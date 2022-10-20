Поможет ли Израиль Украине бороться с иранскими дронами?

Власти Украины направили Израилю запрос о поставке системы ПВО для защиты от иранских дронов, в использовании которых Киеве обвиняет РФ. До сих пор Израиль не поставлял оружия Киеву. Изменится ли что-то?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и премьер-министр Израиля Яир Лапид в четверг, 20 октября, собираются в телефонном разговоре обсудить запрос Украины о поставке ей израильских систем ПВО, сообщил гендиректор МИД Израиля Алон Ушпиз. В местных СМИ уже появился документ из посольства Украины с перечнем систем, которые Киев хочет закупить. Его подлинность подтвердил Reuters украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

Ранее на этой неделе зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что поставки Израилем оружия Украине подорвут двусторонние отношения. "Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - указал Медведев.

Не исключено, что его реакция стала ответом на высказывания израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая, 16 октября призвавшего свое правительство начать оказывать Украине такую же военную помощь, что ей оказывают США и НАТО. "Сегодня утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен избрать Израиль в этом кровавом конфликте", - написал Шай в соцсети Twitter.

Его заявление мгновенно растиражировали мировые СМИ, что дало повод для дискуссий о возможной смене политики Израиля относительно российско-украинской войны, до сих пор придерживающегося нейтралитета. Но стоит ли ожидать резкого разворота?

"Предоставьте Украине "Железный купол!"

Голос министра диаспоры присоединился к целому хору израильских политиков, в последние дни призывающих пересмотреть политику нейтралитета, избранную властями Израиля после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. К предоставлению Киеву систем ПВО и увеличению помощи призвали также представители нескольких политических сил, входящих в правящую коалицию, в том числе Гилад Карив, Мейрав Михаэли и Захава Гальон. "Пора отменить эти ограничения (на поставки систем ПВО Украине. - Ред.). Этого требует совесть, когда мирные жители становятся целями иранских ракет из-за безумия кровожадного тирана. Предоставьте Украине "Железный купол!", - призвала Гальон.

Яир Лапид Фото: Abir Sultan/AP/picture alliance

С началом военных действий в феврале нынешнего года занимавший тогда пост премьера Нафтали Беннет пытался выступить посредником между Киевом и Москвой. Впрочем, усилия почти неизвестного на мировой арене политика вскоре завершились провалом. Нынешний израильский премьер Яир Лапид выступает с заметно более резких позиций в отношении РФ, каждый раз получая в ответ гневную реакцию из Москвы. В апреле, будучи еще министром иностранных дел, Лапид назвал убийства мирного населения в Буче, в которых подозревают российскую армию, "военным преступлением", а на днях решительно осудил обстрелы Россией украинских городов, охарактеризовав их как "атаки против гражданского населения".

Вместе с тем от поставок Киеву вооружений в Израиле до сих пор воздерживались, опасаясь, что это негативно скажется на выработанном в 2015 году Израилем и РФ механизме координации действий израильских ВВС в Сирии. "Мы не обсуждаем подобные темы в публичном пространстве", - ответил официальный представитель МИД Израиля на вопрос DW о возможности поставок Украине элементов системы ПВО. И добавил, что власти Израиля всячески пытаются помочь Украине снаряжением невоенного назначения, в том числе по линии НПО.

"Мы не продаем оружие Украине"

Однако в Украине убеждены: эта помощь - лишь капля в море, ведь до сих пор Израиль так и не передал Украине вооружения из своих богатых запасов. Этот факт подтвердил в среду, 19 октября, министр обороны Бени Ганц. "Мы не продаем оружие Украине", - заверил Ганц в интервью радио Kol Chai, отметив, что Израиль оказывает и будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь.

Бени Ганц Фото: MENAHEM KAHANA/AFP

Кроме того, Ганц пообещал содействие Киеву в разработке системы раннего оповещения о ракетном нападении по образцу израильской Службы тыла ("Цева Адом"). Впрочем, украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук дал понять, что Киев заинтересован исключительно в системах ПВО. Он также сообщил газете Maariv, что Ганц в начале недели неожиданно отменил разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Сообщается, что стороны могут провести переговоры в четверг, 20 октября.

Пока же нежелание Израиля поставить Украине современные системы ПВО вызывает глубокое разочарование в украинском обществе и может на десятилетия осложнить отношения между странами, предупредил 20 октября в эфире израильской радиостанции "КАН Решет-бет" советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

С ключевыми решениями повременят до формирования нового правительства

1 ноября в Израиле пройдут внеочередные парламентские выборы, на которых основная борьба, как ожидается, развернется между центристско-либеральными силами во главе с премьером Яиром Лапидом и министром обороны Бени Ганцем и правым лагерем - прежде всего партией "Ликуд", возглавляемой бывшим премьером Биньямином Нетаньяху и его союзниками.

Потому до завершения выборов и формирования нового кабинета никаких значительных сдвигов в политике Израиля в вопросе российско-украинской войны не произойдет, предположил в интеврью DW израильский военно-политический обозреватель Аншель Пфеффер. "Не думаю, что заявления министра Шая указывают на изменения в израильской политике, точно не до выборов. Вероятно, если следующее правительство будут формировать Лапид или Ганц, а (бывший начальник Генштаба. - Ред.) Айзенкот получит весомый министерский портфель, то, возможно, мы и начнем видеть перемены, но явно не до тех пор", - прогнозирует он.

