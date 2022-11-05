Иран признал поставки беспилотников в Россию

Тегеран до начала войны РФ против Украины предоставил Москве ограниченное число дронов, заявил глава МИД Ирана. Однако дипломат отрицает поставки БПЛА после начала войны и передачу РФ ракет.

Власти Ирана впервые публично признали поставки беспилотных летательных аппаратов России. Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран в преддверии войны России против Украины предоставил Москве ограниченное количество дронов, сообщает иранское информационное госагентство IRNA в субботу, 5 ноября. В то же время глава иранского внешнеполитического ведомства отрицает поставки беспилотников после начала войны, а также передачу российской стороне ракет. По данным ряда СМИ, Иран направил в аннексированный РФ Крым военных для обучения россиян работе с дронами и оказания технической помощи.

Несколькими днями ранее глава иранского МИДа выразил готовность провести двусторонние встречи с Украиной, чтобы обсудить утверждения об использовании Россией иранских беспилотников в войне.

Киев заявил о сотнях сбитых дронов-камикадзе Shahed 136

Украинское военное командование и официальные лица ранее заявляли, что им удалось сбить несколько сотен иранских беспилотников-камикадзе Shahed 136. По сведениям Киева, Россия использует эти аппараты под названием "Герань-2".

Смотрите также: