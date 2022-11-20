Глава МАГАТЭ: Обстрелы территории ЗАЭС - игра с огнем

На 271-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 21 ноября (время московское).

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В ночь на 21 ноября российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, "захватчики из "Градов" и тяжелой артиллерии направили почти 60 снарядов по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской". В Никополе ранение получил 78-летний мужчина. В городе повреждены частные дома.

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За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки российских войск около 10 населенных пунктов Донецкой области. По данным Генштаба украинских войск , противник проявлял наступательную активность вблизи Белогоровки, Бахмута, Марьинки, Курдюмовки, Новомихайловки, Подгородного, Первомайского, Спорного, Яковлевки и Стельмаховки. Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, говорится в сообщении.

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Бежавший с фронта и запросивший политическое убежище в Испании российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, которую обвиняют в преступлениях в Буче, рассказал The Insider об ужасах войны, свидетелем которых он стал. "Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. "Синдром Рэмбо" включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства", - сказал он. Никита Чибрин подтвердил также факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке. Ранее в интервью The Guardian 27-летний Чибрин отметил: "Война, которую начала Россия, преступна. Я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы это прекратилось". Бывший солдат утверждал, что ни разу не стрелял из оружия, хотя провел в Украине более четырех месяцев, и решил бежать из России после своего дезертирства в июне.

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Анализируя деятельность российских военных блогеров, Институт изучения войны (ISW) делает вывод, что их значимость при освещении войны в Украине, вероятно, является прямым результатом того, что Кремлю не удалось создать эффективное присутствие в Telegram вследствие "неспособности президента Путина подготовить народ к серьезной и затяжной войне".

Рост популярности каналов военных блогеров в Telegram свидетельствует о недоверии россиян к официальным нарративам Кремля и о поиск более достоверной информации, говорится в ежедневной сводке ISW . При этом аналитики обращают внимание на то, что украинские власти выбрали противоположный подход: вместо попыток централизовать освещение войны, Киев поручил региональным чиновникам завести официальные Telegram-каналы для предоставления информации о войне в режиме реального времени.

В здании СБУ в Херсоне заминированы почти все кабинеты

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Перед отступлением из Херсона российские войска заминировали практически все кабинеты в здании СБУ, сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

В частности, на видеозаписи, которую он опубликовал в Telegram, видно, что одна из мин МЛ7 заложена под принтер, стоящий на стуле. "Вот такие находки "русского мира", - прокомментировал ситуацию Назаров. - И еще много "сюрпризов" найдено во время разминирования здания Службы безопасности Украины в Херсоне".

По словам спикера ОК "Юг", многие взрывные устройства нельзя снять, поэтому единственный выход - взорвать всё здание.

Глава МАГАТЭ: Обстрелы территории Запорожской АЭС - игра с огнем

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал крайне тревожными взрывы на контролируемой Россией Запорожской атомной электростанции, которые прогремели "в опасной близости от ядерных реакторов" - "речь идет о метрах, а не о километрах". "На территории этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, это следует немедленно прекратить. Как я уже много раз говорил, они играют с огнем", - заявил Гросси.

В сообщении МАГАТЭ указывается, что в понедельник сотрудники агентства проведут проверку безопасности АЭС. Однако "Росэнергоатом" ввел ограничения для инспекторов. "Если они хотят осмотреть объект, никак не связанный с ядерной безопасностью, им в этом будет отказано", - заявил ТАСС советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

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Власти Германии депортировали из страны, предположительно, гражданку России Юлию Прохорову, которая прославляла российскую агрессию против Украины и записывала на видео свои провокации против украинских беженцев, передает корреспондент The Insider из аэропорта в Берлине. На опубликованной изданием видеозаписи видно, что похожую на Прохорову пассажирку с чемоданом сопровождают полицейские.

В середине ноября полиция провела обыск в арендованной Прохоровой квартире в городе Ландсхут в Баварии, у нее были конфискованы три смартфона и ноутбук. В отношении нее проводилось расследование по подозрению в нанесении оскорблений и одобрении преступных действий. Выяснилось также, что россиянка находится в Германии нелегально.

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Три мощных взрыва прогремели вблизи оккупированного российскими войсками Мелитополя Запорожской области, сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, взрывы произошли поблизости от железнодорожной станции в районе оккупированного поселка Веселое, севернее Мелитополя.

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Российские войска вновь нанесли вечером в воскресенье удар по освобожденному украинскими силами Херсону, сообщают корреспонденты "Суспильне". Очевидцы сообщают о 10 взрывах, две ракеты попали в пятиэтажный дом в районе Остров, один мужчина получил легкое ранение. В некоторых домах выбиты окна.

Позднее местные жители сообщили о новом обстреле города - на этот раз из РСЗО кассетными боеприпасами, передает "Лига.Новини".

После освобождения Херсона ВСУ город постоянно подвергается обстрелам.

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Под обстрел российских войск вечером в воскресенье, 20 ноября, попал жилой дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко , уточнив, что под завалами могут быть люди, на месте происшествия работают спасатели.

За день Россия почти 400 раз обстреляла восток Украины

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За день на востоке Украины зафиксировали около 400 российских обстрелов. Об этом сообщил в обращении по итогам 270-го дня полномасштабного военного вторжения России в Украину президент Владимир Зеленский. "Самые ожесточенные бои по-прежнему в Донецкой области… Луганщина - понемногу и с боями двигаемся. Юг - держим оборону", - описал Зеленский ситуацию на фронте. По словам украинского лидера, с начала полномасштабного вторжения ВС РФ выпустили по Украине более 4700 ракет.

Хроника событий 20 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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