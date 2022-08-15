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Крупнейшая электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре, была оккупирована российскими силами в марте 2022 года в ходе объявленной Кремлем войны Украине.
Атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Запорожская АЭС является крупнейшей электростанцией в Европе.
В ходе объявленной Кремлем войны Украине ЗАЭС была оккупирована российскими силами в марте 2022 года.
– Мы когда прям внутрь станции танки ввели – атом стал мирный! Просто шелковый! – Наш подвиг на АЭС приведет к полураспаду Украины! Как уже привел к полному распаду моей полуличности! В кабаке аншлаг, Лавров поет об интервенции в Украину, русофобии и своих мечтах.
Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер считает, что эта мера должна затронуть и тех россиян, которые покинули родину из-за несогласия с политикой Кремля. Ряд стран ЕС уже ограничили или даже полностью прекратили выдачу виз россиянам. Некоторые политики призывают ввести запрет на уровне ЕС.
Ольга Кошарная в программе "DW Новости Шоу" объяснила, почему на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС существует высокая опасность аварии и почему действия РФ можно квалифицировать как ядерный терроризм.