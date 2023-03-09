ЗАЭС на грани катастрофы: Украина готовит России счет

В результате нового российского ракетного обстрела украинской инфраструктуры в ночь на 9 марта была полностью обесточена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Последняя линия связи оккупированной ЗАЭС с украинской энергосистемой отключилась, заявило министерство энергетики Украины.

Как сообщил оператор украинских атомных станций НАЭК "Энергоатом", для обеспечения безопасности ядерных реакторов оставшимися на станции работниками были включены 18 дизель-генераторов. "Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный отсчет времени. В случае невозможности возобновления внешнего питания станции в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира", - предупреждают в "Энергоатоме". Как отмечается в заявлении компании, срочно необходимы действия международного сообщества для вывода оккупантов с территории Запорожской АЭС и передачи ее под полный контроль компетентного легитимного оператора - украинского "Энергоатома", а также восстановление условий сохранения ядерной, радиационной и физической безопасности ядерного объекта.

В то же время, как передает российское агентство "Интерфакс", представитель концерна "Росэнергоатом", входящего в структуру "Росатома", который контролирует ЗАЭС после ее захвата российской армией, подтвердил, что Запорожская АЭС перестала получать электроэнергию из Украины. "Пока причина нам не ясна", - отметил Ренат Карча, советник главы концерна "Росэнергоатом".

Украина подсчитывает ущерб от оккупации ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже год находится под российской оккупацией. До полномасштабного российского вторжения в Украину станция была самой мощной АЭС в Европе и производила более 20 процентов электроэнергии для украинской энергосистемы.

Российский солдат на ЗАЭС Фото: AP/picture alliance

Однако после силового захвата российскими войсками в марте прошлого года ЗАЭС не работает: ядерные реакторы остановлены, инфраструктура станции частично разрушена, а критически важный персонал, ранее задействованный для обслуживания шести атомных блоков, отказывается сотрудничать с оккупационной администрацией и "Росатомом".

По информации НАЭК "Энергоатом", из шести энергоблоков станции четыре находятся в "холодном состоянии", два - пятый и шестой - в горячем состоянии, но реакторы остановлены. До последнего обстрела энергоблоки для собственных нужд потребляли электроэнергию из объединенной сети Украины. В настоящее время ЗАЭС находится в блекауте. Это уже шестой блэкаут, который пережила станция за год российской оккупации. О возобновлении функционирования АЭС пока речь не идет. "Невозможна эксплуатация станции в режиме пуска и, соответственно, производство электроэнергии в связи с тем, что состояние безопасности ЗАЭС продолжает деградировать", - заявил и.о. главы Госатомрегулирования - главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины - Олег Кориков в эфире телемарафона "Единые новости".

Как сообщил в интервью DW президент "Энергоатома" Петр Котин, в течение года оккупации российские военные своими обстрелами значительно повредили инфраструктурные объекты станции. Он отмечает, что сейчас на ЗАЭС постоянно находятся около 500 российских солдат, а военная техника располагается в непосредственной близости от атомных реакторов. "На станции размещены ракетные комплексы, противовоздушные установки, пулеметные гнезда на крышах реакторных отделений и блокпосты между энергоблоками. Вся станция полностью заминирована: пути подъезда, береговая линия Каховского водохранилища, на котором находится ЗАЭС", - рассказал Котин.

Он подчеркнул, что прямые убытки от захвата ЗАЭС и повреждений инфраструктуры составляют более 18 миллиардов гривен, а убытки "Энергоатома" из-за упущенной выгоды от невозможности эксплуатировать станцию для нужд украинской объединенной энергосистемы составляют около 48 миллиардов гривен за год оккупации. Все эти подсчеты Украина готовит для подачи в международные суды иска против России для возмещения ущерба.

Российские атомщики не могут работать на украинской АЭС

Впрочем, самый большой актив - это люди, оставшиеся на ЗАЭС. До оккупации на станции работало около 11 тысяч человек. По словам Петра Котина, из 6,5 тысячи сотрудников станции, которые остаются в Энергодаре, 2,6 тысячи человек подписали контракты с "Росатомом", другие саботируют незаконные требования оккупантов и отказываются от сотрудничества.

