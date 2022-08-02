Военный эксперт: В Еленовке мог быть применен термобарический заряд

Вопросов о том, что именно произошло в колонии в Еленовке (расположенной на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области), где 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли более 50 пленных украинских военнослужащих, меньше не становится. Москва обвинила Киев в том, что причиной гибели пленных стал удар, нанесенный поставленными в Украину из США реактивными системами залпового огня HIMARS. ВСУ категорически опровергает эти обвинения.

Независимые эксперты не могут попасть на место происшествия, хотя российское Минобороны заявило, что допустит туда специалистов из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН в интересах проведения объективного расследования случившегося. Однако, в МККК сообщили, что, по состоянию на вечер воскресенья, 31 июля,никакого доступа в Еленовку у них до сих пор нет. О том, что можно понять из той информации, которая есть на сегодня, шел разговор в премьерном выпуске программы "DW Новости Шоу" с Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр. На вопросы колумнистов DW ответил украинский военный эксперт Олег Жданов.

DW: Российской стороной опубликованы различные видео, в том числе с убитыми и ранеными в Еленовке, фото с места трагедии. Кроме того, в Сеть уже выложены спутниковые снимки колонии, сделанные коммерческой компаний Maxar Technologies. Скажите, пожалуйста, какие выводы можно сделать, имея эту визуальную информацию?

Олег Жданов: У меня очень большие сомнения по поводу версии с обстрелом. Как офицер-артиллерист скажу: после взрывов черного дыма быть не может. Во время выстрела - да, но сами взрывы обычно сопровождаются выделением дыма белого цвета. Это первое.

Украинский военный эксперт Олег Жданов

Второе. При взрыве наблюдается разлет осколков. И это облако должно было выглядеть как при фугасном взрыве. Здесь больше похоже на взрывы внутренние, в здании, чем на наружные, проникающие через кровлю.

Ну, и что самое главное: на фотографиях и видео изнутри видно, что все кровати стоят на своих местах. И тела лежат там же, где стоят кровати. При фугасном взрыве кровати и тела должно было разметать по всем углам здания. Должно было выбить окна, сорвать крышу и, если бы было несколько взрывов, возможно, были бы разрушения и самого здания, трещины в стенах. И вся закопченная стена, которую нам показывают на видео, должна быть испещрена сотнями осколков, которые образуются в результате фугасного взрыва. Но штукатурка на стене абсолютно целая.

- Советник президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twittere, что российская сторона могла взорвать внутри здания термобарические заряды. В чем выражается их действие, и видим ли мы следы этого воздействия сейчас, исходя из той информации, которая нам уже известна?

- В принципе, да. Термобарический боеприпас дает объемный взрыв и выжигает при этом кислород. Поэтому основной вид травмы, которую человек получает, это разрыв внутренних органов, вызванный воздействием ударной волны. Кроме того, на месте взрыва возникает сильный пожар и отсутствует кислород для дыхания. Такой эффект создает термобарический боеприпас,в простонародье называемый "вакуумным".

- Допустим, эксперты Красного Креста и ООН рано или поздно попадут на место трагедии. Спустя такое количество времени, когда тела увезли, какие-то обломки ракет принесли, можно ли достоверно на месте сделать какие-то выводы, понять, что случилось?

- Думаю, да. Если специалисты опытные, особенно если допустят туда экспертов-криминалистов, то они, к примеру, могут взять нагар со стен и определить тип взрывчатого вещества, который там применялся. Это самое главное, потому что поможет определить какой тип взрыва был и какие боеприпасы применялись. Ведь начинка у разных боеприпасов разная, и производство тротила разное.

Единственное, считаю, что Красный Крест может провести подобное расследование. Потому что у Украины есть позитивный опыт, когда эксперты МККК расследовали трагедию под Иловайском и доказали, что наших раненых добивали после того, как они были лишены возможности защищаться на поле боя. Имею в виду расстрел наших войск в так называемом "зеленом коридоре" в 2014 году.

А вот в экспертах ООН я очень сильно сомневаюсь. Особенно из-за позиции самого генерального секретаря ООН и его дружбы с Путиным.

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