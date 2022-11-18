В Крыму возводят фортификационные сооружения

В аннексированном у Украины Крыму возводят фортификационные сооружения. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов. По его словам, основные меры безопасности для Крыма "должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".

При этом и на территории Крыма, как заявил Аксенов, под его контролем в том числе, "проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан".

ISW: Войска РФ, вероятно, частично уязвимы

Ранее, 17 ноября, американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке сообщил, что российские войска на востоке Херсонской области, "вероятно, частично уязвимы" для украинского контрнаступления. Через эти территории проходит несколько основных наземных линий связи с контролируемыми РФ территориями на юге Украины, причем спутниковые снимки указывают, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих линий, объясняют аналитики.

Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, в частности, соединяющих аннексированный Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", отмечают эксперты ISW. Они допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.

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