  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Запорожская АЭС (фото из архива)
Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa
ПолитикаУкраина

BfS: В Украине сохраняется риск атомной аварии

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Риск атомной аварии будет сохраняться, пока не закончится война, заявила глава Федерального ведомства по радиационной защите. Инге Паулини поддержала усилия по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

https://p.dw.com/p/4NgEb

Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS) предупредило о сохраняющейся угрозе атомной аварии в Украине. Сильно повышенный риск атомной аварии с серьезными последствиями будет сохраняться до тех пор, пока продолжается война, заявила глава BfS Инге Паулини (Inge Paulini) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 18 февраля.

"Через год после начала агрессивной войны эта угроза вновь отходит на задний план в общественном сознании", - отметила она. Паулини выразила обеспокоенность таким фактором риска, как электроснабжение. "Электроэнергия насущно необходима для безопасной эксплуатации АЭС", - подчеркнула она, выразив опасение, что боевые действия вновь приведут к обесточиванию ядерных объектов на территории Запорожской АЭС.

Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС

На протяжении войны Запорожская АЭС многократно подвергалась обстрелам. Паулини поддержала усилия по созданию зоны безопасности вокруг этого объекта. "Людей в Украине и далеко за ее пределами нужно защитить. Этого требует и Международное агентство по атомной энергии", - указала она.

В то же время Паулини считает невысокими риски последствий атомной аварии в Украине для Германии. "В худшем случае в Германии может потребоваться контроль над кормами и продовольствием и запрет на сбыт зараженной продукции", - сказала она.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Насколько реальна ядерная катастрофа на Запорожской АЭС и что увидело МАГАТЭ. DW Новости (02.09.22)

Насколько реальна ядерная катастрофа на Запорожской АЭС и что увидело МАГАТЭ. DW Новости (02.09.22)

Пробыв всего несколько часов на ЗАЭС, большая часть делегации МАГАТЭ вновь покинула территорию электростанции. Однако часть сотрудников остались на ЗАЭС на несколько дней, чтобы продолжить работу. В Киеве, судя по всему, то, как проходил визит, вызвало недоумение и разочарование.
2 сентября 2022 г.30:12 мин.
external

С Запорожской АЭС бегут сотрудники, угроза ядерной катастрофы растет (01.09.2022)

С Запорожской АЭС бегут сотрудники, угроза ядерной катастрофы растет (01.09.2022)

Жители Энергодара, где находится Запорожская АЭС, бегут. Некоторые из них раньше работали на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Нехватка персонала представляет серьезную угрозу для безопасности на электростанции.
Общество1 сентября 2022 г.02:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Люди в киевском метро во время воздушной тревоги. Фото из архива: январь 2023 года

Сигналы воздушной тревоги звучали почти по всей Украине

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Евгений Пригожин во время похорон бойцов ЧВК "Вагнер", 24 декабря 2022 года

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Конфликты6 ч. назад
Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Общество22 ч. назад
Российское месторождение нефти (фото из архива)

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Экономика и бизнес5 ч. назад
Демонстрация в Приштине в первую годовщину провозглашения независимости Косово, 17 февраля 2009 г.

15 лет Косово: путь к независимости

15 лет Косово: путь к независимости

Политика12 ч. назад
Группа "Разбитое сердце пацана" в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

Культура24 ч. назад
Врач-протезист Яков Градинар устанавливает протез

Белорус и украинец ставят на ноги военных и детей из Украины

Белорус и украинец ставят на ноги военных и детей из Украины

Конфликты17 февраля 2023 г.
На главную страницу