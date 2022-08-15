Крупнейшая электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре, была оккупирована российскими силами в марте 2022 года в ходе объявленной Кремлем войны Украине.

Атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Запорожская АЭС является крупнейшей электростанцией в Европе.



В ходе объявленной Кремлем войны Украине ЗАЭС была оккупирована российскими силами в марте 2022 года.