Шенгенские визы для россиян: кто сможет въехать в ЕС?

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Латвия перестала выдавать визы россиянам из-за вторжения России в Украину, Эстония ограничила въезд и предлагает ввести аналогичный запрет во всем ЕС. Но что делать гражданам РФ, не поддерживающим Кремль?
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Призывы президента Украины и ряда политиков из ЕС запретить всем россиянам въезд в страны Запада и выслать в РФ всех из нее уехавших невыполнимы и бесполезны, считает Федор Крашенинников.
Правительство ФРГ приняло к сведению соответствующий призыв, заявил представитель правительства Хебештрайт. В МИД ФРГ отметили, что пострадать могут не только туристы из РФ, но и родственники проживающих в ЕС россиян.