Оккупационные власти Херсона уезжают на левый берег Днепра
Ольга Лебедева
35 мин. назад
Все так называемые "ведомства" захваченной Херсонской области перевозятся из областного центра, заявил "губернатор" Сальдо. Его заместитель Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ.
https://p.dw.com/p/4IPAA
Реклама
Оккупационные власти Херсонской области покидают Херсон и перевозятся на левый берег Днепра, заявил так называемый "губернатор" захваченного Россией украинского региона Владимир Сальдо. На левобережье Днепра переезжают все органы оккупационных властных структур, пишет в среду, 19 октября, РИА "Новости" со ссылкой на Сальдо.
В Telegram-канале Сальдо написал о запрете въезда гражданских лиц на территорию Херсонской области. "В связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсон принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней", - указал он.
Между тем РИА "Новости" сообщило, что оккупационные власти Херсонской области направили жителям Херсона СМС, призвав их уехать из города в связи с возможными обстрелами со стороны украинской армии. "Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", - цитирует эти сообщения РИА "Новости". В свою очередь "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале украинского наступления. ВСУ "перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области", написал он в Telegram.
В Херсоне объявили эвакуацию
Накануне глава "администрации" оккупированной территории Херсонской областиобъявил эвакуацию гражданского населения четырех муниципалитетов - Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского - на левый берег Днепра, назвав ее "организованным перемещением". По словам Сальдо, Украина "накапливает силы для широкомасштабного наступления" и якобы намерена разрушить плотину Каховской ГЭС, а потому "существует непосредственная опасность затопления территорий". Эвакуацию Херсона, который тоже расположен на правом берегу Днепра, Сальдо 18 октября не объявлял.
В тот же день командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин в своем первом с момента назначения на этот пост интервью назвал ситуацию на фронте "напряженной". "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая", - заявил Суровикин, добавив, что не исключает "принятие непростых решений".