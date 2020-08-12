Немецкие СМИ: Запрет на въезд в ЕС всем россиянам был бы неправильным

Призывы президента Украины Зеленского и ряда европейских политиков запретить россиянам въезд в государства Запада и выслать в РФ всех ее граждан, покинувших страну, остаются в центре внимания немецких СМИ. Большинство комментаторов уверены в том, что изоляция всего российского общества была бы шагом неверным и контрпродуктивным.

FAZ: Отказ в европейских визах заставит россиян задуматься

Полномасштабная российская агрессия в Украине - это война Путина, и, конечно, санкции, в первую очередь, должны коснуться тех, кто виновен в этом, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. И, тем не менее, продолжает издание, каждый гражданин несет ответственность за свое государство: кому-то нужна виза для определенного рода путешествий, а кому-то - нет.

Владимир Зеленский

"Свободный мир не должен брать пример с Путина. Любое пренебрежение ко всему русскому как к таковому запрещено. Но всем должно быть ясно, что Россия ведет преступную завоевательную войну, которая лишает права на существование целую нацию. И эту войну Путин ведет не в одиночку и не без поддержки", - указывает обозреватель FAZ Райнхард Мюллер (Reinhard Müller) в публикации"У всех россиян нет права на пляжный отдых".

Конечно, тому, кто путешествует по странам Запада, "легче получить полную картину происходящего", продолжает немецкий журналист. Но необходимо, чтобы люди осознали, "что именно защищает Запад и что именно ценят также и многие россияне". "Поэтому прекращение раздачи щедрой рукой туристических виз российским гражданам никоим образом не станет бесчеловечной мерой. Скорее, этот шаг заставит задуматься о том, насколько хрупка свобода и в какой она находится опасности", - констатирует автор комментария в FAZ.

Der Tagesspiegel: Подвергать наказанию все общество - контпродуктивно

Лишение граждан РФ туристических европейских виз можно расценивать как своего рода санкцию, которая вынудит россиян задуматься, отмечает газета Der Tagesspiegel. Эта мысль, по мнению автора комментария "Коллективные наказания контрпродуктивны" Кристофа фон Маршала (Christoph von Marschall), могла рефлекторно возникнуть у президента Украины Владимира Зеленского и правительств некоторых восточноевропейских государств - достаточно посмотреть, как "средний класс России с удовольствием ездит на пляжи и шопинг, в то время как в Украине гибнут люди". Из этого можно сделать вывод о том, что "подданные Владимира Путина не испытывают для себя в повседневной жизни последствий войны, поэтому массовые протесты (в России. - Ред.) отсутствуют".

Окрестности аэродрома в Крыму после взрыва там, 9 августа 2022 года

"Безусловно, шок может быть полезен: об этом свидетельствует ужас российских отдыхающих в Крыму, осознавших, что война со взрывом склада боеприпасов докатилась и до их летнего рая, который они считали безопасным. Страх, с которым россияне наблюдают за дебатами, сопровождающими требование прекратить выдачу виз ЕС гражданам РФ, говорит о том, что эта дискуссия достигла своей психологической цели. Некоторых людей она заставляет проснуться", - полагает автор комментария в Der Tagesspiegel.

И тем, не менее, запрет на въезд в ЕС для всех россиян был бы неправильным, подчеркивает немецкий журналист: "Санкции должны быть целенаправленными и умными. Опыт показывает: впечатление, что поголовному наказанию подвергается все общество, контрпродуктивно и ведет к укреплению единства общества с режимом". Лучший способ, по мнению фон Маршала, это ограничения при выдаче виз в ЕС: разрешения на въезд должны получать российские диссиденты или люди, которые едут на похороны близкого родственника.

Frankfurter Rundschau: Коллективное наказание - шаг в неверном направлении

Требование президента Украины лишить россиян европейских виз вполне объяснимо, читаем в газете Frankfurter Rundschau: "Никто не может винить Владимира Зеленского и его соотечественников за то, что они испытывают гнев, глядя, как Украину уничтожают, а российские налогоплательщики, оплачивающие эту агрессию, любуются Лувром или загорают на пляжах Ривьеры".

В то же время страны ЕС должны серьезно прислушаться к "единодушному и настоятельному предупреждению (российских. - Ред.) оппозиционеров, борющихся за гуманизм, права человека и мир в России. Изоляция в виде коллективного наказания стала бы для них - с их и без того скромными возможностями - дорогой к северокорейским условиям. А в этом никто не заинтересован", - уверен автор комментария "Запрет на въезд для российских туристов будет равносилен коллективному наказанию" Томас Боршерт (Thomas Borchert).

Правильным решением, добавляет журналист, были и остаются "целенаправленные и жесткие санкции против представителей путинского режима, которые должны столкнуться с последствиями в их повседневной жизни в России". "Наказание исключительно по национальному признаку, конечно, было бы популярно во многих местах. Но это был бы шаг в неверном направлении - без каких-либо перспектив на положительный эффект", - подытоживает колумнист Frankfurter Rundschau.

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