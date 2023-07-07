Чернобыльского сценария не будет. Эксперты - об угрозах ЗАЭС

Вероятность техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уменьшилась, сообщил 6 июля начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов. "Мы принимаем определенные меры в этой сфере, как публичные, так и непубличные, и, я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы понемногу спадает", - отметил он.

Применительно к угрозам безопасности ЗАЭС, которую больше года контролируют российские военные, речь сейчас, прежде всего, идет о рисках возможного взрыва на станции в результате минирования, о чем говорят власти Украины, или же в ходе обстрелов и повреждения каких-либо ее частей.

Что угрожает ЗАЭС?

Ранее 4 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что на крыше двух энергоблоков ЗАЭС - третьего и четвертого - российские военные разместили предметы, похожие на взрывные устройства. "Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины", - говорилось в заявлении Генштаба ВСУ. Еще раньше Буданов рассказывал о том, что российские войска "разработали и утвердили" план подрыва Запорожской АЭС. По его словам, россияне заминировали пруд-охладитель и четыре из шести энергоблоков станции.

О возможности"российского теракта на ЗАЭС" с выбросом радиации, ссылаясь на данные украинской разведки, в конце июня предупреждал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вероятный подрыв ЗАЭС России необходим для того, чтобы произошел ядерный выброс и мир отреагировал на это. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ называл ситуацию вокруг ЗАЭС напряженной и обвинял украинские власти в угрозе диверсии.

Рафаэль Гросси Фото: Hiro Komae/AP/picture alliance

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 июля заявил , что присутствующие на ЗАЭС в Украине эксперты этой организации в последние дни и недели осматривали отдельные части станции, включая некоторые участки периметра большого пруда-охладителя, а также проводили регулярные обходы территории объекта, но пока не заметили никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ.

Гросси подчеркнул важность проверки всех частей ЗАЭС, указав, что эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ , необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. В частности, им необходим доступ на крыши реакторных блоков №3 и №4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.

Подоляк: Угроза безопасности ЗАЭС существует

"Нелепо продолжать подготовку к теракту, если на тебя направлены все софиты, - заявил 6 июля в программе DW Новости Шоу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Мне кажется, мир дал неформально понять, что будут гораздо более жесткие решения (в случае взрыва на ЗАЭС. - Ред.)".

"Есть две составляющие, которые миру понятны, - пояснил Подоляк. - Во-первых, мотивы. Несомненно, Украине, которая декларирует необходимость деоккупации, подрывать на своей территории объект критической инфраструктуры нет смысла - это нонсенс. Поэтому мотив есть только у России.

Россия, когда будет отступать, оставит за собой выжженную землю, будет стараться уничтожить все объекты, не только большие критические инфраструктурные. И второе - инструментальные возможности. У кого есть инструменты? Безусловно у России, которая тотально контролирует территорию ЗАЭС. Учитывая это, нелепо смотрятся заявления о том, что Украина может это сделать".

Эксперт о ситуации вокруг АЭС: Взаимное разжигание страхов

Со своей стороны, немецкий эксперт по атомной энергетике Анна Вероника Вендланд (Anna Veronika Wendland) в интервью DW в программе DW Новости Шоу назвала ситуацию вокруг Запорожской АЭС "игрой со страхом с обеих сторон": "Мы отсюда можем оценивать заявление Зеленского как взаимное разжигание страхов. Проблема в том, что у нас есть только одна нейтральная сторона - это МАГАТЭ, чьи инспекторы находятся на станции. Но у них нет возможности полностью осмотреть всю станцию. Таким образом, у нас нет гарантии того, что инспекторы МАГАТЭ видят все. Но они пока не подтвердили минирование станции, которое бы они видели".

Анна Вероника Вендланд (фото из архива) Фото: Nadija Tymofejenko, Dr. Anna Veronika Wendland

Тем не менее, по мнению немецкого эксперта, угроза минирования территории ЗАЭС реальна: "Мы знаем, что это - огромная промышленная площадка. Это шесть блоков, плюс много других зданий и установок, которые могут быть заминированы. Мы знаем, что периметр этой станции и территория возле водохранилища была еще раньше заминирована". Как подчеркнула Ведланд, "это, конечно, опасная ситуация". Но, по ее словам, "прежде всего, сейчас идет игра на разжигание страха, чтобы апеллировать к международному сообществу для достижения своих целей".

Два сценария развития событий на ЗАЭС

Россия и Украина считают друг друга угрозой безопасности для ЗАЭС, говоря о возможных терактах и провокациях. Между тем в украинском Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности обнародовали два смоделированных сценария развития событий на ЗАЭС и спрогнозировали последствия, к которым может привести авария на атомной станции.

Первый сценарий - это авария, когда защитная оболочка (контейнмент) реактора не будет повреждена, но внутри него произойдет плавление активной зоны. Подобный сценарий может произойти при полном обесточивании энергоблока ЗАЭС или при повреждении системы охлаждения.