По последним соцопросам, фаворитом предстоящих выборах считают "Ликуд" во главе с Нетаньяху. За годы своего премьерства он выстроил достаточно тесные личные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, за что не раз критиковался оппонентами.

"Нетаньяху. Другая лига": в 2019 году эти предвыборные билборды партии "Ликуд" вызвали скандал Фото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Сейчас же Нетаньяху высоко оценивает "рассудительный" подход нынешнего правительства Израиля к войне в Украине. Он также высказался против предоставления Израилем военной помощи Киеву. "Что касается оружия, всегда существует вероятность - и это случалось снова и снова, - что оружие, которое мы поставили на одно поле боя, оказалось в руках иранцев и используется против нас", - сообщил Нетаньяху 18 октября в интервью телеканалу MSNBC и добавил, что опасается перерастания войны в Украине в глобальный конфликт с использованием атомного оружия.

Практически совпадающие подходы действующих властей и оппозиции в вопросе поставок вооружений Киеву журналистка, эксперт-востоковед и экс-депутат кнессета Ксения Светлова в разговоре с DW пояснила тем, что в целом они отражают общественные настроения в Израиле. Так, по данным августовского опроса Института Митвим, проведенного совместно с немецким Фондом имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), большинство израильтян, несмотря на однозначные симпатии к Украине, выступают за продолжение осторожной политики, буквально - "хождения между каплями дождя".

Ксения Светлова Фото: Emin Ileri/AA/picture alliance

Кроме того, добавляет Светлова, "здесь годами людям объясняли, что Россия - великая и важная страна, супердержава, что не надо ее злить, что наша ситуация на севере страны зависит от РФ". Экс-депутат объясняет позицию Израиля не только сирийскими событиями: "Это влияние России в целом на нашу политическую систему все эти годы, нельзя его исключать, оно было достаточно велико. Это не только Нетаньяху, но и ряд других лидеров, которые ездили, общались, встречались".

Военные эксперты предлагают формулу помощи Украине

Между тем оценки израильских военных экспертов, в том числе и в вопросе угроз от иранского оружия, контрастируют с заявлениями политиков. Так, бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот, баллотирующийся на выборах в парламент, на днях в интервью газете Haaretz заявил, что из-за "отсутствия рациональности" в действиях России он поменял свое мнение относительно подходов Израиля к войне в Украине. Хотя Айзенкот не говорит о поставках вооружений, по его словам, Израиль должен быть готов к стратегической переоценке ценностей, даже если это означает сужение пространства для работы израильской авиации в Сирии.

После удара по Киеву дрона-камикадзе, в поставках которых России Украина и Запад обвиняют Иран Фото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Начальник управления международного сотрудничества Армии обороны Израиля, подполковник Ричард Гехт признает, что атаки иранских дронов-камикадзе в Украине уже тревожат Израиль. "Мы внимательно следим за этим и думаем о том, как это может быть использовано иранцами против израильских населенных пунктов", - цитирует его слова агентство AP.

Серьезной опасностью для Израиля применение иранского оружия в Украине называет и военный обозреватель газеты Yedioth Ahronoth Рон Бен-Ишай. По его мнению, в Украине Тегеран по сути испытывает дроны в реальных боевых условиях, а иранские инструкторы собирают данные, позволяющие в будущем улучшить боевые характеристики и дальность полетов БПЛА. Аналогичная ситуация произойдет и с баллистическими ракетами малой и средней дальности, которые Иран, по данным The Washington Post, также намерен поставить России.

Какую позицию должен занять Израиль, чтобы помочь Украине, не вызывая недовольства Кремля? Бен-Ишай выражает уверенность, что Израиль должен присоединиться к усилиям Запада и НАТО, а ключевым фактором, по словам аналитика, является то, что помощь Украине должна оказываться "негласно".

Прецеденты уже были?

И такие прецеденты, похоже, уже имеются. Газета The New York Times 12 октября сообщила, что с недавнего времени израильтяне начали снабжать ВСУ разведданными об иранских беспилотниках. Кроме того, частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск. В сентябре газета The Times of Israel сообщила о поставках через Польшу украинским военным израильским оборонным подрядчиком систем борьбы с дронами.

В прошлом месяце, а также в июле, сообщалось об уничтожении вследствие ударов ВВС Израиля вблизи Дамаска заводов по сборке иранских дронов. По имеющимся в прессе данным, также был уничтожен запас БПЛА, возможно, предназначенных для поставок РФ. Хотя никакой официальной информации по этому поводу не озвучивалось.

Именно не афишированное в публичном пространстве содействие наиболее перспективным считает и Ксения Светлова. "Украине все равно, пишут ли об этом в израильских газетах, либо же молчат и все отрицают, но продолжают помогать. В первые годы, когда Израиль проводил бомбардировки в Сирии, в наших СМИ шутили, что, это, мол, бомбят "ВВС Лихтенштейна". Вот так же "ВВС Лихтенштейна" могли бы передавать (Украине. -Ред.) какие-то технологии или виды вооружений без прямых заявлений", - заметила Светлова в разговоре с DW.

"Полагаю, что Израиль может помочь еще больше", - вторит ей бывший глава военной разведки (АМАН) генерал-майор в запасе Амос Ядлин и объясняет, что израильские ноу-хау, имеющиеся разведданные об иранских БПЛА и способности их подавлять могут приобрести решающее значение для Украины.

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