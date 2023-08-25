Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики РБ

Чем живет город белорусской атомной энергетики Островец, отметивший недавно юбилей, и как его жители реагируют на негативное отношение соседней Литвы к БелАЭС - в репортаже DW.

В минувшие выходные в Островце отметили 555-летие с момента первого упоминания об этом населенном пункте, что в Гродненской области. Долгое время он считался поселком, численность жителей едва превышала восемь тысяч человек. Жизнь Островца и окрестностей кардинально изменилась в 2011 году, когда здесь началось строительство Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) - первой в стране. Островец получил статус города, население которого с тех пор увеличилось почти в два раза.

Праздник за счет "Росатома"

Показательно, что самым популярным местом во время праздничных мероприятий по случаю юбилея Островца стала площадка "Росатома". По сути, российская госкорпорация, которая является генеральным проектировщиком БелАЭС и изготовителем реакторов для нее, стала и главным спонсором праздника. Среди приглашенных на торжества были, в том числе, артисты из России.

Островцу - 555 лет Фото: Ales Petrowitsch/DW

Сами жители Островца также признают, что все перемены в их жизни связаны с построенной и работающей рядом АЭС. "Живу здесь уже 40 лет и когда переехала, даже представить не могла, что город так изменится, - делится пенсионерка Светлана. - Работала учительницей, и раньше даже поговорка была "Островец - свету конец". В том смысле, что это окраина, где есть только сельское хозяйство, а до областного центра Гродно - почти 240 километров".

Теперь же, отмечает Светлана, в городе много молодежи, приехавшей сюда из других регионов Беларуси. В Островце с момента начала строительства АЭС, помимо жилья, появились две новые школы, четыре детсада, автовокзал, стадион и даже ледовая арена. К нынешнему юбилею открыли поликлинику. "Мы же понимаем, что этого ничего бы не было без атомной станции, а ее самой - без российского кредита (на строительство БелАЭС. - Ред.), - добавляет Светлана. - Хотя люди разное говорят, и не все верят, что АЭС окупится, я смотрю в будущее с оптимизмом - дело ведь хорошее".

По уровню зарплат Островец обогнал даже Минск

По официальным данным, строительство атомной атомной электростанции в Островце обойдется в 11 миллиардов долларов - с учетом создания той самой инфраструктуры, которая появилась в городе. При этом, по планам властей в Минске, предполагаемый срок окупаемости БелАЭС должен составить 15-20 лет.

К юбилею Островца в городе открыли поликлинику Фото: Ales Petrowitsch/DW

Житель Островца Сергей рассказывает, что для местных жителей появление этого объекта пока несет только плюсы, что в первую очередь сказывается на доходах: "Платят на АЭС очень хорошо, и мои приятели, которые трудятся на станции, стабильно имеют зарплату в три тысячи белорусских рублей (около 1100 евро в пересчете. - Ред.) и даже больше".

Рост благосостояния фиксирует и госстатистика. В начале нынешнего лета Островецкий район оказался лидером в Беларуси по средней зарплате, которая достигла 2750 белорусских рублей. По этому показателю район, на территории которого располагается АЭС, обогнал даже Минск и Солигорский район, где добывают сильвинит и производят калийные удобрения.

"Пока все это - жилье, социальные объекты, достойный заработок - выглядит заманчиво для тех, кто переехал в Островец недавно", - рассуждает Дмитрий (имя изменено), который работает в транспортной организации, обслуживающей Гродненскую область. Однако, по словам собеседника, у него остаются сомнения в том, что БелАЭС останется привлекательным объектом и через пару лет, когда станцию необходимо будет запустить на полную мощность, чтобы начать погашать миллиардные кредиты.

Новый жилой комплекс в Островце Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Литовцы просто нам завидуют"

Сомнения в данном случае связаны с тем, что, задумывая проект БелАЭС, власти Беларуси рассчитывали экспортировать производимую станцией электроэнергию, в том числе и в европейские страны-соседи. Однако еще на стадии проектирования и строительства объект в Островце подвергся жесткой критике со стороны Литвы, которая свою Игналинскую АЭС закрыла еще в 2009 году (это было одним из требований при вступление страны в ЕС), а планы постройки новой, в том числе совместно с Латвией и Эстонией, так и не реализовала.

Учения в Литве на случай возможной аварии на БелАЭС (фото из архива) Фото: DW/W. Jantschits

БелАЭС расположена всего в 40 км от Вильнюса, и литовские власти утверждают, что она создает угрозу для экологической безопасности страны. В качестве аргументов они упоминаются спорный выбор площадки для АЭС и отсутствие прозрачности при возведении станции. В итоге Литва отказалась покупать у Беларуси электроэнергию и намерена не допустить ее закупки странами Евросоюза.

В недавнем интервью госСМИ генеральный директор Белорусской АЭС Михаил Филимонов признал, что конфликт уладить не удается: "Критиков было много. Они есть и теперь. Но мы уверены в правильности своего выбора в пользу атомной энергетики, поэтому твердо и решительно идем по своему пути".

Жительница Островца Светлана убеждена, что негативная реакция Вильнюса на появление АЭС в Беларуси не связана с экологией и безопасностью: "Я думаю, они просто завидуют. Свою атомную станцию поспешили закрыть, об этом пожалели, а теперь выставляют претензии белорусам, что мы сделали что-то не так". Такая точка зрения довольно распространена не только в Островце. Если верить данным опроса, проведенного в апреле-мае Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, 72,8% белорусских граждан положительно относятся к строительству АЭС, отрицательно - 14,5%.

АЭС соседствует со знаменитым храмом

Менее чем в десяти километрах от БелАЭС находится деревня Гервяты, которая стала достопримечательностью задолго до появления в стране атомной станции. Произошло это благодаря римско-католическому костелу Святой Троицы: его многие считают самым необычным и красивым храмом в Беларуси.

В самих Гервятах сейчас проживает примерно 500 человек, и местные жители с ностальгией вспоминают те времена, когда их знаменитый костел порой принимал тысячи туристов за день. "Многие приезжали из Польши и Литвы, потому что где еще в Беларуси увидишь храм, построенный в неоготическом стиле и сохранившийся до наших дней", - рассказывает житель Гервят Николай.

Костел Святой Троицы в Гервятах Фото: Ales Petrowitsch/DW

По его словам, теперь иностранных гостей совсем немного, но вряд ли тому виной появление БелАЭС: "Больше всего сказалась пандемия, когда были закрыты границы. А потом и ситуация в стране после президентских выборов в августе 2020 года". Что касается белорусских туристов, то для них посещение костела в Гервятах зачастую становится частью единого маршрута, который проходит и вблизи атомной электростанции. "Это воспринимается как экзотика - сфотографироваться у шпиля нашего костела, а потом - на фоне трубы БелАЭС", - подвел итог Николай.

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