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Украина пригрозила атаками на нефтегазовую инфраструктуру РФ

Марина Барановская
11 ноября 2023 г.

На усиление российских обстрелов украинской энергосети этой зимой Киев может ответить атаками на нефтегазовую отрасль РФ, в том числе на месторождения нефти, заявил министр энергетики Украины.

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Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае после атаки беспилотных летательных аппаратов
Ильский НПЗ в Краснодарском крае после атаки дронов (май 2023 года)Фото: Veniamin Kondratyev/Telegram/AP Photo/picture alliance

Украина не исключает атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру в ответ на усиление российских обстрелов украинской электросети этой зимой. Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью изданию Politico в пятницу, 10 ноября.

Галущенко напомнил, что Россия регулярно совершает кибератаки на украинскую электросеть. Украинская сторона ожидает усиления физических атак со стороны РФ по мере того, как температура будет снижаться и люди будут больше зависеть от энергии, необходимой для отопления домов.

Киев может атаковать нефтегазовые месторождения РФ

Заявление украинского министра энергетики прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский в октябре сказал, что Киев "ответит", если Россия усилит атаки на энергосистему его страны этой зимой.

Отвечая на вопрос Politico о том, означает ли заявление президента Зеленского, что ответ Украины может включать в себя воздушные атаки на обширные нефтегазовые месторождения России, Галущенко ответил: "Это было бы справедливо". "Мы бы ответили тем же, атаковав их энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Галущенко.

Украинский министр не согласился с мнением о том, что атака на нефтегазовую отрасль России приведет к скачку цен на рынке, заявив, что другие производители смогут восполнить поставки. "Атаки на инфраструктуру не будут столь критичными для цен, особенно если речь идет о газе и нефти, - сказал Галущенко. - Это те виды топлива, которые можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится".

Министр энергетики Украины призывает к санкциям против "Росатома"

Галущенко также отметил, что настаивает на введении санкций против российской атомной промышленности, в том числе госконцерна "Росатом". По его мнению, это заставило бы Россию вывести российский персонал с Запорожской атомной станции, захваченной российской армией в начале 2022 года.

"Нам нужно создать что-то новое. Мой ответ - санкции в отношении российской ядерной отрасли. Иначе у вас нет способа заставить их уйти", - уверен украинский министр.

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