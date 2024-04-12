Франко-российский атомный проект стал проблемой для Германии

Урановые таблетки вставляют в трубки из термоустойчивого металлического сплава, заполняют гелием и герметизируют. Затем десятки трубок длиной более 3 метров вставляют в специальный каркас - так, если упростить, выглядит процесс производства тепловыделяющих сборок (ТВС) для атомных электростанций. Несмотря на отказ Германии от атомной энергии, здесь все еще производят тепловыделяющие сборки. Этим занимается завод вблизи городка Линген на северо-западе страны, принадлежащий дочерней компании французского государственного концерна Framatome. ТВС здесь производят с далекого 1979 года, но именно сейчас вокруг завода в Лингене возник невиданный доселе политический ажиотаж.

ТВС российского образца

На рассмотрении министерства экологии федеральной земли Нижняя Саксония, в которой расположен завод, находится заявка компании Advanced Nuclear Fuels GmbH, дочки Framatome, на разрешение эксплуатировать новую производственную линию. Заявка французов вряд ли заинтересовала бы общественность, если бы не одно обстоятельство: новые топливные сборки планируют выпускать по лицензии российской компании "ТВЭЛ" - "дочки" государственного "Росатома". На фоне российского вторжения в Украину, когда Евросоюз взял курс на энергонезависимость от России, планы Framatome вызвали бурю возмущения в среде экологов и гражданских активистов.

До середины марта все заинтересованные граждане могли высказывать свои замечания. "Этой возможностью воспользовались более 10900 человек", - сообщили в ответ на запрос DW в Минэкологии Нижней Саксонии. Следующим шагом, как отметили в министерстве, будут общественные слушания в Лингене при участии всех заявителей. Как провести общественную дискуссию при участии более 10 тысяч человек, в Минэкологии не уточнили. "После этого в процессе будут задействованы федеральные органы, к которым мы обратимся за оценкой, в заключение будет проведен основательный анализ всех фактов", - сообщили в земельном министерстве.

Топливные сборки загружают в активную зону реактора, после чего начинается реакция, тепловыделение и выработка электроэнергии. На фото: машинный зал АЭС "Пакш", Венгрия Фото: Peter Kiss/picture-alliance/dpa/epa

"Вызов для европейской энергобезопасности"

"Мы приветствуем тот факт, что ведомства с такой серьезностью отнеслись к разрешительной процедуре. По нашему мнению, она может закончиться лишь отказом", - заявила, комментируя процесс рассмотрения заявки на производство в Лингене топливных сборок российского образца, глава влиятельной в Германии экологической организации BUND Сюзанне Герстнер (Susanne Gerstner). Свои замечания организация изложила более чем на 40 страницах. Кроме общих рисков, связанных с радиоактивными элементами, BUND говорит и о политических рисках - начиная с вызовов для европейской энергобезопасности и заканчивая опасностью "актов диверсии".

Компания Framatome на вопросы DW, как производство сборок по российской технологии соотносится с курсом ЕС на энергетическую независимость от России, не ответила. В сопроводительных документах к заявке французская фирма утверждает, что производить топливные сборки для реакторов типа ВВЭР, разработанных еще в Советском Союзе, ее "на фоне войны в Украине" попросили европейские компании-операторы реакторов этого типа. В пяти странах ЕС эксплуатируются 22 реактора ВВЭР. Framatome говорит о "независимом европейском обеспечении топливными сборками, которое позволит избежать перебоев с поставками электроэнергии и зависимости от импорта из-за пределов ЕС". Компания заявляет, что сборка российских топливных элементов в Германии - переходный этап, а пока компания будет разрабатывать сборки для реакторов ВВЭР без использования российских технологий.

ТВС в Лингене: "Зачем русским это?"

У живущего в Париже немецкого эксперта Майкла Шнайдера (Mycle Schneider) аргументация Framatome вызывает удивление. "Зачем это русским? Какой им интерес помогать французскому концерну делать Европу более независимой от России?" - риторически спрашивает Шнайдер. В беседе с DW известный критик ядерного лоббизма в Европе указал на то, что планы французского госконцерна по стратегическому сотрудничеству с "Росатомом" никак не увязываются с заявлениями руководства Франции, которое тем временем даже не исключает отправки войск в Украину для поддержки Киева в отражении российской агрессии.

