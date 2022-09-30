Путин унизил Донбасс, Херсон и Запорожье

Президент РФ Владимир Путин во время подписания договоров о присоединении части украинских территорий к России Фото: Grigory Sysoyev/AP Photo/picture alliance

Владимир Путин разоружается, по крайней мере - на словах. После недавней пропитанной агрессией и ненавистью к Украине речи о мобилизации выступление президента РФ в день оформления аннексии четырех регионов востока и юга Украины выглядело почти умеренным.

Донбасс для Путина вторичен - в отличие от Крыма

Неожиданностью стали акценты, которые расставил президент России. Путин опоздал на четверть часа, проявив неуважение к собравшимся в Георгиевском зале Кремля российским элитам. Угрюмые лица, с которыми его ждали бывший президент Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие, резко контрастировали со словами об "историческом событии", о котором восторженно говорили пропагандисты на гостелевидении.

В своей речи Путин произнес дежурные слова по поводу принятия в состав РФ оккупированных Россией районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. "Одним мазком", как когда-то выразился сам Путин, он упомянул об их общей истории с Россией и перешел к своей любимой теме - сведению счетов с Западом. Две трети выступления были посвящены уже звучавшим из Кремля ранее упрекам в адрес США и Великобритании. Ничего нового сказано не было. По духу и содержанию путинская речь напоминала заурядную политинформацию 1980-х годов - времени, в котором до сих пор живут российские лидеры.

Роман Гончаренко

И это все? Никаких долгих исторических экскурсов, которые так любит президент РФ? Уделив им так мало внимания, Путин по сути унизил Донбасс и остальные оккупированные территории. Он четко и цинично дал понять, что для него они вторичны и не так сакральны, как в свое время Крым. Это лишь плацдарм для дальнейшего наступления, пешка в глобальном противостоянии с Западом. Самое позднее теперь жителям Донбасса должно стать понятно, почему Россия не присоединила регион как Крым в 2014 году, а восемь лет наблюдала за происходящим из-за спин "трактористов и шахтеров", о которых тогда говорил Путин, снабжая их оружием, деньгами и пустыми надеждами, но - не более. Кремлю тогда так было выгодно. А сейчас стало выгодно оформить аннексию, не дождавшись даже полной оккупации по административным границам.

Война переходит в новую, более жестокую фазу

Что все это значит? Путин хочет сесть за стол переговоров с Киевом, оставив себе оккупированные территории, о чем он сказал прямым текстом? Ядерная угроза отменяется? Ничего подобного. Глава Кремля не отказался ни от своих захватнических планов, ни от готовности угрожать ядерной бомбой и идти до конца. Путин прекрасно понимает, что перешел красную линию и переговоры мертвы. Просто на фоне недавних поражений своей армии в Украине и недовольства в российском обществе в связи с мобилизацией президент России решил не нагнетать и чуть ослабить военный угар. Клеймить Запад гораздо безопаснее, чем обещать стереть в ядерный пепел так ненавистные ему Вашингтон, Лондон или Киев.

После формализации аннексии война в Украине вступает в новую фазу. Она обещает быть долгой и более жестокой, что показали обстрелы в этот день в Запорожье, Днепре и Николаеве. Сомнений нет: Путин готовится идти дальше, но пока предпочитает не раскрывать свои планы.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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