На 270-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 20 ноября (время московское).

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С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 84 210 военнослужащих, утверждает Генштаб ВСУ. 19 ноября в Украине были убиты 330 российских военных, следует из актуальной сводки.

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Бундесвер испытывает существенную нехватку боеприпасов. Как сообщила уполномоченная бундестага по делам немецких военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) в интервью газете Bild am Sonntag, чтобы компенсировать этот дефицит, потребуется сумма в 20 млрд евро. По ее словам, решение проблемы откладывалось годами и сейчас необходимые средства придется с трудом изыскивать из оборонного бюджета.

Oryx: С начала войны Россия потеряла более 1500 танков

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С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже как минимум 1500 танков, подсчитал аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон по фотографиям и видео. Уничтожены были 859 танков, 64 - повреждены, 56 - брошены, а 521 танк был захвачен украинскими силами, пишет Oryx.

Всего с начала войны Россия, по данным Oryx, потеряла как минимум 8023 единицы военной техники (4914 уничтожено, 198 повреждено, 300 брошено, 2611 захвачено ВСУ). Потери Украины за это время Oryx оценивает в 2287 единиц боевой техники (1371 уничтожено, 94 повреждено, 60 брошено, 761 захвачено).

В список включают только технику, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами в открытом доступе, и реальное количество уничтоженной техники значительно выше, подчеркивают аналитики Oryx.

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На всей территории Украины, кроме Крымского полуострова, объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. "Пишут, что это связано со взлетом истребителя МиГ-31К в Беларуси", - отмечает издание "Страна" без ссылки на источник.

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Ночью обстрелам подверглись несколько общин Днепропетровской области, сообщил глава региональной администрации Валентин Резниченко. По его словам, сильнее всего пострадал город Никополь, где по жилым кварталам было выпущено не менее 40 снарядов. Пострадал 59-летний мужчина. Также были повреждены 20 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, студенческое общежитие, газопроводы и линии электропередач, написал Резниченко.

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В результате обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадала женщина, у нее осколочные ранения ног, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, были повреждены шесть частных домов.

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Командование российских войск в Украине планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные при отступлении с правого берега Днепра в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях, утверждает Генштаб ВСУ. "Мобилизованные люди, из которые в основном состоят эти формирования, очень расстроены перспективами реализации указанных планов", - говорится в ежедневной сводке . В Луганской области российские силы установили дополнительные блокпосты для выявления и задержания дезертиров, пишет Генштаб.

Киев: Москва не делала предложений о переговорах

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает попытки Запада после крупных военных побед Киева убедить Украину в необходимости переговоров с Москвой "странными" и равносильными требованию капитуляции. "Когда инициатива на поле боя принадлежит вам, немного странно получать предложения вроде: вы все равно не сможете сделать все военными средствами, вам нужно вести переговоры", - сказал Подоляк в интервью агентству AFP. По его словам, это будет означать, что страна, "которая возвращает свои территории, должна капитулировать перед страной, которая проигрывает".

Михаил Подоляк подчеркнул, что Москва не делала Киеву "никакого прямого предложения" о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников и даже поднимая вопрос о возможности прекращения огня.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил газете The Guardian, что российские власти официально не обращались к Киеву по вопросу проведения мирных переговоров, передают "Українські новини". "У нас нет официальной заявки российской стороны о переговорах", - заявил Ермак, добавив, что переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока она не выведет из Украины свои войска.

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Институт изучения войны (ISW) собрал сообщения о перемещении российских сил и констатирует, что российские войска начинают укреплять свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей личным составом, переброшенным из Херсонской области, и мобилизованными военнослужащими. Военные аналитики полагают, что российская армия продолжит использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных операций в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.

В ближайшие недели Россия, вероятно, направит на войну дополнительные силы, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области Беларуси, говорится в ежедневной сводке ISW .

В Украине за военные преступления осуждены уже 12 россиян

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На деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей за последние два месяца обнаружено более 700 тел убитых, 90 процентов из которых - гражданские. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире национального телемарафона.

По его словам, за совершение военных преступлений в Украине осудили уже 12 российских военнослужащих. Подозрения в военных преступлениях предъявлены 216 военнослужащим РФ, из них 17 - военнопленные, остальным подозрение объявлено заочно. Среди преступлений, в которых подозревают россиян, - нападения на населенные пункты, жестокое обращение с гражданскими (73 подозреваемых), умышленные убийства гражданских (35 подозреваемых), сексуальное насилие (6 военным объявлено подозрение, из них один заподозрен еще и в убийстве).

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Потеря Херсона стала для России серьезным ударом, но позволила высвободить около 20 тысяч военнослужащих, чтобы перебросить их на другие фронты, в том числе в восточную часть Донецкой области, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание указывает, что украинские силы готовятся начать там новое наступление, когда войска, выведенные из Херсона, присоединятся к мобилизованным, задействованным в боях в Донбассе.

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Назначенный оккупационными властями "мэр" Энергодара Александр Волга отстранен от должности указом "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого, передает ТАСС со ссылкой на источник в "администрации" региона. "Волгу освободили от должности и запретили ему пребывание на территории области", - указал собеседник агентства. Сам Волга не подтвердил информацию об увольнении, заявив ТАСС, что находится в отпуске.

WP: РФ заключила с Ираном соглашение о начале производства сотен БПЛА

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После нескольких недель обстрела украинских городов беспилотниками иранского производства Москва негласно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на новые разведданные, полученные американскими и другими западными агентствами безопасности. Российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, Москва быстро продвигается вперед к получению разработок и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили изданию три источника.

Хроника событий 19 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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