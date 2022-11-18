  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Севастополь
Севастополь (фото из архива)Фото: Andrew Lubimov/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Крыму возводят фортификационные сооружения

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В Крыму возводят фортификационные сооружения, работы "выполняются в первую очередь на территории Херсонской области", сообщил "глава" региона Аксенов.

https://p.dw.com/p/4Jkau

В аннексированном у Украины Крыму возводят фортификационные сооружения. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов. По его словам, основные меры безопасности для Крыма "должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области".

При этом и на территории Крыма, как заявил Аксенов, под его контролем в том числе, "проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан".

ISW: Войска РФ, вероятно, частично уязвимы

Ранее, 17 ноября, американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке сообщил, что российские войска на востоке Херсонской области, "вероятно, частично уязвимы" для украинского контрнаступления. Через эти территории проходит несколько основных наземных линий связи с контролируемыми РФ территориями на юге Украины, причем спутниковые снимки указывают, что российские войска занимают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих линий, объясняют аналитики.

Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, в частности, соединяющих аннексированный Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", отмечают эксперты ISW. Они допускают, что украинским силам удастся помешать усилиям России укрепить и удержать новые оборонительные рубежи.

Смотрите также:

Учения ВМС Румынии возле Черного моря

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эскалация войны в Украине: ракетные удары не утихают. Путин продолжает мстить за Крымский мост? DW Новости

Эскалация войны в Украине: ракетные удары не утихают. Путин продолжает мстить за Крымский мост? DW Новости

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Воздущная тревога объявлялось во вторник, 11 октября, по всей стране. Военные эксперты ракетные удары называют новой эскалацией войны в Украине.
11 октября 2022 г.31:15 мин.
external

Обстрел Киева и других городов - месть Путина за Крымский мост. Как на Западе отреагировали на удары. DW Новости

Обстрел Киева и других городов - месть Путина за Крымский мост. Как на Западе отреагировали на удары. DW Новости

Сразу по нескольким городам Украины в понедельник утром спустя двое суток после взрыва на Крымском мосту были нанесены ракетные удары.
10 октября 2022 г.40:42 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Реконструкция сбитого "Боинга" в Нидерландах. На фото 2021 года на переднем плане судья Гаагского суда Хендрик Стинхёйс, председательствующий на процессе по делу о катастрофе "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний"

Приговор по делу MH17: Россию ждут новые суды

Политика16 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Катарский шейх отфутболивает мяч с надписью "права человека" - карикатура DW

ЧМ-2022 в Катаре: а права человека отфутболят?

ЧМ-2022 в Катаре: а права человека отфутболят?

Спорт21 мин. назад
Рабочие-мигранты идут к строящемуся к ЧМ-2022 в Катаре стадиону

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Футбол12 ч. назад
Символ Республиканской партии - слон, пытается сбросить с ноги, вцепившегося в нее "экс-президента США Дональда Трампа".

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Политика24 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Политика24 ч. назад57:46 мин.
Программист смотрит на открытый экран ноутбука

Bitkom: Есть работа для 59 000 айтишников из РФ и Беларуси

Bitkom: Есть работа для 59 000 айтишников из РФ и Беларуси

Экономика и бизнес13 ч. назад
Обломки "Боинга", выполнявшего рейс MH17

Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до приговора в Гааге

Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до приговора в Гааге

Конфликты22 ч. назад15 фото
На главную страницу