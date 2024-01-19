МАГАТЭ вновь сообщило о минах вокруг Запорожской АЭС

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили мины в буферной зоне на границе Запорожской АЭС, которые были убраны оттуда в ноябре 2023 года.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь обнаружили противопехотные мины, установленные в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением по периметру Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими военными. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ, опубликованном в пятницу, 19 января.

Мины на периферии станции в прошлый раз были обнаружены инспекторами МАГАТЭ в июле 2023 года - взрывчатка была заложена в закрытой зоне, недоступной для оперативного персонала АЭС. "Наличие такой взрывчатки на объекте противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции", - подчеркнули тогда в агентстве, добавив, что взрыв этих мин не должен повлиять на системы ядерной безопасности АЭС.

В ноябре 2023 года мины были убраны. Сейчас они появились вновь. С чем это связано, не сообщается. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что наличие мин не соответствует стандартам безопасности агентства.

На ЗАЭС пропадало питание резервных подстанций

По данным МАГАТЭ, накануне пропало питание двух резервных силовых электрических трансформаторов ЗАЭС, что подчеркнуло "сохраняющуюся уязвимость" в наличии внешнего источника энергии, необходимого для охлаждения реакторов и для других важных функций ядерной безопасности.

Резервное электроснабжение было восстановлено через восемь часов, сотрудники ЗАЭС выясняет причину аварии, указывая, что не было внешнего повреждения трансформатора.

"Уязвимый энергетический статус станции остается одной из главных угроз для ядерной безопасности на площадке. Ситуация в этом отношении остается крайне тревожной. С августа 2022 года на объекте уже восемь раз отключалось внешнее электроснабжение, что вынудило его полагаться на аварийные дизель-генераторы", - рассказал Гросси.

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