Украина: План подрыва ЗАЭС Россией "разработан и утвержден"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями 25 июня.

На 487-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 25 июня (время московское).

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Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о значительном продвижении украинских подразделений на южном и северном флангах вокруг Бахмута. "На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров", - заявил он в эфире украинского телемарафона.

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Российские войска в воскресенье безуспешно пытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. Там произошло более 20 боестолкновений. По данным генштаба, Россия в течение дня совершила 25 авиационных ударов и более 30 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ сосредотачивают основные усилия на противодействии наступлению ВСУ, говорится в сводке.

Украинские войска в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов, станцию РЭБ и три вражеских артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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Российские войска заминировали бассейн-охладитель и четыре из шести энергоблоков Запорожской АЭС и готовы ее взорвать, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов британскому изданию New Statesman. Он выразил уверенность, что российский план подрыва АЭС "разработан и утвержден".

По словам Буданова, что Россия может взорвать Запорожскую АЭС в двух случаях. Первый - если россияне будут выбиты с левого берега Днепра и таким образом попытаются создать зону уничтожения и отчуждения и предотвратить продвижение ВСУ. Во втором случае Россия может использовать ядерную катастрофу как "профилактическую меру", чтобы остановить наступление ВСУ до его начала.

Резников: 2023 год станет переломным в войне с Россией

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2023 год станет переломным в войне с Россией, заявил в интервью американскому телеканалу Fox News министр обороны Украины Алексей Резников. "Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", - сказал он. По мнению политика, Украина должна победить в войне. Резников также заявил, что украинская армия ведет контрнаступление. Нынешнюю его фазу он назвал "подготовительной операцией", признав, что РФ построила "очень сильные оборонительные линии".

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Прибытие военного преступника Пригожина создаст в Беларуси еще один фактор нестабильности, заявила лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская в Twitter. По ее словам, Беларуси не нужны "уголовники и боевики. а нужна справедливость, свобода и безопасность для наших людей".

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Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил распространенную ранее информацию о том, что в оккупированном Россией Бердянске убиты два подростка. "Двое ребят 2006 года рождения, Тигран Оганисян и Никита Ханганов, вступили в бой с оккупантами. Как известно, они уничтожили военного РФ и коллаборанта-полицейского. После перестрелки захватчики заявили о "ликвидации" ребят", - написал омбудсмен в Telegram.

По его словам, ранее подростков и их родных преследовали оккупанты, Тиграна Оганисяна похитили, допрашивали и пытали электрическим током. "24 мая Следственный комитет РФ предъявил им обвинения в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им грозило до 20 лет лишения свободы", - указал Лубинец.

Накануне вечером представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске "в результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов" были "блокированы и уничтожены двое боевиков", которые, по его утверждению, открыли огонь из автоматов.

Днепр вернулся в пределы русла в Херсоне

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К 25 июня река Днепр после затопления, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, вернулась в Херсоне в пределы русла, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины . По данным ведомства, уровень воды на отметке "Херсон" составляет 0,33 метра по Балтийской системе высот.

Ведомство указывает, что суммарный спад воды со времени катастрофы составил 5,35 метра, а за последние сутки уровень снизился на 4 сантиметра.

"Продолжается обмеление акватории в нацпарке "Великий Луг". Под угрозой осушения остается водно-болотное угодье "Семь маяков", - заявляет украинское министерство. По его данным, архипелаг Большие и Малые Кучугуры, где находится орнитологический заказник, полностью осушен.

В Луганске и Донецке прогремели мощные взрывы

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В Луганске, а вскоре после этого и в Донецке прогремели мощные взрывы, сообщают местные паблики. На опубликованных местными жителями фотографиях из Луганска виден поднимающийся столб дыма.

По данным Telegram-канала "Типичный Донецк" , в результате попадания по парковке возле бизнес-центра "Акула" погиб один человек. Назначенный российскими властями "глава" Донецка Алексей Кулемзин позднее подтвердил информацию об одном погибшем. По его словам, в результате обстрела Киевского района города имеются и раненые.

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После неудавшегося мятежа в России Евгений Пригожин может возглавить нападение на Украину со стороны Беларуси, предупреждает бывший британский генерал, возглавлявший Генштаб ВС Великобритании Ричард Даннат. "Тот факт, что он уехал в Беларусь, вызывает некоторое беспокойство", - заявил член Палаты лордов в эфире телеканала Sky News.

Если Пригожин "по-прежнему концентрирует вокруг себя боеспособные боевые части, то он вновь представляет угрозу для ближайшего к Киеву украинского фланга", отметил Даннат. Он считает "вполне возможным", что российское руководство может использовать ЧВК "Вагнер", чтобы осуществить новую попытку захвата Киева.

В Воронежской области 19 домов повреждены во время марша ЧВК "Вагнер"

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19 домов в селе Елизаветовка Павловского района Воронежской области получили повреждения в результате перестрелки, которая произошла там 24 июня во время передвижения колонны техники ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил глава района Максим Янцов, отметив, что угрозы для целостности домов или надворных построек нет.

