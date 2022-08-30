ЕС создаст спецмиссию для подготовки украинских военных

На 188-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 30 августа (время московское)

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Евроcоюз в качестве превентивной меры передаст Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты населения от потенциального радиационного облучения в районе Запорожской АЭС. Об этом Еврокомиссия сообщила в своем Twitter. Йодид калия может быть использован в случае выброса радиации, чтобы не допустить попадания в организм радиоактивного йода и защитить щитовидную железу. .

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне поездки инспекционной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщил сотрудник пресс-службы украинского лидера. Подробности встречи не обнародованы.

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Страны ЕС договорились о создании специальной миссии для подготовки украинских военных. Об этом в Праге в рамках неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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В Лейпциге в период между вечером 26 августа и утром 29 августа, совершены попытки поджога общежития для украинских беженцев и находящегося примерного в километре от него детского сада, который также посещают дети беженцев с Украины. Как сообщили в земельном ведомстве уголовной полиции (LKA) 30 августа, следователи не исключают политически мотивированного преступления. Идет поиск свидетелей.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сообщила, что Германия намерена приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с РФ. Таким образом, по мнению главы внешнеполитического ведомства, страны Евросюза, прежде чем выдавать визу, смогут тщательно проверить, на каком основании была подана заявка, и какова близость заявителя к российскому правительству.

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В Вооруженных силах Украины пока не подтверждают информацию CNN об успехах, достигнутых в рамках контрнаступления на юге, поскольку опасаются за безопасность жителей Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк "В отличие от компании CNN, я очень переживаю за судьбу тех людей, которые проживают в этих населенных пунктах и тех подразделений, которые ведут за них бои, поэтому мы пока ничего не подтверждаем", - подчеркнула она.

Российские войска обстреляли Николаев

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Российские войска вновь обстреляли Николаев. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич, пока известно об одном погибшем и одном раненом.

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Проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах России терпит неудачу. Об этом в своем Telegram-канале заявляет Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Учитывая это, российские власти решили увеличить количество наемников, участвующих в боевых действиях на территории Украины. По оценкам военной разведки Украины, на временно оккупированных территориях находится около 4500 - 5000 боевиков. На определенных направлениях они используются как штурмовые отряды, действующие в первой линии наступательных войск.

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Первая партия зерна из Украины в Африку с момента начала российского вторжения более шести месяцев назад прибыла в порт Джибути. Об этом сообщил в своем Twitter исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Дэвид Бисли. 23 тысячи тонн пшеницы, прибывшие с судном MV Brave Commander, будут использованы для гуманитарной помощи, оказываемой ВПП ООН региону, где голод угрожает более 20 млн человек.

Хроника событий 30 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 августа 14.00 - 23.59 >>>

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