, более трети агрегрированного (совокупного. - Ред.) спроса распределяется через военно-промышленный комплекс. Это военная игла для экономики".

В Европе "санкции работают только для тех, кто готов их соблюдать"

Проблема неэффективности санкционного режима против России, введенного в частности Евросоюзом, заключается в том, что нарушения санкций в Европе преследуются крайне редко, заявил в эфире "DW Новости Шоу" журналист-расследователь Михаил Маглов. Прежде всего "персональные и технологические санкции работают только для тех, кто готов их соблюдать". По его словам, вероятность уголовного преследования нарушителей низка.

"Ситуация сдвигается, но нарушений - тысячи, а расследований - единицы. Когда будут сотни - санкции начнут непосредственно работать", - уверен Маглов. В данный же момент санкции, по его подсчетам, не работают и на половину задуманного воздействия и "остаются во многом словами на бумаге". В Евросоюзе "есть кому расследовать" нарушения санкционного режима, но, предположил журналист, пока не хватает компетенций и "наработанной базы". Чтобы наладить уголовное преследование тех, кто в ЕС обходит санкции, по словам Маглова, "не надо ехать ни в какой Дубай, достаточно начать расследовать то, что происходило тут с 2014 года".

В этой связи он напомнил о своем расследовании, в ходе которого удалось выяснить, как из Германии в Россию в обход санкций еще до войны поставлялись станки для российского ВПК, в том числе для производства снайперских винтовок. При этом поставщики не особо скрывали сделки, использовав лишь швейцарского посредника.

"И вот только пару месяцев назад прокуратура ФРГ взяла под стражу немецкого гражданина, менеджера, который проводил эти операции. Он был арестован во Франции", - поделился Маглов. При этом, по его утверждению, еще в 2015 году швейцарская прокуратура провела проверку, но не нашла нарушений, "хотя нарушения были на поверхности", заключил Михаил Маглов.

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