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Российская госкорпорация по атомной энергии.
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Контекст
Замедлит ли Венгрия путь Украины в ЕС и НАТО
Замедлит ли Венгрия путь Украины в ЕС и НАТО
Почему Венгрия не поддерживает Украину в противостоянии вторжению РФ так, как остальные члены ЕС и НАТО?
Политика
23.06.2023
23 июня 2023 г.
ЗАЭС на грани катастрофы: Украина готовит России счет
ЗАЭС на грани катастрофы: Украина готовит России счет
После российских ракетных обстрелов ЗАЭС полностью обесточена. Украина предупреждает о катастрофических последствиях.
Политика
09.03.2023
9 марта 2023 г.
Почему Белорусскую АЭС так надолго отключают?
Почему Белорусскую АЭС так надолго отключают?
БелАЭС, запущенная два года назад, с тех пор больше простаивает, чем работает, говорят эксперты. В чем тут дело - у DW.
Технологии
01.12.2022
1 декабря 2022 г.
Как кризис в Казахстане скажется на экономике России
Как кризис в Казахстане скажется на экономике России
О главных рисках для России из-за вспыхнувшего кризиса в Казахстане - DW.
Экономика и бизнес
07.01.2022
7 января 2022 г.
Атомная энергетика Польши: на распутье между РФ и Западом
Атомная энергетика Польши: на распутье между РФ и Западом
Два польских бизнесмена хотят вложиться в развитие ядерной энергетики в стране. Один - сотрудничая с США, второй - с РФ.
Экономика и бизнес
04.08.2021
4 августа 2021 г.
Кремль ответит за Навального и ФБК? Что решил Европарламент
Кремль ответит за Навального и ФБК? Что решил Европарламент
Навальный, ФБК, отвод войск от границы с Украиной. О чем еще идет речь в резолюции Европарламента, посвященной России?
Политика
29.04.2021
29 апреля 2021 г.
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Мнения
Прага против Москвы - конфликт дошел до президентов
Иван Преображенский
Колонка
Политика
27.04.2021
27 апреля 2021 г.
Москва и Анкара: осадок останется
Константин Эггерт
Комментарий
09.10.2015
9 октября 2015 г.
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