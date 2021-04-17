"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии

Рост напряженности в отношениях Москвы и Праги может повлиять на решение о том, допустят ли РФ к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом в субботу, 17 апреля, чешский вице-премьер и министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил агентству Reuters, комментируя высылку Чехией 18 сотрудников российского посольства в связи с возможной причастностью спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

"Эти события, конечно, могут повлиять на "Дукованы". Это очень серьезные новости. Любые такие действия, если они будут подтверждены, должны определенно иметь последствия", - подчеркнул Гавличек.

Размер тендера - не менее 6 млрд долларов

Ранее министр выступал за максимально широкое участие в тендере, допуская, в частности участие и представителей РФ, чтобы повысить конкуренцию. Чешская разведка предупреждала о рисках со стороны РФ и Китая, оппозиционные силы поддерживали эту позицию, отмечает Reuters.

Правительство Чехии, которому принадлежит 70% акций электроэнергетического конгломерата ČEZ, в июле 2020 года одобрило планы по предоставлению беспроцентного кредита для строительства энергоблока. Размер тендера составляет не менее 6 млрд евро.

"Росатом" был включен в число претендентов

Чешские власти 29 марта включили в число претендентов на участие в тендере российскую госкорпорацию "Росатом", американо-канадскую компанию Westinghouse, французскую EdF и южнокорейскую KHNP.

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешские спецслужбы предоставили ему однозначные доказательства причастности офицеров российской военной разведки к взрыву боеприпасов в деревне Врбетице, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул в этой связи премьер-министр.

После этого Прага заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по версии местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

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