Лондон отклонил принципиальный отказ от выдачи виз россиянам

Правительство Великобритании выступило против предложения принципиально запретить выдачу виз гражданам России. "Я не уверен, что всеобщий запрет - это верный путь", - заявил в среду, 24 августа, британский министр обороны Бен Уоллес в эфире радиостанции BBC Radio 4.

Вместе с тем Уоллес убежден в необходимости ужесточить условия въезда россиян. Он подчеркнул, что ему не нравится "наблюдать, как жены олигархов или, тем более, высокопоставленных российских чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции... в то время как их армия совершает военные преступления в Украине".

Корни этой проблемы уводят в 2014 год, добавил глава британского оборонного ведомства и раскритиковал непоследовательность действий стран ЕС после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе. "Россия вторглась в Крым, незаконно его присоединила, а потом некоторые страны разрешили продолжать эту политику, словно ничего не изменилось", - отметил Бен Уоллес.

Дискуссия в ЕС о запрете на въезд российским туристам

Несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд россиянам. В ЕС за отмену туристических шенгенских виз для граждан РФ выступили балтийские государства, Финляндия и Польша, а также Дания. Против запрета на выдачу туристических виз россиянам, среди прочих, высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), заявивший, что выступающие против войны россияне должны иметь возможность покинуть свою страну. Кроме того, об аналогичной позиции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В предстоящий понедельник главы МИД стран Евросоюза, из которого Великобритания вышла в 2020 году, обсудят такой шаг в качестве еще одного ответа на продолжающуюся войну РФ против Украины. 23 августа глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что входящие в Евросоюз и граничащие с Россией страны могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в этой связи. Он напомнил, что после остановки авиасообщения россияне въезжают в ЕС главным образом через сухопутные границы.

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