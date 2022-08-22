Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд россиян в ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против предложения запретить гражданам России въезд на территорию Евросоюза. "Запретить въезд всем россиянам - не очень хорошая идея", - сказал Жозеп Боррель на конференции в Испании. "Мы должны быть более избирательными", - приводит слова главы европейской дипломатии агентство Bloomberg в понедельник, 22 августа.

По словам Борреля, ЕС не должен открывать двери российским олигархам, но "есть много русских, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Запрет на выдачу виз - хороший инструмент

Запрет на выдачу виз российским туристам в масштабах всего ЕС был бы "хорошим инструментом", поддерживающим послание ЕС к России. Об этом Лена Дюпон (Lena Düpont), член комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, депутат от немецкой Христианско-демократической партии, заявила в интервью медиакомпании DW. Россияне, "которые больше всего путешествуют, особенно в европейские страны, в основном не являются теми, кто не знает, что делает их страна и их правительство. Поэтому [запрет на выдачу виз был бы] способом, скажем так, расширить список людей в санкционном списке с помощью целевого и значимого инструмента", - указала политик.

Дюпон отвергла утверждения о том, что запрет на выдачу виз повлияет на российских диссидентов, которые пытаются покинуть страну. "Визовая политика - это одно, а процедуры предоставления убежища - это другое. Так что между ними нет никакой связи. Вы можете использовать визовую политику или визовые рычаги как инструмент, не оказывая влияния на процедуру предоставления убежища", - отметила евродепутат.

По инициативе стран Балтии

Министры иностранных дел государств-членов ЕС собирается обсудить запрет на выдачу виз российским туристам на встрече в Праге в конце августа. За полномасштабное введение запрета в связи с вторжением России в Украину выступают такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к осторожности в отношении широкого визового запрета.

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