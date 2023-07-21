Почему атомная промышленность РФ не попала под санкции ЕС?

В то время как ЕС стремится избавиться от российского газа, ему с трудом удается отказаться от ядерного топлива из РФ. Атомная промышленность России по-прежнему обладает огромным влиянием в мире.

Менее чем через неделю после того, как первые российские танки вторглись на территорию Украины, грузовой самолет Ил-76, принадлежащий российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр", пролетев через Беларусь и Польшу, приземлился в Словакии.

Таинственный борт застал наблюдателей врасплох, поскольку всего за день до этого Европейский Союз, в ответ на вторжение Москвы в Украину, закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и частных самолетов.

Вскоре выяснилось, что на тот самолет запрет не распространялся, поскольку он перевозил критически важное ядерное топливо для четырех ядерных реакторов Словакии, созданных в России.

Примерно через месяц аналогичный российский самолет вновь пролетел еще дальше, чтобы доставить ядерное топливо в соседнюю Венгрию. Венгрия, как и Словакия, полностью зависит от российского топлива для своих АЭС.

Европа зависит от российского ядерного топлива

Два полета вскоре после начала войны стали еще одним свидетельством связей Европы с российской энергетикой и зависимости от них. Ядерное топливо, поставляемое российским государственным агентством "Росатом" и его подразделениями, позволяет вырабатывать почти половину всей электроэнергии на АЭС в Словакии и Венгрии и более трети в Чехии и Болгарии.

В то время как Евросоюз стремится как можно быстрее избавиться от зависимости от российского газ и нефти, от ядерного топлива из РФ ему удается отказываться с трудом. В результате сотни миллионов евро продолжают поступать в российский бюджет.

На Западе сочли политически неприемлемым вводить санкции против российской гражданской атомной промышленности. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз хотя бы ввести санкции против "Росатома", который тесно связан с российским военным аппаратом и контролирует оккупированную РФ Запорожскую АЭС в Украине.

"Если год назад я бы сказал, что ЕС будет труднее всего избавиться от российского газа, то теперь, похоже, труднее всего избавиться от российского ядерного топлива", - сказал DW Никлас Пуатье из аналитического центра Bruegel. "У него слишком сильная зависимость. Есть очень много технических вопросов. А тут еще все эти стандарты и безопасность", - указал он.

Рычаг влияния "Росатома"

Промедление ЕС объясняется тем, что российская атомная отрасль имеет огромное влияние в мире. На долю России приходится более 45 процентов мировых мощностей по обогащению урана, она поставляет ядерное топливо на АЭС ряда стран, в том числе и в США, которые, несмотря на жесткий санкционный режим в отношении РФ, продолжают ежегодно платить 1 млрд долларов за ядерное топливо, поставляемое "Росатомом".

По данным агентства по снабжению ЕС ядерными материалами ("Евратом"), почти 20 процентов природного урана, импортируемого в ЕС, поступает из России, еще 23% - из Казахстана, где "Росатом" является одним из основных игроков. Россия также поставляет значительную часть топливных стержней для европейских атомных электростанций.

"Росатом - одна из немногих компаний в мире, которая освоила весь ядерный топливный цикл, то есть обогащение, производство топлива, а также переработку", - говорит Соня Шмид, профессор научно-технических исследований в Вирджинском технологическом университете и автор книги "Производство энергии: история советской атомной промышленности до Чернобыля".

Страны Центральной и Восточной Европы особенно зависимы от российского топлива. В Словакии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Финляндии насчитывается, в общей сложности, 18 ядерных реакторов российской разработки, которые в настоящее время используют российские технологии и работают исключительно на российском топливе.

Будет ли "Росатом" производить топливные стержни в Германии в рамках партнерства с французской Framatome? Фото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Кроме того, "Росатом" давно сотрудничает с французской компанией EDF, с которой в 2021 году было подписано "соглашение о долгосрочном сотрудничестве", направленное на дальнейшее укрепление связей.

В настоящее время в немецком городе Линген, где российская компания планирует производить ядерные топливные стержни для реакторов АЭС в Восточной Европе в партнерстве с Framatome, подразделением EDF, из-за этого проходят протесты. "Росатом" не ответил на запрос DW c просьбой прокомментировать эту ситуацию. Framatome от комментариев также отказался.

Венгрия удваивает расходы на продукцию "Росатома"

В период с марта по декабрь прошлого года Россия экспортировала по всему миру ядерных технологий и материалов на сумму более 1 млрд долларов (890 млн евро), показало исследование известного британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

"Фактически с февраля 2022 года объем российского экспорта в ядерной сфере не только не уменьшился, но, по данным, приведенным автором исследования, может даже увеличиться, поскольку несколько постоянных клиентов по-прежнему стремятся иметь дело с российским атомным сектором", - говорится в сообщении RUSI.

Пульт управления атомной станцией в Венгрии

Среди таких "постоянных клиентов" - Венгрия. Объем экспорта российского ядерного топлива в Венгрию в период с марта по декабрь 2022 года значительно превысил объем экспорта за все предыдущие три года, говорится в докладе. В августе 2022 года Будапешт принял неоднозначное решение о строительстве еще двух российских атомных реакторов.

Неудивительно, что Венгрия в очередной раз сыграла важную роль в том, что атомная энергетика не была включена в 11-й пакет санкций ЕС против России, принятый в июне.

По словам Пуатье, хотя позиция Венгрии вызвала раздражение, у многих европейских дипломатов в Брюсселе существует также ощущение, что затраты на введение санкций против российского атомного сектора намного превышают выгоды, учитывая чрезмерную зависимость ЕС от "Росатома".

"Любые санкции сами по себе не изменят ситуацию на поле боя и способность России вести эту войну", - сказал Пуатье, добавив, что доходы от экспорта ядерной продукции в ЕС составляют лишь малую часть тех десятков миллиардов, которые Москва получает от продажи странам ЕС нефти и газа.

Отсутствие альтернатив российской атомной промышленности

Тем не менее страны ЕС, включая Чехию, Болгарию и Словакию, предпринимают усилия по диверсификации поставок российского ядерного топлива. Американский конкурент "Росатома" - компания Westinghouse, которая уже поставляет ядерное топливо для реакторов российской разработки в Украине, выразила заинтересованность в поставках топлива.

В мае финская компания Fennovoima в одностороннем порядке расторгла контракт с "Росатомом" на строительство атомной электростанции.

По мнению экспертов, хотя уран из России может быть относительно легко заменен поставками из других стран, поиск альтернативы российским мощностям по обогащению топлива может занять годы.

"В других частях мира просто нет достаточных мощностей, чтобы быстро разорвать эти связи, - сказала Шмид. - Это не секретная технология, но она предполагает большие капиталовложения. В условиях неопределенности, связанной с будущим атомной промышленности, частному бизнесу трудно продать эти технологии, полагает она.

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