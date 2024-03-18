Оккупированная ЗАЭС на грани коллапса. Чего боятся эксперты

Системы безопасности Запорожской АЭС настолько деградировали, что она может быть опасна даже в неработающем состоянии, говорят специалисты. МАГАТЭ требует вернуть станцию под контроль Украины.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается очень нестабильной, предостерег генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале марта на заседании совета управляющих этой международной структуры. По его словам, на атомной электростанции, с 4 марта 2022 года оккупированной российскими войсками, шесть из семи протоколов ядерной и физической безопасности МАГАТЭ полностью или частично нарушены.

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушены почти все протоколы безопасности

Гросси, в начале февраля в очередной раз посетивший ЗАЭС, констатировал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину станция уже восемь раз была обесточена из-за повреждения линии электропередачи за пределами ее территории.

Кроме того, ЗАЭС "продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с кадровым обеспечением, проверкой и обслуживанием критически важных систем безопасности, а также надежностью логистической цепочки поставок", подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси Фото: Alexei Konovalov/TASS/Imago

Украинская сторона сомневается, что российские оккупанты придерживаются протоколов безопасности функционирования ядерных блоков. Даже находясь в режиме холодной остановки, они, тем не менее, нуждаются в постоянном обслуживании лицензированным персоналом, знающим эти протоколы. Но именно такого персонала, судя по всему, теперь как раз и не хватает.

Неподготовленный персонал на модернизированной ЗАЭС

По данным президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, 360 работников этой структуры, не подписавших договоры с российской компанией "Росатом", с февраля не имеют доступа к ЗАЭС. "Там уже нет нашего опытного персонала. В течение февраля оккупанты вывели последних наших сотрудников, сохранявших верность Украине и обеспечивавших безопасность на станции. У них осталось только восемь начальников смены - людей, которые непосредственно отвечают за ядерную и радиационную безопасность", - заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в Киеве на встрече, где обсуждалось положение дел на ЗАЭС после двухлетней оккупации.

Обслуживающий ЗАЭС российский персонал не может надежно эксплуатировать станцию, подчеркивает президент "Энергоатома". Он поясняет, что до полномасштабного российского вторжения в Украину атомные блоки ЗАЭС были модернизированы. Обновленные проекты существенно отличаются от российских, и для работы с ними, в соответствии с украинским законодательством, необходима лицензия, которой у россиян нет.

"Там набран персонал из близлежащих городов, поселков, которые вообще не понимают, что такое атомная станция - они ее издали видели", - говорит Котин. В начале 2022 года ЗАЭС обслуживали около 9 тысяч работников. В настоящее время численность персонала неизвестна.

Запорожская АЭС, съемка со спутника Фото: Maxar Technologies via AP/picture alliance

Специалистам "Энергоатома", не подписавшим контракты с "Росатомом", не позволяют выехать из оккупированного Энергодара, где проживает персонал станции со своими семьями, говорит эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. "Это гуманитарная проблема. Людей держат в заложниках и не отпускают, потому что они не взяли российский паспорт. Никто не может уехать, и я не вижу, чтобы МАГАТЭ или украинские власти вели переговоры об освобождении этих людей", - говорит Кошарная.

Оборудование может выйти из строя

Эксперты указывают, что большинство систем АЭС без надлежащего обслуживания квалифицированным персоналом просто деградируют, и даже в неработающем состоянии станция представляет угрозу. В частности, это касается системы охлаждения ядерных блоков, находящихся в состоянии холодной остановки, - с реактором, заглушенным при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Российские оккупанты уже несколько раз сообщали о протекании борной кислоты из первого контура АЭС, охлаждающего ядерное топливо, во второй контур ядерного блока, говорит в комментарии DW руководитель отдела анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк.

"Борная кислота добавляется к теплоносителю в первом контуре для того, чтобы предотвратить неконтролируемую цепную реакцию. Эта кислота является достаточно агрессивной средой. Когда теплоноситель с кислотой из первого контура протекает во второй, появляется возможность контакта борной кислоты с углеродистой сталью, что может привести к повышению коррозии всего оборудования", – объясняет эксперт. По его словам, из-за этого растет вероятность неконтролируемого отказа оборудования.

Вид на Запорожскую АЭС со стороны Никополя Фото: Alina Smutko/REUTERS

Гуменюк подчеркивает, что нет достоверной информации, проверяет ли оставшийся на станции персонал оборудование и производит ли необходимый ремонт. "Если будет продолжаться несанкционированное и некорректное использование станции, возрастает вероятность того, что будет отказывать оборудование, даже если блоки находятся в состоянии холодной остановки. И радиоактивный теплоноситель может попадать в окружающую среду", - предостерегает Гуменюк.

МАГАТЭ требует от РФ вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Учитывая риски дальнейшей эксплуатации ЗАЭС, Совет управляющих МАГАТЭ на заседании в начале марта принял резолюцию о срочном возвращении Запорожской атомной электростанции под полный контроль Украины. В документе Россию призывают срочно вывести из ЗАЭС весь несанкционированный персонал, включая военных, и немедленно вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины - в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

В ответ на резолюцию российское министерство иностранных дел заявило, что любые документы и заявления по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины считаются "нарушением суверенитета РФ".

В январе МАГАТЭ сообщало, что российская армия заминировала Запорожскую АЭС, разместив взрывные устройства между ее внутренним и внешним ограждением, что несовместимо со стандартами безопасности.

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