Как заявляют ученые, при таком сценарии "радиационные последствия аварии в основном будут ограничиваться границами санитарно-защитной зоны - 2,5 километра вокруг ЗАЭС. Это будет касаться в основном только персонала ЗАЭС. В таком случае будет необходимо ограничить пребывание людей на открытом воздухе в пределах санитарно-защитной зоны".

Другой смоделированный учеными сценарий - авария с повреждением оболочки реактора. "При этом сценарии радиационные последствия аварии будут иметь более широкую географию и худшие последствия. Территория загрязнения будет зависеть от конкретного сценария и метеорологических условий", - отмечается в заявлении центра. Но многие опасаются и худшего сценария, как в случае с Чернобыльской АЭС.

Немецкий эксперт: Чернобыльского сценария не будет

Как считает немецкий эксперт по атомной энергетике Анна Вероника Ведланд, несмотря на то, что угрозу для ЗАЭС часто сравнивают с Чернобыльской катастрофой, "в случае взрыва на ЗАЭС Чернобыльского сценария не будет". "Об этом много говорят, потому что об аварии на ЧАЭС все знают, - поясняет эксперт. - Но ситуация на Запорожской АЭС совсем другая, чем на Чернобыльской АЭС. На ЧАЭС был взрыв находящегося в эксплуатации реактора".

На Запорожской АЭС шесть энергоблоков, не работающих с осени прошлого года. Пять из которых ныне переведены в режим "холодной остановки", один находится в состоянии "горячей остановки".

"Однако, несмотря на это, им все равно нужна вода для охлаждения, ведь даже в таком состоянии топливные сборки выделяют тепло. В энергоблоках в состоянии "холодной остановки" вода нагревается до 70 градусов по Цельсию, в состоянии "горячей остановки" - до 280 градусов", - пояснил начальник отдела анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк.

Вода из пруда-охладителя играет критически важную роль в системе охлаждения атомных реакторов. Перекачивая ее из пруда в брызгальные бассейны, этой водой охлаждают топливные сборки реакторов, чтобы они не начали плавиться от перегрева. "Значит, самая главная задача - это охлаждение, - поясняет эксперт Анна Вероника Ведланд. - Чтобы был уровень воды в бассейнах и циркуляция. И этой системе нужно мало воды, в отличие от реактора, который работает на полной мощности. В принципе, если пруд охладить, и он будет в нормальном состоянии, то этой воды будет достаточно для охлаждения станции в течение месяцев. Проблема возникнет, если будет повреждена система охлаждения пруда и бассейна".

Эксперты указывают на то, что если система охлаждения будет повреждена, то к моменту аварии на энергоблоке в "холодной остановке", чтобы предотвратить утечку радиации, есть восемь дней. Когда реактор в "горячей остановке", есть только 27 часов.

Угроза "фукусимского сценария"

Поэтому подрыв любого элемента системы охлаждения может вызвать на ЗАЭС аварию по "фукусимскому сценарию". В марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" в Японии в результате землетрясения, вызвавшего мощнейшее цунами, прекратилось охлаждение трех атомных реакторов с последующим расплавлением ядерного топлива и радиоактивным выбросом.

"Тогда была создана зона отселения, но через три года люди вернулись назад, и сейчас от зоны осталась только одна треть, потому что были небольшие дозы радиации", - констатирует профессор Института радиологии окружающей среды Университета Фукусимы, украинский гидролог-радиолог Марк Железняк.

По его словам, если такой сценарий с подрывом системы охлаждения и будет применен россиянами на ЗАЭС, катастрофически разрушительных последствий от этого теракта не будет. "Создать там мертвую зону, как нас пугают, очень тяжело, если реакторы не работают. Это не будет радиационная катастрофа, потому что любого выброса радиоактивного йода на неработающей станции не может быть", - отмечает ученый. И добавляет, что в зоне наибольшего риска выброса других радионуклидов находятся только города, расположенные близко к ЗАЭС - Энергодар и Никополь.

Анна Вероника Ведланд, в свою очередь, отмечает, что повреждение станции взрывчаткой или в результате обстрела - это два разных сценария: "Реакторные здания этой станции практически как бункеры. Если нет постоянного обстрела с целью уничтожить станцию, то они могут выдержать несколько нецеленаправленных обстрелов. Проблема в том, чтобы оценить, есть ли такое намерение у россиян. Если оно у них есть, то у этой станции почти нет защиты, она в руках российских оккупантов. Конечно, если они хотят навредить станции, они могут это сделать".

Немецкий эксперт считает, что в нынешней ситуации необходима демилитаризация территории станции: "Прежде всего, нужно давить на Россию, чтобы она демилитаризировала эту территорию - это, в принципе, план МАТАГЭ, - уточняет эксперт. Это несовместимые вещи - радиационная безопасность и военные, их техника, боеприпасы на станции. И МАГАТЭ давно говорит, что демилитаризация ЗАЭС была бы лучшим решением для всех сторон".

Смотрите также: