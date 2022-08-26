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Анналена Бербок во время визита в Данию
Анналена Бербок во время визита в Данию (фото из архива)Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Бербок готова к компромиссу по визам для россиян

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Глава МИД ФРГ считает, что совместными усилиями Европа найдет решение в вопросе о предоставлении россиянам туристических виз для въезда в Шенгенскую зону.

https://www.dw.com/ru/berbok-gotova-k-kompromissu-po-vizam-dla-rossian/a-62943338

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) продемонстрировала готовность к компромиссу в европейских дебатах по вопросу о предоставлении гражданам РФ туристических виз для въезда в Шенгенскую зону. Об этом Бербок заявила в пятницу, 26 августа, в Копенгагене в ходе беседе с главой МИД Дании Йеппе Кофодом.

Ведомство федерального канцлера и министерство иностранных дел Германии согласны, "что совместными усилиями в Европе мы найдем решение", которое позволит учесть "оправданные" опасения и стремления всех сторон, отметила Бербок.

При этом, по ее словам, важно, чтобы в ситуации жестокой агрессивной войны "не махнуть навсегда рукой на 140 миллионов человек в России" и не привлечь к ответственности их всех за войну, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным.

Анналена Бербок подчеркнула, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) никогда не говорил, что должен быть введен общий запрет для россиян на въезд в ЕС.

Шольц призвал воздержаться от обобщений

Шольц до сих пор со скепсисом высказывался о предложении полного запрета на предоставление гражданам России шенгенских виз: "Это война Путина, и поэтому мне очень трудно согласиться с этой идеей", - сказал он две недели назад в ходе летней пресс-конференции. 25 августа в ходе беседы с жителями Магдебурга он подтвердил свою позицию: "Это война Путина. Не русских. Такие обобщения никогда не следует делать". При этом Шольц добавил, что всегда можно внимательнее изучить отдельные детали. "Я также могу понять соседние страны", указал он.

Граничащие с РФ страны ЕС могут запретить въезд российским туристам

Входящие в Евросоюз и граничащие с Россией страны могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в этой связи. О планах Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии 23 августа заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Я разговаривал с министрами из всех этих стран… Я не вижу больших политических разногласий", - сообщил он журналистам в Вильнюсе. Глава МИД Латвии также отметил, что региональный визовый запрет он намерен обсудить с коллегами из четырех стран в рамках Совета ЕС 29 августа. При этом названные страны предполагают отказывать во въезде туристам из РФ, но впускать диссидентов, указал он. "Российских туристов не должно быть в Европейском Союзе… Их страна осуществляет геноцид (в Украине - Ред.)", - подчеркнул Ландсбергис.

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