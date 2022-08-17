"Брат просит вытащить его с войны". Как заключенного пытаются вернуть с войны в Украине

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На войну с Украиной массово вербуют заключенных российских тюрем. Сестра одного из них рассказала, как пытается вернуть своего брата с войны.
На войну в Украине частные военные компании завербовали не менее трех тысяч заключенных из российских тюрем. Такую цифру в интервью DW приводила директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Одних заманивают крупными зарплатами от ста тысяч, других - помилованием через полгода службы. Руслану едва исполнилось 20 лет, ему оставалось сидеть меньше года по "легкой" статье. На него повлияли старшие по отряду и пропаганда из телевизора, который круглосуточно работает в тюрьмах, уверена его сестра Светлана.
Руслан осознал свою ошибку и хочет вернуться домой. Но случаев возвращения заключенных живыми с войны пока не было, говорят в "Руси сидящей". DW приводит рассказ Светланы, которая хочет создать прецедент.
Имена героев изменены, лексика приведена в оригинале.
Руслан чуть старше двадцати. Он приходится мне троюродным братом, так что росли мы не вместе. У него многодетная семья - кроме него, у матери и отчима еще трое детей. Руслан с ними не жил. У него самого отца уже нет. Мать вышла замуж, и они с новым мужем на пару любят прибухивать. То есть там нужны деньги.
В тюрьме он оказался второй раз. Оба раза по легкой статье с лишением свободы не больше, чем на 2,5 года. Первый раз это случилось, когда ему было 18 лет. В первый срок я к нему ездила на свидания по телефону через стекло, потому что он в следственном изоляторе. Передачки ему привозила. Чтобы попасть на свидание, нужно было с вечера занимать очередь. Я даже приезжала вечером на машине и спала в ней.
Весной я ему рассказала, что в Telegram-каналах ходят слухи о наборе зэков на войну. Говорили, что будут набирать тех, у кого тяжкие статьи и большие сроки. Напомнила ему, что у него легкая статья, осталось год посидеть, так что пусть даже не думает об этом. Он говорит: "Да, конечно, я же не дурак. За чьи интересы воевать? Плюс военные это те же самые мусора. А исполнять приказы мусоров я не собираюсь". После этого я была уверена, что он никуда не поедет.
А 12 июля мне позвонила его мать и спрашивает, не звонил ли мне Руслан. Оказывается, он за пару дней до этого набрал ее уже из Ростовской области и попросил скинуть ее паспортные данные на номер в WhatsApp, что она и сделала. После этого от него ни слуху, ни духу.
На следующий день с утра я начала писать гневные письма с требованием срочно вернуть мне брата. Написала уполномоченному по правам человека, в прокуратуру РФ, в прокуратуру города. Куда я только не написала. Он же весной сказал, что не поедет.
Наверное, первое, что меня сподвигло бороться - мое отношение к этой ситуации между Россией и Украиной. Мне не хотелось, чтобы мой брат был оккупантом. Я каждой клеточкой своего организма против войны. Я думала, что его заставили, загипнотизировали. Или наркотики в еду подмешали, чтобы он уехал. Я не знала, что думать, поэтому хотелось его выдернуть.
Когда я нашла женщин, у которых так же пропали родственники, то выяснилось, что всем звонили последний раз в один и тот же день и тоже просили отправить их паспортные данные в WhatsApp. Примерно в начале июля в тюрьме, говорят, проходила вербовка. Набрали около 70 человек. Данные они все скинули и сидели, ждали.
В целом родственники не очень активные. Кто-то боится и поэтому не пишет. А большинство ждет обещанных денег. Мать Руслана тоже перестала меня поддерживать, когда получила за него 100 тысяч рублей. Правда, как потом выяснилось, он соглашался на 200 тысяч.
Пока я активно пыталась вернуть брата в Россию и жаловалась в разные инстанции, со мной произошел странный случай. Мне испортили машину. Выглядело так, как будто отверткой пытались отжать стекло. А потом мне позвонил отец Кости Иванова, который был старшим в отряде Руслана. Он меня спросил: "А не получала ли ты какие-то приветы?" Я говорю, получала. "А не боишься ли ты, что тебе подкинут наркоту?" Я говорю, что боюсь, да. Но буду продолжать писать.
Раньше Руслану вообще фиолетово было - что Путин, что Навальный. Никогда ничем не интересовался. А в тюрьме он был совсем один. Наедине с теми, кто, наверное, ему на мозг капал, что это наш долг - освободить Украину от фашистов. "Поехали их бить. Ты чего, не мужик? Ты трус, что ли?" Я думаю, что там так было.
Ольга Романова в своих интервью рассказывала, что заключенных вербуют через старших. Может, этот Костя его и обработал? Может, у него зарплата была побольше. Не знаю много про него, но его отец рассказывал, что сын грезил идеей отправиться воевать. Да и сам отец вроде как ветеран боевых действий. Но я не знаю, какую он там роль играл и с какой целью мне звонил. После разговора с ним я ощущала какое-то давление. Я думала, что он с ними (представителями ЧВК. - Ред.) повязан как-то. Кстати, недавно Костя погиб.
На днях Руслан объявился. Позвонил мне, когда подходила моя очередь к стоматологу, поэтому разговор был коротким, на три минуты. Он уже был в Украине. Я ему говорю: "Здорово, оккупант!" Он сначала не понял, переспросил. На второй раз понял. Я спросила, почему он за пару месяцев поменял свое решение не идти воевать.
Он ответил, что ему было скучно в тюрьме и он устал сидеть. Я пыталась надавить: "И поэтому ты решил взять в руки оружие и пойти в чужую страну, убивать граждан чужой страны?" Он что-то пробурчал, но я не разобрала. Очень плохо было слышно.
После этого мы еще несколько раз созвонились. Сначала он повторял, что все нормально, после чего я с ним очень жестко поговорила. Кажется, он осмыслил наш разговор. Скорее всего, он думал, что назад пути нет, и не хотел меня расстраивать - поэтому говорил, что все нормально. Теперь он просит вытащить его обратно. Сказал, что попросит мать больше не брать деньги. Конкретного плана, как его вернуть, у меня нет. Снова буду жаловаться в колонию и прокуратуру.
Сейчас я жалею, что после его первого срока отказалась ему помогать. Я ему тогда пообещала, что больше поддерживать не буду, если он еще раз попадется. Только одно письмо ему написала, когда он еще был в СИЗО. Весной он меня звал, чтобы я уже в колонию приехала на свидание. Но я отказалась. "Посиди теперь один", - сказала. И мать к нему тоже не ездила.
Может быть, если бы я с ним общалась, возила передачки, приезжала на свидания... Может быть, он и не поехал бы, потому что у меня было бы какое-то влияние на него. А так, получается, я его кинула. Знать бы где упадешь - соломки бы подстелить.
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