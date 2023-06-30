Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

Роста импорта трубопроводного газа из Норвегии и сжиженного газа через СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и в самой Германии зимой 2022/2023 не хватило бы для того, чтобы полностью компенсировать выпавшие объемы из России. Надо было быстро снизить потребление энергии. Одной из мер экономии стало отключение подсветки достопримечательностей ФРГ. Так выглядел Кельнский собор до и после 23 часов.