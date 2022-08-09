Эксперт по вопросам ядерной энергетики: Угроза серьезной аварии на ЗАЭС реальна

Украинская разведка утверждает, что у нее есть достоверная информация о том, что Россия заминировала энергоблоки Запорожской атомной электростанции. Насколько велики риски ядерной аварии на ЗАЭС? Есть ли какие-то возможности объективного контроля со стороны МАГАТЭ? Об этом ведущие программы "DW Новости Шоу" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр поговорили с экспертом по вопросам ядерной энергетики, бывшим членом коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольгой Кошарной.

- Многие эксперты считают, что ситуация вокруг Запорожской АЭС выглядит малоуправляемой. Так ли это, на ваш взгляд?

Ольга Кошарная: То, что Российская Федерация, ее военные и представители "Росатома" последние дни делают на ЗАЭС, это, конечно, явный ядерный терроризм. 5 августа станцию дважды обстреляли, первый обстрел разрушил линию электропередач, пришлось аварийно останавливать один из работающих реакторов. Вечером стреляли уже по промышленной площадке внутри контролируемого периметра и попали в азотно-кислородную станцию, где работают электролизеры, которые производят водород, необходимый для охлаждения работающих турбогенераторов. Водород, как известно, это легковоспламеняющийся взрывчатый газ, при определенном соотношении с воздухом это очень пожароопасно.

6 августа обстреляли площадку, на которой находится сухое хранилище отработавшего топлива в бетонных контейнерах. 174 контейнера. Был ранен сотрудник атомной станции. 7 августа российские военные стреляли из минометов с территории пансионата Запорожской тепловой электростанции в сторону Энергодара. Есть записи этого в местных Telegram-каналах, так что обвинить в этом украинских военных невозможно: время между выходом и приходом (снаряда - Ред.) - три секунды. Это явный терроризм.

Единственное, чего пока не произошло, - российские террористы не выдвинули требований. Но России нужна работающая, целая Запорожская станция. Еще в мае вице-премьер правительства РФ Хуснуллин заявил, что Россия планирует переключать Запорожскую АЭС, Каховскую ГЭС и ветряки в Херсонской области на Крым. И действительно ситуация такая, что две новые тепловые электростанции в Крыму работают на газе - его получали из украденных Россией в 2014 году месторождений, находящихся на морских платформах, так называемых "Вышек Бойко". А поскольку в июне их разбомбили, то этого ресурса больше нет.

Россия уже с мая восстанавливала линию электропередач и, по сообщениям правительства оккупированного Крыма, сейчас она восстановлена от Чонгара до Каховки, и в принципе технически возможно переключить Запорожскую АЭС. Так что, с одной стороны, Россия не выдвигает никаких требований, а с другой стороны, она кошмарит и Украину, и все международные организации, и Европу угрозой ядерной катастрофы, мол, украинские военные сейчас подорвут ЗАЭС. А 8 августа Васильев, этот военный гауляйтер в Энергодаре (начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Валерий Васильев, который сейчас командует гарнизоном Запорожской АЭС. - Ред.) уже сказал, что или здесь будет российская земля, или выжженная пустыня с радиацией.

- Насколько реальна угроза серьезной аварии на станции?

- Я не думаю, что Россия будет стрелять в реакторное отделение. Территория вокруг ЗАЭС давно заминирована. Сразу после захвата российские военнослужащие начали минировать Каховское побережье вокруг открытых щитов, распределительных щитов, строить окопы, капониры... Они не будут стрелять. Но опасность радиационной аварии есть. Потому что, во-первых, украинские операторы, у которых есть лицензия украинского, регулирующего органа, уже пять месяцев работают в стрессовой ситуации. Их коллег, работающих на атомных электростанциях, убивали, похищали, и это не способствует душевному равновесию. А поскольку до 70 процентов эксплуатационных событий - они так называются по терминологии - в нормальной обстановке происходят по причине человеческих ошибок, то сейчас риск человеческой ошибки при управлении реакторами еще возрастает.

После аварии на Фукусиме Украина модернизировала блоки на АЭС с учетом этих уроков. Там был водородный взрыв в связи с расплавлением топлива в активной зоне, и у нас после этого предусмотрены всякие технические штуки. Во-первых, в отличие от АЭС на Фукусиме и, тем более, от Чернобыльской АЭС, на ЗАЭС есть конфайнмент - это очень прочный купол, который еще и укрепили. Есть новые фильтры, которые в случае тяжелой аварии с расплавлением активной зоны будут чуть-чуть стравливать радиоактивность. И главное, есть рекомбинаторы водорода - это такие катализаторы, которые водород ликвидируют, потому что опасен именно он. Поэтому радиационная авария возможна по разным причинам. Но ядерной аварии, такой как в Нагасаки или Хиросиме, не будет. Я думаю, что все-таки этого не допустят.

Уже многие высказались по поводу ядерного терроризма Российской Федерации. Это надо доказать в суде. Есть конвенция "Международное противодействие актам ядерного терроризма", инициатором которого, кстати, была Российская Федерация. Именно она в 1998 году писала первый текст конвенции. И там есть статья вторая, где перечислено буквально все, что сделала Россия, и это квалифицируется как ядерный терроризм. Но это доказывается в Международном уголовном суде. И Украина, я думаю, подаст иск.

- До суда еще, к сожалению, придется какое-то время подождать, а тревожно уже прямо сейчас. Можем ли мы говорить о каких-то средствах объективного контроля? Хотя бы со стороны МАГАТЭ? Российская сторона пообещала допустить инспекторов. Но это пока слова. Что может сделать экспертное международное сообщество в настоящее время?

- Я думаю, что ситуация подошла к такому моменту, когда высказались уже все. Энтони Блинкен (Госсекретарь США - Ред.) 1 августа на брифинге в ходе проходящей сейчас Конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия вспомнил Будапештский меморандум и сказал, что россияне используют Запорожскую АЭС как военную базу и ядерный щит, и что срочно необходима миссия МАГАТЭ. Потом о том же говорил и Жозеп Боррель (Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - Ред.), и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Запорожье - это Украина, персонал ЗАЭС работает по украинской лицензии, так что миссия МАГАТЭ тоже должна получить разрешение от Украины, потому что мы владельцы этой атомной станции. Понятно, что мы не можем гарантировать безопасность для миссии МАГАТЭ. Но это структура ООН - пусть они берут с собой миротворцев, получают для них мандаты.

Я считаю, что в этой миссии не должно быть ни одного гражданина Российской Федерации. Мы знаем, что в МАГАТЭ много граждан России работает, в том числе в ведущем департаменте ядерной энергии, который возглавляет Михаил Чудаков и в который входит дивизион ядерной безопасности (nuclear security). Так вот там, по моим источникам, тоже очень много россиян или российских агентов.

Украина должна выставить условия, чтобы российский персонал не имел доступа к подготовке этой миссии, и чтобы в этой миссии не было ни одного представителя России. И миссия эта будет комбинированная. В ней должны быть не только инспекторы по учету и контролю ядерных материалов, но и эксперты, которые могут оценить ядерную и радиационную безопасность.

Как правило, в нормальной обстановке каждая страна заказывает специализированные миссии по безопасности эксплуатации, в нее входят эксперты из разных стран, которые занимаются вопросами надежности и физической защиты станции, оценкой регулирующей системы в государстве и так далее. А сейчас это должна быть тоже уникальная миссия, которая будет состоять из разных экспертов, потому что эксперты всегда работают в очень узкой сфере. Но это должна быть международная миссия, и я с самого начала выступала за то, чтобы она приехала как можно раньше.

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