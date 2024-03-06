Путин и глава МАГАТЭ обсудили безопасность Запорожской АЭС

Ранее МАГАТЭ выражало беспокойство по поводу ядерной безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции и предостерегало Москву от ее перезапуска.

Президент России Владимир Путин и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились в резиденции "Бочаров Ручей" в районе Сочи в среду, 6 марта. Переговоры длились 50 минут, большая часть их беседы была закрытой. По словам Гросси, встреча с Путиным была посвящена безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения", - так глава МАГАТЭ прокомментировал встречу в соцсети X. Кремль отказался комментировать закрытую часть переговоров.

Крупнейшая в Европе АЭС под обстрелами

Ранее в тот же день, 6 марта, МАГАТЭ предостерегло Москву от перезапуска крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится на оккупированной российскими войсками юго-восточной территории Украины. "Это зона активных боевых действий", - заявил Рафаэль Гросси. Он также добавил, что Россия и Украина должны проявить "крайнюю сдержанность" во избежание ядерной аварии на станции и выступил за "продолжение диалога с Россией". В феврале 2024 года Гросси посещал Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС была захвачена российской армией в марте 2022 года. С тех пор станция несколько раз подвергалась обстрелам, что усилило беспокойство по поводу возможной ядерной аварии.

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