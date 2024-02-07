Глава МАГАТЭ посетил захваченную Россией Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси сказал, что его визит помог дополнить представление о состоянии АЭС. Он пообещал, что будет стараться наладить диалог между Москвой и Киевом по поводу Запорожской АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 7 февраля, вновь посетил Запорожскую АЭС, захваченную российскими войсками в начале войны против Украины. По возвращении на подконтрольную Украине территорию он сообщил, что его визит на АЭС - уже четвертый с начала войны - позволил дополнить представление его организации о состоянии этой атомной электростанции - крупнейшей в Европе.

Гросси не сообщил о конкретных результатах инспекции. В своем микроблоге на платформе X он написал, что речь шла о защите Запорожской АЭС, ядерной безопасности, состоянии реакторов и системы охлаждения, квалификации обслуживающего персонала и других аспектах. "Все это жизненно важные вещи для обеспечения безопасности АЭС, поводов для беспечности нет", - подчеркнул он.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС с шестью реакторами мощностью в одну тысячу мегаватт каждый в начале марта 2022 года. Мировое сообщество было встревожено, поскольку этот объект многократно подвергался обстрелам. Россия и Украина возлагали за это ответственность друг на друга.

Обстрелы Запорожской АЭС

С сентября 2022 года на территории Запорожской АЭС постоянно находятся наблюдатели МАГАТЭ, но они не имеют повсеместного доступа. Назначенный властями РФ "директор" АЭС Юрий Черничук отметил, что присутствие на станции иностранных наблюдателей - отнюдь не гарантия безопасности объекта, потому что АЭС по-прежнему подвергается обстрелам.

Рафаэль Гросси перед визитом на Запорожскую АЭС побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством украинской атомной энергетики.

Между тем российские СМИ сообщили, что Гросси в ходе брифинга на Запорожской АЭС заявил, что он намерен наладить диалог между Киевом и Москвой по вопросу безопасности на станции. "Глубокую обеспокоенность вызывает то, что между Москвой и Киевом нет прямого диалога (по данному вопросу. - Ред.), но в таких условиях именно у международных организаций ведущая роль в том, чтобы быть связующим звеном и обеспечивать этот диалог, хотя бы таким образом. Я только что из Киева, на следующей неделе я буду в Москве и буду стремиться этот диалог наладить", - сказал Гросси.

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