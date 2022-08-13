Литва поддерживает решение Эстонии о запрете на въезд в ЕС для россиян

На 171-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 13 августа (время московское).

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Два основных моста, обеспечивающих доступ к "карману" оккупированной Россией территории на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время, вероятно, не используются для целей военного снабжения. Об этом сообщается в ежедневном обзоре министерства обороны Великобритании в Twitter.

По оценке министерства, даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся ключевым уязвимым местом. "Наземное снабжение нескольких тысяч российских войск на западном берегу почти наверняка зависит только от двух понтонных паромных переправ", - говорится в актуальной сводке.

В условиях ограниченного снабжения размер любых запасов, которые России удалось создать на западном берегу, вероятно, станет ключевым фактором в плане выносливости ВС РФ, полагает британская разведка.

Литва одобряет решение Эстонии о визах для россиян

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Литва поддерживает решение властей Эстонии о запрете на въезд в страну для граждан РФ, однако считает, что ограничения работают более эффективно, если они приняты на уровне ЕС.

Институты Литвы, ответственные за такие сферы, как государственная безопасность, выдача виз и пограничный контроль, в настоящий момент проводят оценку решений, принятых Эстонией и Латвией, говорится в заявлении МИД Литвы, которое публикует новостной сайт BNS. "Первая оценка соответствующих институтов говорит о том, что решения Эстонии и Латвии по сущности очень похожи на ограничения, которые сейчас действуют в Литве", - указал литовский МИД.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность судьбой иностранных граждан, которых собираются "судить" в "ДНР" за участие в войне с Россией на стороне Украины. "Россия и ее марионетки несут обязательства уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, полагающиеся военнопленным", - написал глава Госдепа в Twitter.

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Из украинского порта Черноморск вышли еще два судна, груженных продовольствием. Об этом сообщается в Twitter министерства национальной обороны Турции, являющейся посредником "зернового коридора" между Украиной и РФ. Сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса перевозит 12 тысячами тонн кукурузы в Искендерун, судно Thoe под флагом Маршалловых островов c 3 тысячами тонн семян подсолнечника взяло курс на Текирдаг. Сегодня в Украину отправится еще одно судно для загрузки зерна.

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Российские войска ночью обстреляли из "Градов" и "Ураганов" два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Только по Никополю было выпущено 30 реактивных снарядов из "Градов". В городе повреждены 11 многоэтажных и 13 частных домов, детский сад.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили российское наступление на нескольких направлениях, сообщается в оперативной сводке Генштаба утром 13 августа. ВСУ отбросили войска противника на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлении, говорится в отчете, опубликованном в соцсети Facebook.

Российские войска нанесли удары по Харькову

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Россияне ночью нанесли удары по Харькову, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, под обстрел попали центр, Немышлянский и Слободской районы. В результате обстрелов пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечено несколько троллейбусов. Терехов подчкркнул, что российские войска бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, поскольку "там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты".

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У Украины сейчас объективно нет "никаких мотивов", чтобы вести переговоры с Россией, заявил в интервью изданию "Бабель" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, мирные переговоры сегодня не решают ни одного вопроса для Украины. Так, фиксация новой линии разграничения с Россией будет означать для Киева фиксацию новых "криминальных анклавов", которые с помощью пропаганды РФ использует, чтобы впоследствии начать новую войну - "с другими мотивами и другими исполнителями", считает Подоляк. "Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла", - уверен советник главы Офиса президента Украины.

ISW: Кремль пытается перезапустить ВПК для продолжительной войны

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Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса для поддержки продолжительных боевых действий в Украине, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу, предположительно, посетил завод "Уралвагонзавод", являющийся крупнейшим в России производителем танков. В частности, там выпускаются танки Т-72.

Этому предшествовало сообщение о том, что "Уралвагонзавод" столкнулся с финансовыми проблемами из-за введенных Западом санкций и невыполнения обязательств по государственному контракту. Как пишет ISW, визит Шойгу может свидетельствовать о том, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность ВПК.

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"Суд" самопровозглашенной "ДНР" подтвердил, что 15 августа начнется "уголовный процесс" по делу пяти иностранцев, воевавших на стороне Украины, он пройдет в закрытом режиме. Шведа Матиаса Густавссона, хорвата Векослава Пребега, британцев Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили обвиняют в том, что они в качестве наемников якобы "готовили и осуществляли террористическую деятельность, направленную на захват власти". Им грозит смертная казнь.

