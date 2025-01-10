Что стоит за продажей Китаю долей "Росатома" в Казахстане

В середине декабря российская Uranium One, дочерняя компания госкорпорации "Росатом", продала свои доли в трех уранодобывающих совместных предприятиях (СП) с казахстанской национальной компанией "Казатомпром". Речь идет о 49,99% акций в СП "Заречное", 30% доли в "Хорасан-U" и 30% косвенной доли в "Кызылкум". Все они были проданы китайским компаниям. Подобный шаг вызывает определенные вопросы, особенно на фоне стабильного роста цен на уран за последние пять лет. Что стоит за этой сделкой и почему выбор пал на Китай? DW искала ответы на эти вопросы.

Кому выгодна сделка?

"Росатом" реализует проекты более чем в 60 странах и предоставляет сервисные услуги для 48 действующих и строящихся энергоблоков за границей, говорится в отчете корпорации . Продаже долей "Росатома" китайским компаниям предшествовали ряд событий. При этом эксперты, опрошенные DW, считают, что сделка произошла по инициативе казахстанской стороны. "Казатомпром", крупнейший мировой производитель урана, опасается подпасть под западные санкции.

"Вероятно, казахстанская сторона попросила выйти, поскольку присутствие "Росатома" в доле делает актив токсичным и ограничивает возможности. Если продолжать сотрудничать, то санкции могут затронуть и "Казатомпром", - считает экономист Алмас Чукин. По его словам, для Казахстана продажа Китаю долей в СП очень выгодна, так как обеспечит долгосрочное сотрудничество непосредственно между потребителем и производителем.

Подобная просьба казахстанской стороны вполне оправдана, учитывая, что согласно отчетности 29% своей продукции "Казатомпром" продает в Европу. А в сентябре 2024 года председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсуповсообщил Financial Times , что полномасштабное вторжение РФ в Украину и последовавший за этим обмен санкциями между Западом и Россией создали препятствия для поставок урана из Казахстана.

Урановые месторождения как ключ к энергетической безопасности Китая

Добыча урана на месторождениях "Северный Хорасан" и "Заречное" началась еще в 70-х годах. Однако запасы последнего, по данным "Казатомпрома", уже на исходе - всего 3500 тонн урана, что обеспечит работу максимум на 3-5 лет. В то же время, на участке "Хорасан 1" месторождения "Северный Хорасан" ресурсы составляют около 33 тысяч тонн урана.

Атомная электростанция в Китае Фото: Lin Shanchuan/Xinhua News Agency/picture alliance

На первый взгляд, покупка долей в указанных совместных предприятиях китайскими корпорациями может вызвать вопросы, учитывая, что одно из месторождений считается менее перспективным. Тем не менее, для Китая это стратегический шаг, направленный на обеспечение своей энергетической безопасности. Как крупнейший в мире потребитель энергии, Китай производит основную часть своей электроэнергии за счет ископаемого топлива, в частности угля, который обеспечивает более 60% энергетических потребностей страны. Атомная энергетика, в свою очередь, составляет лишь 5% от общего рынка.

С учетом стремления властей КНР к развитию возобновляемых источников энергии и целей в области защиты климата Китай активно увеличивает инвестиции в ядерную энергетику. В настоящее время в стране функционируют 54 энергоблока, и согласно плану 14-й пятилетки, власти намерены построить более 150 новых реакторов к 2035 году. В связи с этим интерес Пекина к урановым месторождениям становится понятным. Кроме того, в отличие от "Росатома", который использует устаревшие методы добычи, у Китая есть современные технологии и достаточно средств для инвестирования в разработку урановых месторождений.

"Во-первых, все зависит от технологии вложения средств. Самая выгодная часть добычи, вероятно, заканчивается, но есть еще неосвоенные участки, например, края месторождений. Кроме того, партнерство с "Казатомпромом", у которого достаточно много неразработанных месторождений, может стать выгодным", - считает Алмас Чукин.

Во сколько обошлась Китаю урановая сделка

Какую сумму Россия могла выручить за проданные активы? Старший аналитик издания Inbusiness.kz Данияр Сериков полагает, что Москва сделала определенные уступки, проявляя лояльность к Пекину в знак признательности за помощь в обходе возможных санкций.

"Не исключено, что "Росатом" сделал по-дружески определенную скидку китайским партнерам за различные преференции. Я больше склоняюсь к мнению, что сделка могла весить 400-500 млн долларов, российские аналитики озвучивают диапазон цены от 300 до 400 млн долларов", - предположил Данияр Сериков.

При этом экономист Алмас Чукин отмечает - между тем, что лежит в земле, и тем, что будет когда-либо продано, существует огромная цепочка: "Уран нужно еще добыть, а заниматься простыми умножениями - бесполезное занятие".

Кремль в поисках денег

Еще одна важная причина, по которой "Росатом" решил продать свои доли в урановых месторождениях, - потребность в финансах. В условиях экономических санкций и огромных трат на войну Россия сталкивается с дефицитом бюджета для финансирования различных программ. Более того, урановые месторождения требуют значительных инвестиций для разработки и дальнейшей эксплуатации.

"Росатому" сейчас нужны живые деньги на фоне санкционных ограничений, которые давят на российскую экономику, а также финансовых вызовов, связанных со строительством АЭС в Турции и Бангладеш", - отмечает Данияр Сериков.

Строительство в Турции АЭС "Аккую" Фото: Serkan Avci/Andalou/picture alliance

Хотя прямых санкций против "Росатома" нет, но угроза их введения со стороны Европы сохраняется, а США ввели ограничения в отношении ряда структур, входящих в концерн. Из-за косвенных санкций "Росатом" был вынужден отсрочить введение в строй АЭС в Турции. Причиной, по утверждению российской и турецкой сторон, стало то, что немецкая компания Siemens Energy нарушила контрактные обязательства и не доставила оборудование в срок. Запланированный запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" 29 октября 2024 года так и не состоялся. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в конце декабря сообщил местным СМИ, что оборудование теперь заказали у Китая, и оно уже доставлено на площадку "Аккую".

Что касается АЭС "Руппур" в Бангладеш, то после введения санкций США против "Росэксимбанка" возник вопрос, как Дакка выплатит кредиты, взятые на сооружение санкции, и проценты по ним. В результате пришлось заключать новое соглашение по переводу оплаты на юани.

Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш Фото: Abdul Goni/AFP/Getty Images

Как продажа долей изменит влияние России на урановый рынок Казахстана?

После продажи долей у "Росатома" остается еще несколько совместных предприятий в Казахстане. Его козырем остается СП "Буденовское", которое считается одним из самых богатых по залежам урановой руды. Его запасы оцениваются в 114 тысяч тонн урана.

"Сильное влияние "Росатома" на урановую сферу Казахстана будет сохраняться в первую очередь благодаря тесному взаимодействию на высшем политическом уровне. Этот факт подтверждается сделкой по приобретению 49%-й доли в СП "Буденовское" в 2022 году, которая значительно перекрывает добычу в ближайшие годы в обмен на активы, переданные китайцам", - подчеркивает Данияр Сериков.

Месторождение урана в Нигере Фото: Maurice Ascani/Areva/AP Photo/picture alliance

В ближайшие годы зависимость "Росатома" от казахстанского урана будет только увеличиваться, полагают опрошенные DW эксперты. Это связано с тем, что добыча урана в России не превышает 3000 тонн в год, а новые африканские проекты компании развиваются медленно. В то же время "Росатом" продолжает активно строить атомные электростанции как в России, так и за рубежом.