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Унижением для Путина считает исход военного мятежа профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала (Carlo Masala). "В конечном итоге он должен был принять посредничество со стороны своего союзника Лукашенко, на которого смотрит свысока", - заявил он в эфире радио NDR, добавив, что не знает, как российскому президенту удастся без ущерба выйти из этой ситуации.

Тот факт, что Путину к концу дня пришлось смягчить жесткую позицию, которую он продемонстрировал в утреннем обращении, и, очевидно, согласиться на сделку с Пригожиным, Масала назвал "поражением для Путина". Пригожину же, по его мнению, наоборот удалось одержать верх во многих вопросах.

Два президентских самолета вернулись в Москву

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Два президентских самолета, улетевшие из Москвы после начала мятежа ЧВК "Вагнер", вернулись в столицу в ночь на воскресенье, 25 июня, после того, как правитель Беларуси Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о прекращении бунта. На свидетельствующие об этом данные сервиса Flightradar24 обратило внимание издание "Агентство" . Оно указывает, что транспондеры самолетов были выключены днем в субботу, а спустя полсуток включены примерно в одном и том же районе - поблизости от авиабазы "Хотилово" в Тверской области, где, помимо военных самолетов, базируется специальный летный отряд "Россия и рядом с которой построена одна из станций секретной железной дороги Путина. "Эта информация позволяет предположить, где президент мог пережидать бунт", - отмечает "Агентство".

Еще один борт летного отряда "Россия", которым, по данным "Настоящего времени", пользуется глава МИД России Сергей Лавров, также в субботу улетел из Москвы в Санкт-Петербург, а в воскресенье днем вернулся в столицу.

США: Мятеж Пригожина обнажил "реальные трещины" в авторитете Путина

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Кризис, связанный с вооруженным мятежом наемников-"вагнеровцев" против Кремля, обнажил "реальные трещины" в авторитете президента РФ Владимира Путина, который был вынужден пойти на сделку по амнистии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, бунт ЧВК "Вагнер" и ее лидера Евгения Пригожина стал "прямым вызовом власти Путина". "Это поднимает глубокие вопросы, это показывает реальные трещины", - сказал Блинкен в ток-шоу телеканала CBS News "Face the Nation".

При этом, как отметил Блинкен, он не думает, что "мы увидели последний акт" беспорядков в России, обозначив их как "внутреннее дело" РФ.

Волгоградского политолога отпустили после допроса о ЧВК "Вагнер"

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Задержанного накануне поздно вечером волгоградского политолога и публициста Михаила Серенко отпустили на свободу. Об этом он сам сообщил местному сетевому изданию V1.ru , рассказав, что его допрашивали по делу ЧВК "Вагнер" в качестве свидетеля и никаких дел в отношении него возбуждено не было. По словам Серенко, он вернулся домой через несколько часов после задержания.

Политолог отметил в разговоре с журналистами, что сотрудники оперативных ведомств приходили не к нему одному.

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Чеченский спецназ "Ахмат" возвращается из Ростова-на-Дону в зону военных действий против Украины. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на заявление командира подразделения Апты Алаудинова. "Ахмат" был переброшен в Ростов из-под Марьинки для подавления мятежа "Группы Вагнера".

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Мятеж ЧВК "Вагнер" в России, по мнению советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, "красноречиво объясняет", почему Киев "не видит возможным сегодня вести переговоры с путинской Россией". "А с кем там можно о чем-то говорить, если у главного субъекта власть буквально выскальзывает из рук, как песок сквозь пальцы, а о стратегическое военное командование вытирают ноги все, кому не лень? - написал он в Twitter. - Этой шайке уже недолго существовать: в доме нет хозяина. Ситуация внутри России неконтролируемая, шаткая конструкция держится по инерции и на честном слове".

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Подразделения ЧВК "Вагнер" покинули территорию Липецкой области, сообщили власти региона. "МЧС сообщает, региональный оперштаб подтверждает - ограничения сняты, Липецкая область вернулась к нормальной жизни", - говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства области.

В Берлине окончание мятежа ЧВК "Вагнер" объясняют отсутствием поддержки Пригожина

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Подразделения ЧВК "Вагнер" выходят из Ростова-на-Дону Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Вечером в субботу, 24 июня, МИД и Минобороны ФРГ, по информации Der Spiegel , проинформировали председателей комитетов бундестага по иностранным делам и обороне о развитии событий вокруг мятежа "вагнеровцев" в России. В ходе обсуждения политический директор МИДа Тьорвен Беллман (Tjorven Bellmann) и парламентский статс-секретарь министерства обороны Симтье Мёллер (Siemtje Möller) высказали предположение, что хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекратил поход на Москву, поскольку не получил от российских государственных сил ожидаемой поддержки.

Никаких данных о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным, а также о местонахождении президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова обе представительницы германских министерств в ходе телефонных переговоров не предоставили. По информации Der Spiegel, на начало следующей недели запланировано экстренное заседание парламентских комитетов по иностранным делам и по обороне.

Хроника событий 25 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 июня 14.00 - 23.59 >>>

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