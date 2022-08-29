Запрет на выдачу виз россиянам: в ЕС решают, что делать

Запретит ли ЕС выдачу виз гражданам РФ из-за войны в Украине? Среди стран-членов Евросоюза нет единого мнения на сей счет. Полный запрет, скорее всего, не введут, но ограничения возможны.

Своим призывом запретить российским гражданам въезд в ЕС президент Украины Владимир Зеленский вызвал бурную дискуссию в Европе. Допустимо ли, что граждане страны, которая ведет войну против своего соседа, могут и дальше посещать территорию Евросоюза, как будто ничего не произошло?

Нет, считают такие государства, как Финляндия, Польша, Чехия и страны Балтии. Они приостановили выдачу краткосрочных виз россиянам. Германия, Греция, Кипр и Еврокомиссия относятся скептически к такой мере, выступая против жесткого запрета на въезд в ЕС для граждан РФ. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил на прошлой неделе, что войну против Украины введет президент РФ Владимир Путин. Поэтому канцлер не разделяет идею тотального запрет на въезд в ЕС для россиян, который затронул бы в том числе и тех лиц, кто ни в чем не виноват.

Какие настроения в ЕС по поводу виз для россиян

Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, вынесла вопрос о шенгенских визах для россиян на повестку дня неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая должна пройти во вторник, 30 августа, в Праге. Как ожидается, как минимум соглашение с РФ об упрощенном порядке выдачи виз, которое действует с 2007 года, будет приостановлено. Это подтвердили европейские дипломаты газете Financial Times. Приостановка действия этого соглашения приведет к тому, что получить краткосрочную шенгенскую визу россиянам станет сложнее и стоить это будет дороже.

Но принятие резолюции, предполагающей тотальный запрет на въезд в ЕС для граждан РФ, которую должны одобрить все страны ЕС, по данным дипломатов, не предусмотрено. Попытки отдельных государств запретить россиянам въезд в ЕС окажутся малоэффективными, потому что краткосрочная виза для туристов действует во всех 26 странах Шенгенской зоны, независимо от того, в какой из них она была выдана.

По данным европейского агентства Frontex, за полгода войны России против Украины почти миллион обладателей российских паспортов въехали в ЕС. Большинство - через Финляндию (330 тыс. человек), Эстонию (234 тыс.) и Литву (132 тыс.). Речь идет в основном о туристах, которые приезжают в ЕС на несколько дней. Но это не значит, что был выдан миллион шенгеских виз, потому что российские граждане могут, имея визу, действующую в течение 90 дней, многократно въезжать в Шенгенскую зону на протяжении этого времени. До пандемии коронавируса страны Шенгена ежегодно выдавали около 500 тыс. новых виз россиянам.

Куда едут россияне

Большое число граждан РФ, въезжающих в ЕС через соседние с Россией страны на востоке Европы поездом, на авто или по морю, объясняет то, что уже не существует прямых авиарейсов из РФ в ЕС. Приехать в такие страны, как Германия или Франция, россиянам стало намного сложнее. Немецкие консульства в РФ, по данным МИД ФРГ, в первом полугодии выдали около 14 000 краткосрочных виз. До пандемии и перед войной в первой половине 2019 года это число было в 10 раз больше.

На Елисейских полях в Париже в этом году тоже существенно меньше российских туристов: во Францию россияне сейчас могут попасть только через третьи страны, а не транзитом через государства ЕС. Авиарейс из Москвы через Стамбул в Париж возможен. А через Хельсинки - нет.

Большое число туристов из России сейчас в Греции и на Кипре. Четвертую часть всех отдыхающих на этом острове в нынешнем году составляют россияне. При этом около 50 тыс. граждан РФ постоянно проживают на Кипре. Север Греции является популярным местом отдыха россиян, которые въезжают в ЕС через Сербию и Турцию.

Кандидат в члены ЕС Черногория - вообще-то тоже одна из излюбленных целей российских туристов, но сейчас там намного меньше россиян. Многие переключились на Турцию. Она, несмотря на то, что является страной-членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, не поддержала западные санкции в отношении России и по-прежнему сохраняет безвизовый въезд для обладателей российских паспортов.

