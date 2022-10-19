Австрийский полковник: Россия может оставить Херсон

"Наступление в Херсоне - самое важное для Украины". Об этом в интервью DW заявил австрийский военный эксперт Маркус Райснер. По его словам, Россия может быть вынуждена оставить этот плацдарм.

Полковник Маркус Райснер (Markus Reisner) - военный историк, офицер службы Генштаба австрийской армии, глава одного из отделов Военной академии в Вене. Служил на Балканах, в Афганистане и в Африке. Автор многочисленных публикаций, в рамках научной деятельности не раз бывал в Москве.

DW поговорила с ним о возможном наступлении украинской армии на оккупированный Россией Херсон, использовании российской армией предположительно иранских беспилотников и риске повторного вторжения в Украину через Беларусь.

DW: Все следят за Херсоном - это крупнейший украинский город, областной центр, оккупированный Россией с начала вторжения. Украина летом начала обстреливать мосты в регионе и готовится к контрнаступлению, в сентябре отвоевала несколько сел. Сейчас все больше указаний на то, что Киев может попытаться вернуть Херсон, российская сторона начала вывозить оттуда гражданское население, назвав это "эвакуацией". Может ли Украина действительно освободить Херсон в скором времени?

Маркус Райснер: Мы действительно подошли к решающему моменту в этой войне до наступления зимы. Войну в принципе можно разделить на несколько этапов. Первый - отражение нападения под Киевом, где Украина вернула инициативу. Затем была попытка россиян переломить ситуацию в Донбассе. И третья фаза - украинское наступление в Харьковской области, взятие Лимана и Херсон.

Маркус Райснер Фото: BMVL

Украинское наступление в Херсоне - самое важное и решающее из всех. Там россиянам удалось в начале конфликта перейти через Днепр. Даже если сейчас на это не похоже, но теоретически, если они удержат этот плацдарм, подтянут резервы и консолидируют позиции зимой, то могли бы через Николаев напасть на Одессу, лишив Украину выходя к морю. Украина в последние недели пыталась атаковать этот плацдарм на севере, юге и по центру, там были затяжные бои. На северо-востоке атаки были успешными. Не все атаки удались, но за последние 48 часов ситуация изменилась.

Есть два четких индикатора, которые указывают на то, что россияне, возможно, откажутся от этого плацдарма. Это, с одной стороны, заявление об эвакуации гражданских лиц. Второе, это видно по соцсетям, - происходит перегруппировка. Большая проблема для российской стороны - это игольное ушко в виде мостов, которые Украина сильно повредила с помощью систем HIMARS.

Россия попыталась создать понтонные переправы, но для ее группировки на правом берегу Днепра этого недостаточно. Если исходить из того, что стратегия россиян - закрепиться на зиму на укрепленной линии, то логично отказаться от западного берега Днепра и отойти на восточный, за сильную линию обороны, и там перезимовать. Но ясно, что, потеряв этот плацдарм, они утратят - пока - и возможность наступления оттуда весной.

Антоновский мост через Днепр в Херсоне Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

- Как долго могут идти бои за Херсон? От чего это зависит?

- Мы видели в Харьковской области, что в случае прорыва, даже паники, все может развиваться очень быстро. Там Украина победила по очкам, потому что Россия смогла отвести большую часть солдат, но оставила много техники. В Херсоне похожая ситуация, российские солдаты там прижаты к Днепру. Там мало мостов, по которым они могут отойти. Если Украине там удастся прорыв, то возможна паника на мостах. Но, возможно, российской армии снова удастся отразить украинскую атаку. Для Украины, в свою очередь, важно занять сам город Херсон, чтобы там перезимовать.

- Представители России говорят, что Украина может взорвать плотину ГЭС в Каховке. Если это произойдет, кто бы это ни сделал, какие последствия это может иметь для войны?

