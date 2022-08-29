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Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Virginia Mayo/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Боррель не поддержал полный запрет на выдачу виз россиянам

Елизавета Фомина
33 мин. назад

Жозеп Боррель сомневается, что страны Евросоюза единогласно одобрят полный запрет на выдачу виз россиянам.

https://www.dw.com/ru/borrel-ne-podderzal-polnyj-zapret-na-vydacu-viz-rossianam/a-62957614

Тотальный запрет на выдачу россиянам виз в Евросоюз - "не самое хорошее предложение", считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом в воскресенье, 28 августа, он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Глава европейской дипломатии предостерег от разрыва контактов с российским населением - по его словам, последствия такого всеобъемлющего шага не были бы положительными. "В любом случае, я не сторонник того, чтобы вообще больше не выдавать визы", - сказал Боррель. Он также усомнился, что страны ЕС проявят единодушие в этом вопросе.

FT: ЕС может приостановить упрощенную выдачу виз россиянам

Вместе с тем главы МИД стран ЕС могут поддержать предложение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом ранее сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на три источника. "Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах. 

Еще один собеседник издания заявил, что участники саммита в будущем "хотят выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", добавив, что к концу года могут быть внесены более серьезные изменения. Единого мнения по поводу дополнительных мер в Брюсселе пока нет, подчеркивает FT.

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