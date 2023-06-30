Жизнь после "Газпрома". Как ФРГ обходится без газа из России

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Андрей Гурков
1 июля 2023 г.
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Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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Российские истребители Су-30 на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, 20 июля 2021 года

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Конфликты16 мин. назад
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Разрушенная гребля Каховской ГЭС, снимок со спутника, 16 июня 2023 года

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Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

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"Может появиться новый Пригожин". Эксперт о страхах Путина

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Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

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