Какие ограничения для россиян уже существуют

Полный запрет на выдачу виз россиянам, по мнению Еврокомиссии, проблематичен, ведь, согласно международному праву, в силу семейных и гуманитарных причин въезд должен быть возможен. Но выдача краткосрочных шенгенских виз может быть сильно ограничена. Каждая страна руководствуется определенными критериями при выдаче виз, а значит, имеет определенное поле для маневра. Кроме того, существует возможность аннулировать выданную визу. Такую практику сейчас применяет в отношении россиян Эстония.

Шенгенские визы должны признаваться в каждом государстве, входящем в это объединение. Поэтому Эстония не может просто так не признать визу, которая выдана Германией или Швецией. Это невозможно, учитывая и отсутствующий пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Но, согласно внутриевропейским правилам, турист, имеющий шенгенскую визу, должен преимущественно оставаться в той стране, которая выдала ему визу. Аннулирование ее может быть обосновано политическими причинами или ситуаций с безопасностью.

Кроме стран Балтии, а также Финляндии, Польши и Чехии, ограничить выдачу виз россиянам хочет Дания. По данным визовой службы Fragomen, снизилось число виз, выдаваемых им Нидерландами, Бельгией, Испанией, Румынией. Многие страны сократили число своих дипсотрудников в консульствах и посольствах в РФ, что усложняет процесс личного собеседования для получения визы.

Соглашение ЕС с РФ об упрощенной процедуре выдачи виз российским дипломатам, чиновникам и бизнесменам фактически более не действует, хотя все еще остается в силе. Если оно будет расторгнуто, российским гражданам будет сложнее и дороже получить визу. Поскольку россияне более не могут пользоваться западными кредитными картами и банковскими счетами, отсутствие финансов может быть названо причиной отказа в выдаче виз.

Что могут сделать главы МИД

Страны-члены ЕС могут выдавать долгосрочные национальные визы для постоянного въезда и пребывания на своей территории. Эти визы предусмотрены для тех, кто работает и учится в ЕC, по ним нельзя выезжать в другие страны ЕС. Такие визы могут получить и российские оппозиционеры, которые покидают Россию из-за войны. Национальные визы в первом полугодии 2022 года Германия выдала около 10 тыс. россиян.

Рафаэль Боссонг Фото: picture-alliance/dpa/SWP

Эксперт в области миграционной политики немецкого фонда "Наука и политика" (SWP) Рафаэль Боссонг (Ralph Bossong) рекомендует усиленную координацию и ограничение выдачи виз россиянам не путем запрета, а посредством использования существующих правил. По его словам, страны ЕС не должны действовать наугад: "Нас интересует общеевропейская линия, и в этом смысле Германия может еще больше повлиять на восточноевропейские и балтийские государства".

В каждой стране есть национальные критерии для выдачи виз, подчеркивает Боссонг: "Мы, немцы, больше движемся в направлении ограничений. Мы пытаемся, как и финны, четче отделять туристические цели от всех других целей въезда в ЕС. Но мы открываем другие возможности, будь то гуманитарные визы или визы тем, кто едет в ЕС работать".

Чего требует парламент ЕС

В открытом письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю депутаты Европарламента требуют ограничить выдачу виз россиянам и ввести полный запрет на въезд для 6000 высокопоставленных граждан РФ. Тотальный запрет на выдачу россиянам виз в Евросоюз Боррель считает "не самым хорошим предложением". Об этом в воскресенье, 28 августа, он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Глава европейской дипломатии предостерег от разрыва контактов с российским населением - по его словам, последствия такого всеобъемлющего шага не были бы положительными. "В любом случае я не сторонник того, чтобы вообще больше не выдавать визы", - уточнил Боррель. Он также усомнился в том, что страны ЕС проявят единодушие в этом вопросе.

В свою очередь, глава фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) считает абсурдной ситуацию, когда россияне отдыхают на немецком курорте в Зюльте, где их в ресторанах обслуживают украинцы. "Мне сложно представить, что мы принимаем беженцев из Украины и одновременно россиян, которые здесь наслаждаются жизнью", - отметил Вебер в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD.

Что делают другие государства

США прекратили выдачу краткосрочных виз россиянам в самой РФ. Заявление на получение визы может быть принято в американском посольстве в Польше, если россиянам удастся туда добраться. Президент США Джо Байден призвал ученых из России, бизнесменов и активистов, покинуть РФ, которая ведет войну. Это должно сопровождаться выдачей долгосрочных виз .

Великобритания не хочет вводить тотальный запрет на въезд для россиян, но существенно сократит выдачу виз.

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