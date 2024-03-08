МАГАТЭ требует срочно вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием срочно вывести российских военных и другой персонал с Запорожской атомной электростанции и немедленно вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) большинством голосов поддержал разработанный Киевом проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине, требующий от России покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщило министерство энергетики Украины на своей странице в Facebook в четверг, 7 марта.

"Документ, в частности, призывает Россию к срочному выводу с территории ЗАЭС всего несанкционированного персонала, включая военных, и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации. ", - говорится в сообщении ведомства.

В принятом документе также выражена серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС. Особенно, как отмечается, это касается отсутствия квалифицированного персонала на площадке, пробелов в проведении планово-предупредительных работ, уязвимости систем водоснабжения и электроснабжения, а также установки противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром ЗАЭС.

Четвертая резолюция, осуждающая действия РФ против ядерных объектов Украины

Это уже четвертая резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, в которой осуждаются действия России против украинских ядерных объектов, пишет агентство Reuters. Первая была принята в марте 2022 года, за день до захвата российскими войсками крупнейшей в Европе атомной электростанции, последняя - в ноябре 2022 года.

По данным МАГАТЭ, за последние 18 месяцев ЗАЭС восемь раз отключалась от внешнего электроснабжения и работала за счет аварийных дизель-генераторов. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах станции, в результате которых были повреждены линии электропередач.

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