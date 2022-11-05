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Беспилотный летательный аппарат в небе над УкраинойФото: Roman Petushkov/REUTERS
ТехнологииИран

Иран признал поставки беспилотников в Россию

Павел Мыльников
1 ч. назад

Тегеран до начала войны РФ против Украины предоставил Москве ограниченное число дронов, заявил глава МИД Ирана. Однако дипломат отрицает поставки БПЛА после начала войны и передачу РФ ракет.

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Власти Ирана впервые публично признали поставки беспилотных летательных аппаратов России. Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран в преддверии войны России против Украины предоставил Москве ограниченное количество дронов, сообщает иранское информационное госагентство IRNA в субботу, 5 ноября. В то же время глава иранского внешнеполитического ведомства отрицает поставки беспилотников после начала войны, а также передачу российской стороне ракет. По данным ряда СМИ, Иран направил в аннексированный РФ Крым военных для обучения россиян работе с дронами и оказания технической помощи.

Несколькими днями ранее глава иранского МИДа выразил готовность провести двусторонние встречи с Украиной, чтобы обсудить утверждения об использовании Россией иранских беспилотников в войне.

Киев заявил о сотнях сбитых дронов-камикадзе Shahed 136

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