- Водные пути играют с начала конфликта в Украине решающую роль. Помимо Днепра, есть еще много других рек. Мы видели, как в начале войны под Киевом украинской армии удалось подорвать дамбу на реке Ирпень и задержать продвижение российских войск. Похожие ситуации были в Донбассе. Мосты через реки - это игольные ушки, важные для, как говорят военные, подпитки наступления. Подрывы дамб разрушает пути снабжения. Недавно Россия сделала это на реке Ингулец. Здесь (в районе Херсона. - Ред.) это может повториться.

- То есть вы видите признаки того, что Россия может оставить Херсон, а у Украины сейчас более выгодная исходная позиция?

- Война ведется не только на поле боя, но и в головах. Когда новый командующий (группировкой войск ВС России в Украине генерал Сергей Суровикин. - Ред.) сказал, что, с одной стороны, можно ожидать тяжелых решений, идет эвакуация, то обычный российский солдат думает - что это означает? Ситуация может быстро меняться.

- Чтобы предотвратить повторение в Херсоне ситуации в Харьковской области, Россия объявила "частичную мобилизацию". Прошел почти месяц. Она еще не привела к изменениям, на которые рассчитывал президент Владимир Путин?

- Я бы не стал сильно связывать это с Харьковом. В России после первых двух месяцев войны поняли, что с изначальными силами, около 200 тысяч, достичь цели невозможно, сопротивление слишком сильное, нужна концентрация сил. Это было сделано в Донбассе. Но и там стало понятно, что не хватает пехоты, которая может занимать территорию после ударов артиллерии. Для этого была объявлена мобилизация.

Проблема - мобилизованные прибывают слишком медленно, чтобы это было ощутимо на фронте. Это понимает и пытается использовать Украина, чтобы отвоевать побольше территорий. Она понимает, что в декабре с прибытием мобилизованных соотношение может поменяться. Тогда решающим будет не уровень их подготовки, а количество. Возможно, это будет намного больше, чем заявленная в России цифра в 300 тысяч.

- Недавно в России был назначен командующий группировкой войск в Украине - генерал Сергей Суровикин, которого вы упомянули. Россия с его приходом автивно использует ракеты и беспилотники для ударов по Украине. Можно ли говорить о поворотном моменте в войне?

- Одно - это тактическая ситуация на фронте, которая меняется. Другое - стратегический уровень. Россия с самого начала войны атакует цели в Украине баллистическими и крылатыми ракетами, а с недавних пор - иранскими беспилотниками. В июне ракетных ударов было около 1700, об этом говорил президент Владимир Зеленский. В августе - 3900, сейчас - примерно 4200. У Украины есть большие проблемы с ПВО, она может ее использовать выборочно, например, для защиты атакующих частей армии.

Новый командующий российских сил пытается добиться успеха там, где может. Это стратегический уровень - террор против украинского населения и давление на Запад, чтобы удержать ситуацию. Трагедия в том, что мы видим успехи Украины на оперативном уровне, в районе Херсона, но атаки на критическую инфраструктуру имеют серьезные последствия. Для Украины важно защищать территорию в глубине страны, чтобы выстоять зиму, а потом, возможно, начать новое наступление на востоке.

- НАТО собирается в ближайшие дни поставить Украине системы борьбы с беспилотниками. Каковы ваши ожидания?

- В начале войны у Украины была хорошая ПВО, в том числе переносные системы, которые успешно использовались. Спустя восемь месяцев они сильно изношены. Украина защищала избирательно свои войска, которые готовили наступление. Это ослабило защиту городов. У Киева была надежда, что арсеналы России не такие большие. С появлением иранских беспилотников неожиданно снова возникло давление внутри страны, а ПВО не хватает.

Страны НАТО пытаются помочь и поставить системы, которые хотя бы на отдельных участках защитят критическую инфраструктуру. Россияне действуют хитро, атакуют электростанции, трансформаторы. Это еще советские системы, которые невозможно легко заменить. С приходом холодного времени года людям нужны тепло и энергия, а их не хватает, это главное.

