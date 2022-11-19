Украина готовит эвакуацию населения из Херсона

На 269-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 19 ноября (время московское).

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Украинские власти готовят эвакуацию населения из освобожденного Херсона, сообщила в ходе брифинга вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, речь идет прежде всего об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить, в частности, о пожилых людях. Обязательную эвакуацию проводить пока не будут, но многие жители, с которыми поговорила Верещук, побывавшая в Херсоне, выразили желание уехать. "Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение", - отметила она.

Генштаб: Россия усиливает военное присутствие в Луганске

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По данным Генерального штаба ВСУ, в оккупированном Луганске увеличилось количество подразделений российских войск. "В населенных пунктах Красное и Семейкино в Луганской области противник размещает личный состав в оставленных домах и принудительно выселяет гражданское население в другие населенные пункты", - говорится в вечерней оперативной сводке в Facebook.

За текущие сутки россияне нанесли два ракетных удара и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает украинское командование. От ракетного удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника.

Кроме того, подтверждено огневое поражение российских войск 17 ноября в населенном пункте Михайловка на территории Запорожской области, говорится в сводке Генштаба. Потери противника в Михайловке составили более 30 человек ранеными и погибшими. Еще около 60 человек российские войска потеряли вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области.

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Олаф Шольц (фото из архива) Фото: Dita Alangkara/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал президента РФ Владимира Путина вывести войска из Украины и положить конец войне. "Прекрати эту войну, выведи свои войска и расчисти путь для переговоров о мире, который не может диктовать Украине Россия", - заявил Шольц на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Канлцер подчеркнул, что "никому не позволено присваивать чужую территорию". Из-за своих действий Россия оказалась в изоляции на саммите G20, добавил Шольц.

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Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, достигло 9001. Из них 259 человек попали в армию в результате мобилизации. Сетевое издание "Медиазона" 19 ноября обновило статистику, которую журналисты ведут вместе с коллегами из Русской службы BBC и волонтерами.

В подсчетах учтены лишь сведения из открытых источников: публикации местных властей, СМИ и родственников погибших. Авторы статистики подчеркивают, что реальные потери российской армии намного больше.

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Российские войска обстреляли точку выдачи гуманитарной помощи в поселке Белозерка Херсонской области во время раздачи хлеба, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "В результате коварного обстрела ранены пять человек", - написал Тимошенко в Telegram-канале. Он добавил, что 18 ноября между населенными пунктами Берислав и Змиевка автомобиль наехал на мину - один человек погиб, еще один пострадал.

Кулеба: Украине и миру нужна победа, а не ничья

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Вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза, который проходит по случаю 100-летия организации в Вене, сообщает МИД Украины. "Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться ежесекундно", - сказал Кулеба. По его словам, ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но "такие войны, как эта, должны завершаться победой добра над злом". Кулеба призвал партнеров работать вместе над достижением главной цели - победы Украины.

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В Польше в деревне Пшеводув с военными почестями похоронили 62-летнего мужчину, ставшего одной из жертв падения ракеты на границе страны с Украиной. Как сообщает польское информагентство PAP, в церемонии принимала участие почетная рота 2-го разведывательного полка из города Хрубешув. Всего в результате падения ракеты на территории Польши 15 ноября погибли два человека.

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Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, опубликовав в Telegram-канале фото пострадавших от обстрела зданий. По его словам, "зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий", повреждены линии электропередачи.

Позднее Гладков уточнил , что снаряд попал в полупустое здание общежития, повреждения также получили два пятиэтажных дома. В результате обстрела пострадала женщина, однако от госпитализации она отказалась, сообщил губернатор.

В Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с официальным визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Видео встречи двух лидеров в Мариинском дворце в Киеве было размещено на его странице в Twitter. "Британия знает, что означает бороться за свободу. Мы с вами до конца" - сказано в сопровождающем видеоролик сообщении на английском и украинском языках.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", - прокомментировал встречу Зеленский в Telegram-канале.

Это первый визит нового главы британского правительства в столицу Украины. В ходе встречи с Зеленским Сунак объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов, говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании . Этот пакет включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, в том числе радары и средства радиоэлектронной борьбы.

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Жители Литвы продолжают кампанию по поддержке ВСУ. Как пишет в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас , за последнее время с помощью краудфаундинга в стране были собраны средства на два морских дрона для украинской армии, один из них обошелся в 250 тысяч долларов. Сейчас идет сбор средств на третий, добавил журналист.

Президент Эстонии: Западу не следует опасаться шока для России

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Западным странам не следует опасаться шоковых потрясений для России, если та проиграет войну против Украины, заявил президент Эстонии Алар Карис на полях международного форума по безопасности в канадском Галифаксе. Он подчеркнул, что считает НАТО "единственной настоящей гарантией безопасности Европы" перед лицом угроз для евроатлантического сообщества, которые, по словам Кариса, исходят от России и других авторитарных государств.

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Хмельницкая АЭС Фото: alexndm / 2010-1CC BY-SA 3.0

В Нетешине - городе-спутнике Хмельницкой АЭС - в первой половине дня 19 ноября произошло бессрочное отключение электроэнергии.

Об этом сообщают в Facebook городские власти со ссылкой на АО "Хмельницкоблэнерго". Указывается, что к электросети сейчас подключена только критическая инфраструктура: медицинские учреждения и система водоснабжения.

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Издание The Bell выяснило имя создателя и главного администратора провластного анонимного Telegram-канала с военной аналитикой "Рыбарь". Им оказался 31-летний экс-сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук. Как пишут журналисты, его контактные данные им передал один из читателей канала. По сведениям The Bell, из пресс-службы Минобороны РФ Зинчук ушел в августе 2017 года "из-за тяжелых и неблагодарных условий работы, которая к тому же невысоко оплачивалась".

Замминистра обороны Украины: ВСУ могут войти в Крым в декабре

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Одна из российских подводных лодок в Севастополе Фото: Sergei Malgavko/TASS/IMAGU

ВСУ могут войти в аннексированный Россией Крым к концу декабря, а сама война России против Украины может завершиться весной 2023 года. Такое мнение высказал в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов . Отвечая на вопрос о перспективе возвращения Крыма под контроль Украины, он заявил, что Россия может столкнуться с таким явлением, как "черный лебедь" - то есть неожиданным событием внутри страны, - которое "поможет Украине преуспеть в Крыму". При этом Гаврилов подчеркнул, что Киев не прекратит сопротивление российской агрессии, даже с учетом угрозы применения РФ тактического ядерного оружия.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнаружило в освобожденном от российской оккупации Херсоне список сотрудников местных правоохранительных органов, которые сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает пресс-служба ГБР Украины , отмечая что среди найденных "неопровержимых доказательств госизмены" были "полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицаев".

Хроника событий 19 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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