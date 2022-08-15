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Запорожская АЭС

Крупнейшая электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре, была оккупирована российскими силами в марте 2022 года в ходе объявленной Кремлем войны Украине.

Атомная электростанция, расположенная на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины в городе Энергодар. Запорожская АЭС является крупнейшей электростанцией в Европе.

В ходе объявленной Кремлем войны Украине ЗАЭС была оккупирована российскими силами в марте 2022 года.

Зеленский потребовал санкций для РФ из-за ситуации на Запорожской АЭС

Зеленский потребовал санкций для РФ из-за ситуации на Запорожской АЭС 15.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 августа.
173-й день войны России против Украины: главные события

173-й день войны России против Украины: главные события 15.08.2022

Украина подтвердила удар по штабу "вагнеровцев" в Попасной. ВСУ сообщает об отходе российского военного командования из Херсона. Верховная Рада Украины продлила военное положение еще на 90 дней.
ООН поддержит отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при согласии Украины и России

ООН поддержит отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС при согласии Украины и России 15.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 августа.
Комментарий: Прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС

Комментарий: Прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС 15.08.2022

Один промах украинских военных в ответ на удары россиян с территории захваченной РФ Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе. Зона вокруг АЭС должна быть демилитаризована, считает Петер Штурм из FAZ.
42 страны призвали РФ немедленно вывести войска с Запорожской АЭС

42 страны призвали РФ немедленно вывести войска с Запорожской АЭС 15.08.2022

42 страны требуют от России незамедлительно вывести войска с Запорожской АЭС. В их совместном заявлении говорится, что размещение российских частей на ЗАЭС неприемлемо.

172-й день войны России против Украины: главные события

172-й день войны России против Украины: главные события 14.08.2022

Свыше 40 стран призвали РФ вывести войска с Запорожской АЭС. МИД Польши разрабатывает концепцию, которая позволит отказывать гражданам России в получении виз.

Ликвидация ядерной угрозы на Запорожской АЭС – "Заповедник" в отпуске, 3 неделя 14.08.2022

– Мы когда прям внутрь станции танки ввели – атом стал мирный! Просто шелковый! – Наш подвиг на АЭС приведет к полураспаду Украины! Как уже привел к полному распаду моей полуличности! В кабаке аншлаг, Лавров поет об интервенции в Украину, русофобии и своих мечтах.
171-й день войны России против Украины: главные события

171-й день войны России против Украины: главные события 13.08.2022

Украинские военные разрушили последний действующий мост под Херсоном, указали в ISW. Россия и Украина вновь обвинили друг друга в обстреле Запорожской АЭС.
Литва поддерживает решение Эстонии о запрете на въезд в ЕС для россиян

Литва поддерживает решение Эстонии о запрете на въезд в ЕС для россиян 13.08.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 августа.
Глава МАГАТЭ требует допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ требует допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС 11.08.2022

Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину как можно скорее допустить инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и выразил готовность возглавить миссию экспертов.
169-й день войны России против Украины: главные события

169-й день войны России против Украины: главные события 11.08.2022

По данным Генштаба ВСУ, в войне в Украине погибли уже 43 тысячи российских военных. Запорожская АЭС вновь подверглась ракетному обстрелу.
168-й день войны России против Украины: главные события

168-й день войны России против Украины: главные события 10.08.2022

В ВСУ подтвердили уничтожение девяти российских самолетов на военном аэродроме "Саки" в аннексированном Крыму. Главы МИД стран G7 призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.
Страны семерки призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС Украине

Страны "семерки" призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС Украине 10.08.2022

Регион находится под угрозой из-за продолжающегося военного присутствия РФ на Запорожской АЭС, говорится в заявлении G7. "Семерка" высказалась за отправку на объект международных экспертов.

Запад накажет россиян еще больше? В ЕС заговорили об отмене шенгенских виз для РФ. DW Новости (09.08.2022) 09.08.2022

Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, заявил Владимир Зеленский. Украинский лидер считает, что эта мера должна затронуть и тех россиян, которые покинули родину из-за несогласия с политикой Кремля. Ряд стран ЕС уже ограничили или даже полностью прекратили выдачу виз россиянам. Некоторые политики призывают ввести запрет на уровне ЕС.
Эксперт по вопросам ядерной энергетики: Угроза серьезной аварии на ЗАЭС реальна

Эксперт по вопросам ядерной энергетики: Угроза серьезной аварии на ЗАЭС реальна 09.08.2022

Ольга Кошарная в программе "DW Новости Шоу" объяснила, почему на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС существует высокая опасность аварии и почему действия РФ можно квалифицировать как ядерный терроризм.
Немецкие эксперты: Утечки радиации на Запорожской АЭС пока нет

Немецкие эксперты: Утечки радиации на Запорожской АЭС пока нет 09.08.2022

Эксперты германского ведомства по защите от радиации обеспокоены ситуацией с безопасностью на Запорожской АЭС, но пока не видят признаков выброса радиоактивных веществ.
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