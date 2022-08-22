 Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд россиян в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 22.08.2022

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Европа

Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд россиян в ЕС

По словам главы европейской дипломатии, ЕС не должен открывать двери российским олигархам, но "есть много русских, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Шенгенская виза

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против предложения запретить гражданам России въезд на территорию Евросоюза. "Запретить въезд всем россиянам - не очень хорошая идея", - сказал Жозеп Боррель на конференции в Испании. "Мы должны быть более избирательными", - приводит слова главы европейской дипломатии агентство Bloomberg в понедельник, 22 августа.

По словам Борреля, ЕС не должен открывать двери российским олигархам, но "есть много русских, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Запрет на выдачу виз - хороший инструмент

Запрет на выдачу виз российским туристам в масштабах всего ЕС был бы "хорошим инструментом", поддерживающим послание ЕС к России. Об этом Лена Дюпон (Lena Düpont), член комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, депутат от немецкой Христианско-демократической партии, заявила в интервью медиакомпании DW. Россияне, "которые больше всего путешествуют, особенно в европейские страны, в основном не являются теми, кто не знает, что делает их страна и их правительство. Поэтому [запрет на выдачу виз был бы] способом, скажем так, расширить список людей в санкционном списке с помощью целевого и значимого инструмента", - указала политик.

Дюпон отвергла утверждения о том, что запрет на выдачу виз повлияет на российских диссидентов, которые пытаются покинуть страну. "Визовая политика - это одно, а процедуры предоставления убежища - это другое. Так что между ними нет никакой связи. Вы можете использовать визовую политику или визовые рычаги как инструмент, не оказывая влияния на процедуру предоставления убежища", - отметила евродепутат.

По инициативе стран Балтии

Министры иностранных дел государств-членов ЕС собирается обсудить запрет на выдачу виз российским туристам на встрече в Праге в конце августа. За полномасштабное введение запрета в связи с вторжением России в Украину выступают такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал к осторожности в отношении широкого визового запрета.

Смотрите также:

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    Без виз в Евросоюз с 11 июня

    22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

  • украинский биометрический паспорт

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    С биометрическим паспортом в 30 стран

    С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

  • пляж в Греции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Три месяца в ЕС

    Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

  • полицейский проверяет документы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Без визы, но с документами

    Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

  • студенты на лекции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах

    Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

  • мужчина с макбуком на конференции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


Депутат Европарламента об идее лишить граждан РФ шенгенских виз (12.08.2022)

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