BfS: В Украине сохраняется риск атомной аварии

Риск атомной аварии будет сохраняться, пока не закончится война, заявила глава Федерального ведомства по радиационной защите. Инге Паулини поддержала усилия по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) предупредило о сохраняющейся угрозе атомной аварии в Украине. Сильно повышенный риск атомной аварии с серьезными последствиями будет сохраняться до тех пор, пока продолжается война, заявила глава BfS Инге Паулини (Inge Paulini) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 18 февраля.
"Через год после начала агрессивной войны эта угроза вновь отходит на задний план в общественном сознании", - отметила она. Паулини выразила обеспокоенность таким фактором риска, как электроснабжение. "Электроэнергия насущно необходима для безопасной эксплуатации АЭС", - подчеркнула она, выразив опасение, что боевые действия вновь приведут к обесточиванию ядерных объектов на территории Запорожской АЭС.
В то же время Паулини считает невысокими риски последствий атомной аварии в Украине для Германии. "В худшем случае в Германии может потребоваться контроль над кормами и продовольствием и запрет на сбыт зараженной продукции", - сказала она.