Что происходит в оккупированном Энергодаре и на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) все больше обеспокоено ситуацией, сложившейся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и в городе Энергодар, где проживает большинство работников станции. На сайте организации сообщается, что эксперты МАГАТЭ, которые сейчас находятся на ЗАЭС, получили информацию об объявленной российской оккупационной администрацией "эвакуации" жителей Энергодара и окрестных сел. "Общая ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции", - указал генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси.

Поспешная "эвакуация" в никуда

В городском совете Энергодара подтверждают информацию, что российские оккупанты эвакуируют людей на другие оккупированные территории Запорожской области и в Крым. "Россияне объявили эвакуацию из 13 населенных пунктов вблизи линии фронта. Это Энергодар, Днепрорудное, Васильевка, Черниговка, Пологи, Токмак, Водяное, Каменка и другие. Они запугивают людей, говорят, что будет контрнаступление ВСУ и поэтому на две недели нужно отселиться в Бердянск. Все происходит наспех, никто не понимает, что и как, животных брать с собой нельзя, можно лишь небольшую сумку", - говорит один из депутатов Энергодарского городского совета. Свое имя он просит не называть, поскольку боится шантажа своих пожилых родителей, оставшихся на оккупированной территории.

Гендиректор МАГАТЭ Гросси во время посещения Запорожской АЭС Фото: Fredrik Dahl/AFP

Местный житель Павел (имя изменено), ранее работавший на ЗАЭС, а сейчас остающийся в Энергодаре, рассказал DW, что эвакуацию несколько дней подряд проводили с территории местной школы номер 2 и Энергодарской городской больницы, окруженных по периметру вооруженными российскими солдатами. "Управляет эвакуацией коллаборант, зять бывшего директора ЗАЭС. Пока вывозят тех, кто хотел уехать, и тех, кто чувствует опасность в случае прихода украинской власти. Мы боимся, чтобы нас не начали насильственно вывозить", - говорит мужчина.

Еще одна жительница Энергодара Людмила (имя изменено) сообщила, что с 6 мая всех детей отправили на каникулы, детские сады и школы закрываются. "Нам объявили, что к эвакуации готовят детей с родителями и представителей льготных категорий - стариков, больных. Сказали, что будут работать горячие линии для желающих записаться на эвакуацию. Сразу распустили по домам работников городской оккупационной администрации", - пересказывает женщина. По ее словам, это повлекло за собой панику среди местного населения, особенно местных коллаборантов и тех, кто имеет российские паспорта. "Некоторые наши знакомые, имеющие паспорта РФ, сразу на собственных автомобилях отправились в Крым. Там образовалась пробка, люди не смогли доехать до полуострова и остались в Геническе", - говорит Людмила.

Она добавляет, что никаких активных военных действий накануне не было, и людям приходится только догадываться, чем обусловлена поспешная эвакуация. "Периодические обстрелы были и до этого, но они продолжаются уже более года. Что привело к эвакуации и такой поспешной, мы не знаем до сих пор", - отмечает женщина. По ее информации, те, кто согласился на эвакуацию, сетуют на плохую организацию работы, люди долго в пути из-за неисправности автобусов, некоторых повезли не в Бердянск, как обещали, а на территорию России, некоторых расселили в непригодных для проживания условиях. "Я знаю женщину, которая с ребенком уехала в Бердянск. Их поселили в пансионате на косе, далеко от цивилизации. Магазины там не работают, питание организовано в столовой, которая находится в другом заведении. Они ночь проспали в куртках из-за холода и в конце концов на собственные средства вернулись в Энергодар", - говорит Людмила.

На ЗАЭС готовят эвакуацию, но не всех

Опрошенные DW местные жители рассказывают, что из более 53 тысяч человек, живших в Энергодаре до полномасштабного вторжения России, сейчас в городе осталась треть. Большинство из них являются действующими или бывшими сотрудниками Запорожской АЭС или членами их семей, которых оккупанты не выпускают из города. "Даже те, кто отказался на них работать и кому заблокировали карты доступа на ЗАЭС, уехать сейчас не могут, их заворачивают на блокпостах. А недавно проводили рейды по квартирам, проверяли, все ли на месте", - рассказывает Павел.

В Украине опасаются, что из-за "эвакуации" не будет хватать персонала на ЗАЭС Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

При этом в украинской компании "Энергоатом" сообщили, что российские оккупанты готовят к "эвакуации" из Энергодара около 3100 человек. В первую очередь речь идет о 2700 работниках станции, подписавших контракт с созданным оккупантами АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием "Росатома", и членах их семей. "Даже тех украинских работников, которые, подписав позорные контракты, согласились сотрудничать с рашистами, в ближайшее время собираются "эвакуировать". И это обострит уже крайне актуальный вопрос наличия достаточного количества персонала для обеспечения безопасности эксплуатации АЭС даже в текущем отключенном состоянии", - говорится в заявлении "Энергоатома", размещенном в официальном Telegram-канале компании.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщают, что в Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской атомной электростанции. При этом непосредственно персоналу ЗАЭС выезд из города запретили. Впрочем, российская сторона это отрицает. Как сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, коллектив Запорожской АЭС в Энергодаре продолжает работу в штатном режиме, несмотря на объявление эвакуации части населения вглубь Запорожской области. "Все дальнейшие планы и действия будут корректироваться реальными изменениями обстановки", - сказал Карчаа, слова которого цитирует российский "Интерфакс".

Ситуация в Энергодаре напряженная

В городе после объявления поспешной эвакуации закрылись несколько магазинов и захваченные ранее помещения украинских банков, где работали российские финансовые учреждения. "Теперь люди не могут пользоваться российской мобильной связью, потому что пополнить их можно было на кассе или в терминале их банка. 6-7 мая этот их "Промсвязьбанк" собрал все вещи и уехал", - констатирует местный житель Павел. Кроме того, из городской больницы Энергодара эвакуировали всех больных, демонтировали и вывезли все медицинское оборудование.

По информации депутата Энергодарского горсовета, демонтировано оборудование гинекологического отделения и аппараты для гемодиализа. "Сначала они вывезли из больницы своих раненых и больных. Сегодня они вывозят больных, которым нужен гемодиализ, и отправляют их в Евпаторию. Говорят, что отправляют на две недели, но мы понимаем, что это обычная кража оборудования. А жителям дачного кооператива "Волна" дали до конца выходных время забрать свои вещи, а с понедельника уже не пускают людей к их домам, грабят и увозят все с дач", - говорит депутат.

Законно избранный, но вынужденный уехать из города мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии для проекта "Радио Свобода" "Новости Приазовья" сообщил, что оккупанты также вывозят компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении захваченного ЦНАПа. Он рассказал об ажиотажном спросе на некоторые продукты питания и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы, по его словам, тоже пусты.

Местные жители, которые сейчас находятся в Энергодаре, лишь частично подтверждают недостаток продуктов или средств гигиены. "Ажиотажа с продуктами нет. У нас уже год как все закуплено, стоит дома на всякий случай - крупы, консервы, вода. Лекарство и бытовая химия пока есть, но ужасного качества, потому что российское. Теперь у нас все, как раньше в Советском Союзе - найти хорошее, дефицитное, постоять в очереди, конфеты на сдачу в магазине, на полках однообразие. Все это страшное, советское вернулось с приходом России", - констатирует Павел.

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