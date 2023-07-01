Атомная энергетика

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Контекст
"Экономическая авантюра"? Выгодна ли Беларуси АЭС в Островце
"Экономическая авантюра"? Выгодна ли Беларуси АЭС в Островце
Во сколько обошлось Беларуси строительство АЭС в Островце и выгодна ли станция стране сейчас?
Политика
05.02.2024
5 февраля 2024 г.
Франция строит новые АЭС. Германия предпочитает другой путь
Франция строит новые АЭС. Германия предпочитает другой путь
Франция делает ставку на АЭС в энергообеспечении страны. Почему это (не) может быть примером для ФРГ, - у DW.
Политика
09.01.2024
9 января 2024 г.
Япония после землетрясения: цунами нет, АЭС работают
Япония после землетрясения: цунами нет, АЭС работают
Подземные толчки у западного побережья Японии навеяли воспоминания о небывалом цунами и катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Катастрофы
02.01.2024
2 января 2024 г.
Как Россия обошла Германию в погоне за литием из Боливии
Как Россия обошла Германию в погоне за литием из Боливии
Как Россия осваивает месторождения лития в Боливии и почему Германия не смогла получить к ним доступ - у DW.
Экономика и бизнес
28.12.2023
28 декабря 2023 г.
В 2023 ВИЭ впервые обеспечили свыше 50% электроэнергии в ФРГ
В 2023 ВИЭ впервые обеспечили свыше 50% электроэнергии в ФРГ
У ветровой и солнечной энергетики - новые рекорды. Доля угля упала, но после закрытия АЭС вырос импорт электричества.
Экономика и бизнес
18.12.2023
18 декабря 2023 г.
Военные экопреступления РФ. Возможно ли правосудие?
Военные экопреступления РФ. Возможно ли правосудие?
По мнению юристов, армия РФ совершает на территории Украины подсудные военные преступления против окружающей среды.
Конфликты
31.10.2023
31 октября 2023 г.
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Как защищены украинские АЭС?
Обломки сбитых российских дронов нанесли ущерб на территории ХАЭС. Как защищены в условиях войны АЭС в Украине?
Конфликты
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Островец привыкает к статусу столицы атомной энергетики РБ
Чем живет город Островец, отметивший недавно юбилей, и как его жители реагируют на негативное отношение Литвы к БелАЭС.
Общество
25.08.2023
25 августа 2023 г.
Опасен ли сброс в океан радиоактивной воды с "Фукусимы-1"?
Через 12 лет после аварии на АЭС в Японии начали сбрасывать в Тихий океан радиоактивную воду, охлаждавшую реакторы.
Природа и окружающая среда
24.08.2023
24 августа 2023 г.
Почему атомная промышленность РФ не попала под санкции ЕС?
Атомная промышленность России по-прежнему обладает огромным влиянием в мире.
Политика
21.07.2023
21 июля 2023 г.
Чернобыльского сценария не будет. Эксперты - об угрозах ЗАЭС
Какова сейчас ситуация на Запорожской АЭС и насколько высока угроза безопасности станции на фоне тревожных заявлений?
Конфликты
07.07.2023
7 июля 2023 г.
Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России
Галерея DW о том, как Германия, еще недавно крупнейший в мире покупатель российского газа, преодолела зависимость от РФ.
Экономика и бизнес
01.07.2023
1 июля 2023 г.
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