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Российская госкорпорация по атомной энергии.

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Контекст

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Замедлит ли Венгрия путь Украины в ЕС и НАТО

Замедлит ли Венгрия путь Украины в ЕС и НАТО

Почему Венгрия не поддерживает Украину в противостоянии вторжению РФ так, как остальные члены ЕС и НАТО?
Политика23 июня 2023 г.
Запорожская атомная станция

ЗАЭС на грани катастрофы: Украина готовит России счет

ЗАЭС на грани катастрофы: Украина готовит России счет

После российских ракетных обстрелов ЗАЭС полностью обесточена. Украина предупреждает о катастрофических последствиях.
Политика9 марта 2023 г.
БелАЭС, август 2020 года

Почему Белорусскую АЭС так надолго отключают?

Почему Белорусскую АЭС так надолго отключают?

БелАЭС, запущенная два года назад, с тех пор больше простаивает, чем работает, говорят эксперты. В чем тут дело - у DW.
Технологии1 декабря 2022 г.
Монета в 5 рублей на фоне собора Василия Блаженного

Как кризис в Казахстане скажется на экономике России

Как кризис в Казахстане скажется на экономике России

О главных рисках для России из-за вспыхнувшего кризиса в Казахстане - DW.
Экономика и бизнес7 января 2022 г.
Линии электропередач на фоне голубого неба

Атомная энергетика Польши: на распутье между РФ и Западом

Атомная энергетика Польши: на распутье между РФ и Западом

Два польских бизнесмена хотят вложиться в развитие ядерной энергетики в стране. Один - сотрудничая с США, второй - с РФ.
Экономика и бизнес4 августа 2021 г.
Флаг ЕС

Кремль ответит за Навального и ФБК? Что решил Европарламент

Кремль ответит за Навального и ФБК? Что решил Европарламент

Навальный, ФБК, отвод войск от границы с Украиной. О чем еще идет речь в резолюции Европарламента, посвященной России?
Политика29 апреля 2021 г.
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Мнения

Иван Преображенский

Прага против Москвы - конфликт дошел до президентов

Иван Преображенский
Колонка
Политика27 апреля 2021 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Москва и Анкара: осадок останется

Константин Эггерт
Комментарий
9 октября 2015 г.