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На российском блокпосту в Васильевке Запорожской области образовались очереди более чем из 5000 человек, стремящихся попасть на подконтрольную Украине территорию. Как пояснил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, выехать из оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей можно только через Васильевку. По словам Федорова, силы РФ используют собравшихся у блокпоста людей как живой щит.

"Они нарочно держат там людей, чтобы ВСУ не давали ответ. Например, вчера они разместили свою очередную базу на территории больницы в Мелитополе, где прячутся за спинами гражданских", - отметил мэр. Он добавил, что еще одна возможность покинуть оккупированные территории - через Крым выехать в Грузию, а оттуда - в Украину.

В Пентагоне высоко оценили эффективность ВСУ

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В министерстве обороны США высоко оценили эффективность украинской армии. Об этом говорится на сайте Пентагона. По словам высокопоставленного чиновника, на моральный дух солдат армии РФ влияют прогресс и успехи украинской армии на поле боя. "По шкале от 0 до 10 эффективность вооруженных сил Украины будет равна 12, просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. Они нашли способы делать то, что нам казалось невозможным", - отметил он.

Между тем Россия продолжает вести беспорядочный огонь по территории Украины, что приводит к массовым жертвам среди мирного населения, отмечается в сообщении. "Это во многом связано с неизбирательными бомбардировками, которые проводят российские силы", - указал американский чиновник.

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до "выборочного дефолта" - на одну ступень выше полного дефолта. S&P обосновало этот шаг отсрочкой платежей по госдолгу, которую Украина получила 10 августа. S&P считает это "равносильным дефолту". С момента начала российской агрессивной войны 24 февраля объем производства в Украине резко упал. Киев получил от держателей международных облигаций Украины согласие на отсрочку платежей на два года. Внешний долг страны оценивается в 20 млрд долларов США.

ВСУ разбили последний мост в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбили четвертый, последний, мост в Херсонской области, который армия РФ использовала для переброски техники на правобережную часть Днепра. Об этом сообщил в соцсети Facebook депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. "Сегодня ВСУ попали в последний четвертый мост, соединявший правый и левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику", - отметил Хлань. По его словам, российские военные будут пытаться ремонтировать мосты и искать альтернативу в переправах, но это займет много времени.

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США не передавали украинской армии вооружения, которыми она могла бы нанести удар по аэродрому Саки в Новофедоровке, сообщил в Twitter журналист медиакомпании "Голос Америки" Джефф Селдин со ссылкой на заявление официального представителя министерства обороны США на брифинге для американских СМИ. "США не давали Украине никакого оружия, которым можно было бы нанести удар по аэродрому "Саки" в Крыму", - цитирует журналист представителя Пентагона. Тот отметил также, что у американского Минобороны "нет ничего", указывающего на то, что по российскому аэродрому была выпущена ракета.

Зеленский призвал не превращать Европу в "супермаркет"

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику выдачи Европейским Союзом виз гражданам России. "Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - заявил Зеленский в вечернем видеообращении. Он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на уровень официальной дискуссии в ЕС вопрос о визах для россиян.



В то же время Зеленский признал, что в России есть люди, которые нуждаются в защите, которых там преследуют или могут убить, а потому они должны получить помощь цивилизованного мира через механизмы беженства, просьбы об убежище и другие. "Но это для тех, кто борется и кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений и бизнеса. Работать на государство-террориста нельзя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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В украинский порт "Южный", расположенный в 30 км от Одессы, прибыло первое судно под загрузку зерном для Африки - сухогруз Brave Commander под флагом Либерии, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН по перевозке продовольствия. Он заберет оплаченные Всемирной продовольственной программой ООН 23 тысячи тонн украинского зерна, погрузка которого запланирована на 13 августа, и направится в Джибути. После того как судно там разгрузится, пшеница будет транспортирована в Эфиопию. Сообщение об этом обнародовала пресс-служба министерства инфраструктуры. Как отметил в свою очередь представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, это будет первая отправка судна гуманитарного содействия ООН в рамках черноморской инициативы.

Хроника событий 12 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 августа 00.00 - 13.59 >>>

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