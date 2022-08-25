Запрет на выдачу виз россиянам: поддержит ли его Германия?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц против тотального запрета на въезд в страну граждан России. Но целый ряд немецких политиков призывает к его введению. Чьи аргументы могут перевесить?

Шенгенские визы туристам из России после начала войны в Украине перестали выдавать балтийские государства и Чехия. За ограничение на выдачу таких виз выступают также Польша, Дания, Норвегия и Финляндия, призывая к его введению на уровне всего ЕС.

В Германии ни одна из политических партий пока не выразила официальную позицию по визовому вопросу. Однако целый ряд политиков, в том числе из руководства партий и профильных комитетов в бундестаге, уже высказались публично - как за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, так и против него.

Олаф Шольц: "Это война Путина"

Представители правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в дискуссии о запрете на выдачу виз россиянам ведут себя сдержанно. Практически единственный, кто занял четкую позицию по этому вопросу, - это канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Во время своей летней пресс-конференции 11 августа он объявил, что не поддерживает идею тотального запрета на въезд в ФРГ для граждан России. Такая мера затронула бы, в первую очередь, мирное население, никак не связанное с войной, аргументировал канцлер, подчеркнув: "Это - война Путина". Наказывать всех россиян за вторжение РФ в Украину было бы несправедливо, поскольку ЕС уже и так ввел масштабные санкции против руководства России, добавил Шольц.

Вернувшись к той же теме во время рабочей поездки в Осло 15 августа, глава правительства Германии подчеркнул, что введение всеобщего запрета на въезд в ЕС для россиян ударило бы и по противникам войны. "Из-за всех принимаемых нами решений для людей не должно становиться сложнее искать свободу и покинуть страну, чтобы скрыться от диктатуры в России", - указал Шольц.

ХДС/ХСС: "Запрет турвиз для россиян не станет наказанием не по адресу"

С этим мнением, однако, в Германии согласны далеко не все. Особенно много сторонников запрета на выдачу туристических виз россиянам среди находящейся сейчас в оппозиции в бундестаге фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

С точки зрения вице-председателя комитета бундестага по внешней политике, члена ХСС Томаса Эрндля (Thomas Erndl), подобная мера "не стала бы наказанием не по адресу". "В конечном счете население страны всегда затрагивают действия ее руководства, - отметил он в интервью медиакомпании WDR. - И этот аргумент должен действовать и в плане экономических санкций, которые, конечно, затрагивают многих людей".

По наблюдениям Эрндля, число граждан РФ, недовольных Путиным, "скорее, невелико". При этом многие россияне приезжают в Европу именно с целью закупить товары, которые они не могут приобрести на родине из-за экономических санкций, полагает политик.

К запрету на выдачу туристических виз россиянам призывают и другие члены фракции ХДС/ХСС в бундестаге. "Выдачу "отпускных" виз россиянам необходимо прекратить, - заявила 22 августа замглавы фракции, член ХСС Андреа Линдхольц (Andrea Lindholz) в интервью таблоиду Bild. - Места для проведения отпуска в путинской России должны теперь называться Пхеньян и Пекин, а не Париж и Порто". По ее словам, запрет на въезд в ЕС стал бы для россиян "четким сигналом".

Андреа Линдхольц призывает к запрету на выдачу туристических виз россиянам Фото: Imago/Photothek/X. Heinl

Требование Линдхольц поддержал и член Европарламента, представитель ХСС Деннис Радтке (Dennis Radtke): "Невыносимо, что россияне проводят отпуск в Европе и транжирят деньги, как будто бы ничего и не произошло".

Более сдержанную позицию занимает в ХДС Филипп Амтор (Philipp Amthor). Комментируя в эфире телеканала n-tv предложение своих коллег по фракции в бундестаге о запрете туристических виз для россиян, он предостерег от попытки "коллективного наказания населения России".

"Зеленые": "Впечатления от стран, где царит верховенство закона, помогают против диктатур"

Партия "Союз-90/"зеленые" в целом активно поддерживает антироссийские санкции. Еще до начала войны в Украине она требовала не допустить введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Однако в вопросе о турвизах для россиян ее представители занимают сдержанную позицию.

Так, сопредседатель партии Омид Нурипур (Omid Nouripour) в беседе с агентством dpa признался, что "понимает чувства тех, кто из-за жестокого нападения на Украину хочет положить конец туристическим поездкам граждан РФ в Евросоюз". "Однако, с другой стороны, впечатления от верховенства закона в государствах Евросоюза - это то, что очень, очень полезно именно как средство против подобных диктатур", - добавил политик. По его мнению, вместо того, чтобы наказывать всех россиян, было бы лучше больше делать для того, чтобы в ЕС не могли въезжать те, кто активно поддерживают Путина.

СвДП: "Время для новой холодной войны еще не пришло"

Члены Свободной демократической партии (СвДП) также выступили против тотального запрета на выдачу германских виз гражданам РФ. "Россиянам, которые хотят спастись от системы Путина, следует дать шанс", - полагает председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

В беседе с изданиями медиагруппы Funke политик отметила, однако, и тот факт, что это - "война не только Путина". "Ни один диктатор в мире не может вести подобную войну, если его не поддерживает большинство населения", - констатировала она. По мнению Штрак-Циммерман, каждый запрос на въездную визу в ЕС следует проверять индивидуально.

Аналогичную позицию занимает ее коллега по партии, спикер СвДП по внешнеполитическим вопросам Ульрих Лехте (Ulrich Lechte). "Я - ребенок 1970-х и еще хорошо помню отсутствие свободы передвижения, - поделился он в интервью медиакомпании WDR. - Думаю, мы еще не дошли до момента, в который мы снова начали бы холодную войну. К тому времени относилось, в том числе, и отсутствие возможности навещать друг друга".

Что говорят в Еврокомиссии о визах россиянам

Единое решение по вопросу выдачи россиянам шенгенских виз главы МИД стран-членов ЕС могут принять уже 30 августа на встрече в Чехии.

Тем временем официальный представитель Еврокомиссии 11 августа подчеркнула, что всеобщий запрет на выдачу гражданам России туристических виз противоречил бы действующему законодательству. "Каждое заявление нужно проверять отдельно", - объяснила она: у некоторых лиц есть право на получение визы по гуманитарным соображениям или потому, что они являются родственниками жителей ЕС или журналистами, или диссидентами.

Статистика по числу виз россиянам может ввести в заблуждение

По данным МИД ФРГ, с начала войны России против Украины к середине августа 2022 года гражданам РФ было выдано Германией 14 237 шенгенских виз. Это почти вдвое больше, чем за сопоставимый период прошлого года (8852 виз), но менее десятой части от того количества шенгенских виз, которые были выданы Берлином россиянам в период с марта по июль 2019 года.

При этом МИД ФРГ не рекомендует делать какие-то выводы из этой статистики. Ведь во время пандемии коронавируса германскую визу могли получить только иностранцы, привитые одобренной европейским регулятором EMA вакциной от COVID-19. Это ограничение действовало вплоть до 11 июня 2022 года.

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