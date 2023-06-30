Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России
Галерея DW о том, как Германия, еще недавно крупнейший в мире покупатель российского газа, преодолела зависимость от РФ и, похоже, уже никогда к прежнему партнерству не вернется.
СПГ-терминал вместо "Северного потока"
Этот снимок из восточногерманского Лубмина наглядно иллюстрирует "смену эпох" в энергетике ФРГ. Наверху - приемный терминал "Северного потока". "Газпром" прекратил снабжать по нему Германию 31 августа 2022 - почти за месяц до диверсий на этом газопроводе. Но уже в конце того года срочно арендованный плавучий СПГ-терминал начал закачивать здесь голубое топливо в газотранспортную систему страны.
Начало поставок сжиженного газа
Зимой 2022/2023 в Германии заработали три СПГ-терминала, следующей зимой их должно стать шесть. На ввод в строй самого первого регазификационного судна в западногерманском Вильгельмсхафене приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Огромный интерес СМИ подчеркивал значение произошедшего: за считанные месяцы удалось создать новый канал для импорта газа, который у других крупных стран ЕС был уже давно.
Главный поставщик теперь Норвегия
Долгие годы Норвегия была вторым после России поставщиком газа в ФРГ, теперь стала главным. Доля этого союзника по НАТО и близкого партнера ЕС выросла на немецком рынке газа примерно до 40%. Норвежский газ поступает по трем подводным трубопроводам с буровых платформ в Северном море. Одновременно Норвегия стала и основным поставщиков нефти, так что она и тут в значительной мере заменила Россию.
Германия встретит зиму с полными ПХГ
В 2022 году контролируемые "Газпромом" крупные немецкие подземные хранилища газа оказались фактически пустыми. После их национализации компания Sefe быстро обеспечила их заполнение, невзирая на цены. Поэтому всю зиму 2022/2023 Германия имела достаточно запасов топлива и вошла в новый сезон закачки газа при высоком уровне заполнения ПХГ. В результате уже к середине нынешнего лета он достиг 80%.
При кризисе надо выключать свет
Роста импорта трубопроводного газа из Норвегии и сжиженного газа через СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и в самой Германии зимой 2022/2023 не хватило бы для того, чтобы полностью компенсировать выпавшие объемы из России. Надо было быстро снизить потребление энергии. Одной из мер экономии стало отключение подсветки достопримечательностей ФРГ. Так выглядел Кельнский собор до и после 23 часов.
Немцы экономнее обогревали жилье
Большой вклад в энергосбережение внесли домохозяйства. Статистика опровергает утверждение, будто минувшая зима оказалась в Германии какой-то особо теплой. Но вот жители ФРГ реально меньше отапливали жилье: многие снизили температуру до 18-19 градусов, не грели зря комнаты, которыми не пользовались, и отключали батареи, уходя из дома. И это шло на пользу стране, климату и собственному кошельку.
Промышленность сократила производство
Из-за взлета цен на газ и электроэнергию ряду промышленных предприятий пришлось сократить и частично даже остановить производство.Тем не менее экономика Германии оказалась зимой 2022/2023 в состоянии лишь технической рецессии, а не глубокого экономического спада. Время покажет, сможет ли химический концерн BASF сохранить в Людвигсхафене производство аммиака - или будет его просто импортировать.
"Ренессанс угля" будет недолгим
Ради стабильного энергоснабжения правительство ФРГ разрешило отложить отключение угольных электростанций, а некоторые даже вернуть из резерва. Однако это не остановит отказ от угля, наоборот. В ответ на продление срока эксплуатации ТЭС на буром угле Neurath близ Кельна компания RWE обязалась уже в 2030 году закрыть все те электростанции, которые по действующему закону могли бы работать до 2038.
Конец атомной энергетики ФРГ
Лишившись российского газа, Германия не остановила запланированный на конец 2022 отказ от атомной энергетики, но отложила его на три с половиной месяца, чтобы подстраховать электроэнергетику в непростую зиму. В середине апреля 2023 последние три энергоблока немецких АЭС были окончательно отключены. Выпавшие генерирующие мощности компенсируются угольными, ветряными и солнечными электростанциями.
Бум солнечной электроэнергетики
В первом полугодии 2023 Германия получила свыше 50% нужного ей электричества с помощью возобновляемых источников энергии. Больше всего произвела ветроэнергетика, но ее развитие уже ряд лет пробуксовывает. Зато сейчас повсюду устанавливают солнечные батареи. При этом основной прирост генерирующих мощностей обеспечивают не энергокомпании с их крупными солнечными электростанциями, а домовладельцы.
Новоселы не хотят топить газом
Пока примерно половина домашних хозяйств в ФРГ отапливается газом. Однако под впечатлением вызванного Россией газового кризиса резко ускорился и так нараставший все последние годы тренд к переходу на возобновляемые источники энергии, прежде всего - на электрические тепловые насосы. Лишь 14% новых жилых зданий, строительство которых намечено начать в 2023 году, будут иметь газовое отопление.
Конец газового партнерства
Спрос на природный газ останется в ФРГ в ближайшие годы высоким, но по целому ряду причин будет неуклонно снижаться. В любом случае ни о каком возврате к прежнему германо-российскому газовому партнерству не может быть и речи. И не только из-за агрессии РФ против Украины. Россия оказалась ненадежным поставщиком, который пытался использовать газ для политического шантажа.