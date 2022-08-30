Энергодар вновь подвергся обстрелу

На 189-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 31 августа (время московское).

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Оккупационные власти Запорожья не намерены выдавать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ. По словам называющего себя "членом главного совета" области Владимира Рогова, прибывшие инспекторы МАГАТЭ будет стоять в очереди , чтобы попасть на оккупированную часть Запорожской области. Он заявил, что участники миссии "могли бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России". Прибытие миссии в Энергодар ожидается утром 1 сентября.

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстреле Энергодара

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Накануне визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Россия и Украина в очередной раз обвинили друг друга в обстрелах Энергодара. Как заявил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко, в результате удара, нанесенного российскими войсками, повреждено здание Энергодарского городского совета. "Цель этого действа - создать соответствующую картину для комиссии МАГАТЭ и сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщают комиссии об обстрелах города с нашей стороны водохранилища", - указал он.

В свою очередь Россия утверждает, что удар нанес украинский беспилотник.

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Военкоматы Московской и Ленинградской областей, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, получили указания о массовом призыве на военную службу местных жителей. Как указывает в своем Telegram-канале Главное управление разведки Минобороны Украины, призванными в ходе скрытой мобилизации будут комплектоваться части, дислоцированные в Крыму. Кроме того, командующий Южного военного округа Александр Дворников принял решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы. Поскольку на территории Крыма боевые действия пока не проводятся, этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт.

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Девочка на уничтоженном российском танке Фото: Mikhail Palinchak/Reuters

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по состоянию на 31 августа без вести пропавшими считаются 230 детей. Данные из государственного портала "Дети войны" обнародовал в своем Telegram-канале Офис генпрокурора. Также отмечается, что 7297 детей депортированы. Вместе с тем уже найдены 5177 детей. "По состоянию на утро 31 августа 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 379. Не изменились и данные по раненым - более 735", - отмечается в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что указанные цифры не являются окончательными.

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В оккупированном российскими войсками Херсоне утром прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал "Суспільне". Официальной информации по поводу взрывов, а также о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

В Крыму - пожар

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В аннексированном Крыму горит нефтебаза, сообщают украинские Telegram-каналы, в частности "Стратком ВСУ". По их данным, пожар начался около 6 часов утра в поселке Красногвардейское. На месте возгорания работают пожарные. В то же время, по данным российских СМИ, в Красногвардейском горят складские помещения.

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Российские войсковые подразделения стремятся выйти на границы Донецкой области, сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ . Как следует из сообщения, ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях, в районах Кодемы, Зайцева, Песков, Первомайского и Марьинки. Корабельные группировки россиян в Черном и Азовском морях продолжают выполнять задачи разведки и блокировки гражданского судоходства. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам и элементам инфраструктуры в глубине территории Украины, указывается в сводке Генштаба.

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В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что президент РФ Путин, вероятно, создает условия для принудительной культурной ассимиляции перемещенных украинцев в России. При этом упоминается информация о создании "адаптационных центров" для проживающих в России "мигрантов", которые обсуждались Путиным и главой Федерального агентства по вопросам национальностей Игорем Бариновым.

Также в ISW отмечают, что контрнаступление украинских войск представляет собой слаженный процесс, требующий определенного времени. Этот факт, а также сдержанность украинских военных используются Москвой для того, чтобы в информационном пространстве подорвать веру в перспективность операции ВСУ.

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В Белгороде прозвучали взрывы и сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, добавил глава региона.

Миссия МАГАТЭ выдвинулась в направлении ЗАЭС

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Автомобильная колонна миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева утром 31 августа, направляясь в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на юго-востоке Украины. "Мы проведем там пару дней", - приводит агентство dpa слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Крупнейшая в Европе атомная электростанция в настоящее время контролируется войсками РФ. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС, повышающих риск аварии. Когда представители миссии МАГАТЭ намереваются достичь станции, не уточняется.

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Организация Объединенных Наций призывает обеспечить ее представителям и партнерам доступ на территории, в настоящее время находящиеся под контролем военных РФ и пророссийских сепаратистов. "Несмотря на многочисленные попытки, наши партнеры не могут доставить помощь в неподконтрольные правительству (Украины. - Ред.) районы", - подчеркнул пресс-секретарь ООН.

США - о "референдумах" на захваченных РФ территориях Украины

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Проведение "референдумов" на захваченных территориях Украины грозит России новыми санкциями со стороны США. В распоряжении Вашингтона есть ряд мер, к которым могут прибегнуть американские власти, "будь то экономические санкции и другие вещи", - заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Патель на брифинге. По оценке США, псевдореферендумы могут состояться в ближайшие недели. Однако Киев, Вашингтон и международное сообщество понимают - "Кремль не может силой изменить границы суверенной Украины" независимо от количества российских военнослужащих и назначенных РФ "властей" оккупированных районов, подчеркнули в Госдепе.

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Харьков Фото: DW

Российские силы нанесли удар по Киевскому району Харькова, в результате вспыхнул пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, снаряд попал в жилой дом. Градоначальник не привел подробности. По предварительным данным, два человека пострадали, указал глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов. По его словам, около полуночи из Белгорода в направлении Харькова были запущены три ракеты. "Одна взорвалась на территории России, еще одна - в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова", - написал он в своем Telegram-канале.

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У российской армии не будет "никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на захваченных территориях Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении. "Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен", - подчеркнул он. Кроме того, глава государства призвал жителей аннексированного полуострова Крым "держаться подальше от российских военных объектов", в частности, военных баз и аэродромов.

Хроника событий 30 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 августа 00.00 - 13.59 >>>

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