Согласно информации, которую Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в конце февраля передало МАГАТЭ, Россия завезла на ЗАЭС российский персонал из Калининской АЭС - инженеров по управлению реактором, начальников смен, электромонтеров - чтобы подготовить его для работы на установках захваченной станции. Как сообщили в украинском Центре национального сопротивления, РФ снизила требования для трудоустройства на ЗАЭС из-за образовавшегося кадрового дефицита поскольку большинство украинских специалистов отказываются заключать договоры с "Росатомом".

"Тренажер щита управления атомного блока существенно отличается от российских. Там стоят украинские системы автоматического управления технологическими процессами, которые мы существенно модернизировали в свое время. Россияне не могут просто сесть за пульт и управлять нашей АЭС, а наш персонал отказывается это делать", - отметила разговоре с DW эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная, бывшая член коллегии Госатомрегулирования. По ее словам, на украинских сотрудников, отказавшихся подписать российские контракты, оказывается давление. "Людям, которые отказались сотрудничать, заблокировали карты доступа на АЕС, они сидят дома, но на что жить этим людям, неизвестно. Гривна там не ходит, ее невозможно снять с украинских зарплатных карт, потому что банкоматы сняли, из города никого не выпускают. Фактически, эти люди - заложники", - говорит эксперт.

В "Энергоатоме" уверяют, что персоналу, который остался в Энергодаре и не подписал контракт с "Росатомом", продолжают начислять зарплату, даже тем, кому доступ к станции заблокирован. А тем, кто ходит на работу, но не выполняет приказы российского оккупационного руководства, а работает по украинским законам и выполняет критически важные функции, начисляют не только зарплату, но премиальные в размере 50 процентов от оклада. Однако, по словам Петра Котина, воспользоваться этими деньгами находящиеся в оккупации сотрудники станции фактически не могут.

Какой может быть деоккупация ЗАЭС?

В Украине уверены, что деоккупировать станцию можно только военным путем. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что дипломатические шаги по возвращению Украиной ЗАЭС ни к чему не привели. "Пока ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых - на демилитаризации станции, во-вторых - выходе из ЗАЭС работников "Росатома".

В-третьих, украинский персонал должен получить возможность спокойно, без давления оперировать ядерным объектом. Но в ответ на это мы получили ничтожный указ Путина о том, что ЗАЭС - это "федеральная" собственность, с регистрацией соответствующей компании в Москве с названием "Запорожская станция", - заявил министр.

Ольга Кошарная также убеждена, что дипломатические переговоры МАГАТЭ не дают результата, а запоздалые санкции в отношении "Росатома" недейственны из-за их ограниченности и избирательности. "Дипломатические переговоры исчерпаны. Они продолжаются пол года, и результатов нет. Россия захочет - может держать инспекторов МАГАТЭ в заложниках, как это уже было. О каких эффективных переговорах может идти речь? Только военный путь", - убеждена Кошарна.

О военном освобождении ЗАЭС говорит и президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. "Мы бы хотели большего от МАГАТЭ, но они ограничены в своем мандате, поэтому надежды только на наступление ВСУ и освобождения южной части Украины", - отмечает он.

Эскалация на ЗАЭС, чтобы сдержать контрнаступление?

Бои в Запорожской области Фото: REUTERS

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 6 марта заявил об активизации боевых действий вблизи ЗАЭС. "Наша команда на предприятии сообщила об усилении военных действий вблизи предприятия. Ведется открытая дискуссия о наступлении и контрнаступлении вблизи места расположения станции", - отметил он.

В МАГАТЭ обеспокоены тем, что военные действия и стрессовые условия труда персонала ЗАЭС угрожают ядерной безопасности. Несколько дней назад состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, которая не происходила почти месяц из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников миссии. По словам Гросси, ситуация, сложившаяся на ЗАЭС, требует создания демилитаризованной зоны вокруг станции. Также он сообщил, что активизировал консультации на этот счет и с Украиной, и с Россией.

В своем недавнем отчете американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что Россия может использовать провокации, создавая угрозы вокруг оккупированной ЗАЭС для сдерживания предстоящего контрнаступления украинской армии. "Российские и оккупационные власти, возможно, также пытаются сдержать вероятное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз по отношению к ЗАЭС", - отметили в институте.

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