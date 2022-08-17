У кого в Латвии заберут ВНЖ

МиграцияЛатвияУ кого в Латвии заберут ВНЖ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoМиграцияЛатвияСергей Дик17.08.202217 августа 2022 г.Латвия ужесточает выдачу туристических виз и ВНЖ для россиян. Правительство согласовало планы и готовит новое законодательство. Настроения среди россиян, живущих в Латвии, крайне тревожные. По ком ударят новые правила, а кого они не коснутся?https://www.dw.com/ru/vizy-i-vnzh-dlja-rossijan-latvia-perestanet-byt-shhedroj/video-62841097Реклама