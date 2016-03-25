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Фото: Richard Wareham/IMAGO

Гаага

Публикации по теме

Гаага - город на западе Нидерландов, на побережье Северного моря.

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Контекст

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Гаага для РФ. Немцы и Путин: от любви к ненависти. DW Шоу

Гаага для РФ. Немцы и Путин: от любви к ненависти. DW Шоу

России грозят два дела в Международном уголовном суде в Гааге. Предъявят ли обвинения Владимиру Путину?
Политика14 марта 2023 г.59:00 мин.
Реконструкция сбитого "Боинга" в Нидерландах. На фото 2021 года на переднем плане судья Гаагского суда Хендрик Стинхёйс, председательствующий на процессе по делу о катастрофе "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний"

Приговор по делу MH17: Россию ждут новые суды

Приговор по делу MH17: Россию ждут новые суды

Облегчение для родственников жертв сбитого "Боинга", наказание для виновных: кому и что дал приговор Гаагского суда.
Политика18 ноября 2022 г.
Обломки "Боинга", выполнявшего рейс MH17

Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до приговора в Гааге

Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до приговора в Гааге

17 ноября 2022 года суд в Гааге вынес приговор по делу сбитого над Украиной MH17. История трагедии - в фотогалерее DW.
Конфликты17 ноября 2022 г.15 фото
Пожарный на месте катастрофы MH17 в Донбассе, 17 июля 2014 года

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

В Гааге 17 ноября огласят приговор обвиняемым из РФ и Украины по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году "Боинге".
Правосудие и закон16 ноября 2022 г.
Драмтеатр в Мариуполе после авиаудара войск РФ, в ходе которого, по данным АР, могли погибнуть 600 человек

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Спецтрибунал для Путина - каким он может быть и когда?

Киев призвал создать спецтрибунал для расследования агрессии РФ против Украины. Интервью DW с юристом Клаусом Крессом.
Правосудие и закон7 ноября 2022 г.
Министр юстиции Германии Марко Бушман

Бушман: В ФРГ могут судить за военные преступления в Украине

Бушман: В ФРГ могут судить за военные преступления в Украине

Германия собирает доказательства военных преступлений в Украине, заявил в интервью DW Марко Бушман.
Конфликты9 июня 2022 г.
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Военный прокурор стоит перед телами жертв преступлений российской армии в Буче

Какие преступления можно определить как геноцид

Президенты Украины Владимир Зеленский и глава США Джо Байден обвиняют Россию в совершении геноцида в Украине.
Политика21 апреля 2022 г.
Разрушенная больница в украинской Волновахе

Украинские больницы под ударом: будут ли последствия?

После вторжения России десятки больниц в Украине подверглись атакам. Удастся ли привлечь виновных к ответственности?
Правосудие и закон7 апреля 2022 г.
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Мнения

Томас Брей

Опасные идеи Милошевича вновь привлекают сербов

Томас Брей
Гостевой комментарий
Общество12 февраля 2022 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Суд в Гааге - главный вызов для Кремля за 20 путинских лет

Константин Эггерт
Комментарий
Конфликты9 марта 2020 г.
Иван Преображенский

Дело ЮКОСа - Москва долгам не верит

Иван Преображенский
Комментарий
Политика19 февраля 2020 г.
Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и русской редакции Deutsche Welle

Комментарий: Победа и поражение Киева в суде ООН

Кристиан Триппе
Комментарий
Политика20 апреля 2017 г.

Приговор Караджичу - запоздалая справедливость

Адельхайд Файльке
Комментарий
25 марта 2016 г.