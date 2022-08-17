У кого в Латвии заберут ВНЖ

Сергей Дик

17.08.2022 17 августа 2022 г.

Латвия ужесточает выдачу туристических виз и ВНЖ для россиян. Правительство согласовало планы и готовит новое законодательство. Настроения среди россиян, живущих в Латвии, крайне тревожные. По ком ударят новые правила, а кого они не коснутся?