Научный сотрудник Технического университета в Берлине Александер Виммерс (Alexander Wimmers) считает, что за риторикой Framatome кроются прагматичные интересы. "Framatome проспал тренд к диверсификации и снижению зависимости от России. Но все же захотел получить свой кусок пирога", - констатирует эксперт. Дело в том, что на рынке уже имеется альтернатива российским топливным сборкам для реакторов типа ВВЭР. Американский концерн Westinghouse еще более 10 лет назад начал экспериментальные поставки топлива в Украину для реакторов типа ВВЭР-1000. На сегодняшний день на сборках, производимых в Швеции по американской технологии, полностью или частично работают все АЭС на подконтрольной Киеву территории.

ВВЭР переводят на западное топливо. С одним исключением

Осенью 2023 года на топливо Westinghouse перешли и два энергоблока Ровенской АЭС, оснащенные реакторами типа ВВЭР-440. Для стран ЕС это важный сигнал. Ведь большинство реакторов российского типа в Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии и Финляндии - именно ВВЭР-440. В начале этого года о планах вскоре отказаться от российского ядерного топлива заявили в правительстве Финляндии. На чешских АЭС Темелин и Дукованы ожидают первых поставок западных топливных сборок к концу 2024 года. В эти же сроки планируют полный переход на топливо Westinghouse и в Болгарии. На АЭС Козлодуй эксплуатируются реакторы ВВЭР-1000. Западное топливо к ним давно испытали в Украине. Перевод ВВЭР-440 на новое топливо займет еще несколько лет. Словацкие АЭС ожидают топливо Westinghouse в 2026-2027 годах.

Единственная страна, которая не торопится отказываться от российского топлива для АЭС, - Венгрия. С одной стороны, венгерская АЭС "Пакш" принимает участие в европейском научно-исследовательском проекте APIS, в рамках которого Westinghouse при финансовой поддержке ЕС вместе с инженерами со всей Европы, в том числе специалистами украинского "Энергоатома", работают над ускоренной адаптацией топлива из Швеции под реакторы ВВЭР. Тем не менее, никаких контрактов Будапешт с Westinghouse пока не подписывал.

На АЭС "Пакш" в Венгрии Framatome является одним из поставщиков оборудования для новых энергоблоков, возводимых "Росатомом" Фото: Attila Kisbenedek/AFP via Getty Images

Совместные атомные проекты несмотря на войну против Украины

Будапешт продолжает укреплять сотрудничество и с "Росатомом", и с Framatome. Осенью прошлого года правительство Венгрии подписало меморандум об углублении сотрудничества с Framatome. Вскоре стало известно, что именно эта компания будет поставлять систему управления для новых энергоблоков на АЭС "Пакш", которые будет строить "Росатом". Французы будут осуществлять проект самостоятельно, после того как немецкий партнер - Siemens Energy - отказался от участия в нем вследствие российского широкомасштабного вторжения в Украину.

"В атомной энергетике геополитика всегда играет роль. Энергетические санкции ЕС в отношении России до сих пор никак не коснулись атомной энергетики. Все указывает на то, что это является следствием зависимости от России. Эта зависимость не односторонняя, а скорее следствие переплетения различных интересов", - констатирует Александер Виммерс. Framatome не отказывается от стратегического партнерства с "Росатомом", о котором было заявлено за считанные месяцы до военного вторжения России в Украину. Тем временем на юге Франции продолжают строить ITER - гигантский "реактор будущего", который, по задумке ученых, будет имитировать реакции, происходящие на Солнце, и обеспечивать огромный энергетический ресурс. "Росатом", как и Framatome , ключевой поставщик оборудования для проекта, львиную долю которого финансирует ЕС.

"Росатом" занимается не только энергетикой. В его структуру входят и предприятия ядерного оружейного комплекса Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Без политики не обойдется?

Майкл Шнайдер считает, что проект в Лингене может стать камнем преткновения в отношениях между Берлином и Парижем. "Я предполагаю, что за столом переговоров одновременно учитываются все факты, поэтому мотивы сторон непрозрачны. Речь идет и о российских, и о французских интересах. Но все это отражается и на германо-французских отношениях", - отмечает эксперт.

В министерстве экологии Нижней Саксонии не ответили на вопрос DW, когда стоит ожидать решения по поводу Лингена и "Росатома". Минэкологии подчеркивает, что с юридической точки зрения его полномочия ограничиваются только вопросами ядерной безопасности.

Однако, судя по всему, полностью отделить политику от ядерной безопасности в данном случае невозможно. "При принятии решения будет учтено, как может сказаться на ядерной безопасности влияние российского государственного концерна "Росатом", который работает не только в гражданском, но и в военном секторе", - подчеркнули в министерства экологии ФРГ, которому тоже предстоит вынести свое решение о судьбе российско-французского проекта в Лингене.