Беспилотник в небе над Киевом, 17 октяря 2022 года Фото: SERGEY SHESTAK/EPA-EFE

- Но может ли НАТО существенно помочь смягчить последствия ударов беспилотников или возможности самого альянса ограничены?

- Конечно, возможности стран НАТО ограничены. После окончания холодной войны и с началом операции в Афганистане средства ведения обычной войны были сокращены. Поэтому и возникли эти сложности с поставками. Летом страны НАТО начали поставлять тяжелое вооружение, было непонятно, справится ли Украина с отражением наступления. В Харькове это удалось, но на это ушло время. Так и сейчас.

Средства ПВО будут поставлены, через какое-то время ситуацию удастся хотя бы частично стабилизировать. Проблема иранских беспилотников - у них есть преимущества, которые усложняют работу западных систем ПВО. Эти системы настроены для борьбы с вертолетами и самолетами, у которых большая так называемая эффективная площадь отражения цели. У иранских беспилотников она маленькая. Для борьбы с ними нужны мультисенсоры - оптические, электромагнитные, акустические.

- Город Бахмут в Донецкой области чуть ли не единственный, где Россия медленно, но продвигается вперед. Как вы оцениваете там ситуацию?

- В ходе второго этапа войны Россия концентрируется на взятии Донбасса. Это крепкий орешек, потому что Украина там восемь лет готовилась, это сотни тысяч мин, бетонные укрепления. Первым успехом россиян летом там было взятие Северодонецка и Лисичанска. Украина тогда избежала окружения. Сейчас похожая ситуация возле Бахмута.

Это первая линия обороны, а их как минимум три. Возможен российский прорыв как в Попасной и недавно в Песках, тогда они могут взять город. Но какой стратегический эффект? Он небольшой, это еще часть Донбасса. Удержать плацдарм в Херсоне намного важнее, потому что, с российской точки зрения, оттуда можно атаковать Николаев и Одессу. В Бахмуте украинцы могут просто отойти на следующую линию обороны.

- Украина внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси, которая на днях объявила о создании совместной с РФ военной группировки. Российские войска туда уже начали прибывать. Попытается ли Россия снова вторгнуться в Украину с севера?

- То, что мы видим в соцсетях, это прибытие российских войск, их соединение с белорусскими и частичное перемещение к границе. По их количеству это пока не похоже на нападение на Киев, как это было в начале войны. Но уже самое присутствие там этих войск заставляет Украину принять ответные меры.

Украина попыталась заблокировать дороги на границе - там минные поля, противотанковые рвы и так далее. Украине нужно удерживать там и силы, иначе она может оказаться беззащитной в случае нападения. Этих сил может не хватить в ходе наступлений на Херсон или на востоке, которые могли бы способствовать украинскому прорыву. Вот с чем это связано.

- Ваш прогноз - как будет развиваться война зимой?

- Это как боксерский поединок. Раунд за раундом, стороны конфликта наносят друг другу удары, есть победы по очкам, но нет нокаута. Боксеры в какой-то момент обхватывают друг друга, а потом начинают боксировать опять. К сожалению, эскалация усиливается. Мобилизация означает, что на фронте будет больше солдат, Украине им нужно противостоять. Атака на Керченский мост привела к массивным ответным ударам. Именно этого требовали "ястребы" в окружении президента России.

От всего этого сильно страдает гражданское население. Россия контролирует значительную территорию Украины, важную для ее экономики, приближается зима, распутица, использовать тяжелую технику будет сложнее. Зима позволить обеим сторонам консолидироваться. Украина должна пытаться обеспечить оставшееся население за вычетом беженцев, Россия может подготовится, а весной начнется новый раунд. К сожалению, нам еще долго придется следить за этим конфликтом, и гражданское население будет все больше страдать.

Смотрите также: