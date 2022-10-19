Оккупационные власти Херсона уезжают на левый берег Днепра

Все так называемые "ведомства" захваченной Херсонской области перевозятся из областного центра, заявил "губернатор" Сальдо. Его заместитель Стремоусов сообщил о начале наступления ВСУ.

Оккупационные власти Херсонской области покидают Херсон и перевозятся на левый берег Днепра, заявил так называемый "губернатор" захваченного Россией украинского региона Владимир Сальдо. На левобережье Днепра переезжают все органы оккупационных властных структур, пишет в среду, 19 октября, РИА "Новости" со ссылкой на Сальдо.

В Telegram-канале Сальдо написал о запрете въезда гражданских лиц на территорию Херсонской области. "В связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсон принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней", - указал он.

Между тем РИА "Новости" сообщило, что оккупационные власти Херсонской области направили жителям Херсона СМС, призвав их уехать из города в связи с возможными обстрелами со стороны украинской армии. "Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", - цитирует эти сообщения РИА "Новости". В свою очередь "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о начале украинского наступления. ВСУ "перешли в наступление в направлении Новая Каменка - Берислав Херсонской области", написал он в Telegram.

В Херсоне объявили эвакуацию

Накануне глава "администрации" оккупированной территории Херсонской областиобъявил эвакуацию гражданского населения четырех муниципалитетов - Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского - на левый берег Днепра, назвав ее "организованным перемещением". По словам Сальдо, Украина "накапливает силы для широкомасштабного наступления" и якобы намерена разрушить плотину Каховской ГЭС, а потому "существует непосредственная опасность затопления территорий". Эвакуацию Херсона, который тоже расположен на правом берегу Днепра, Сальдо 18 октября не объявлял.

В тот же день командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин в своем первом с момента назначения на этот пост интервью назвал ситуацию на фронте "напряженной". "Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая", - заявил Суровикин, добавив, что не исключает "принятие непростых решений".

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