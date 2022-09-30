Кнут и пряник: что ждет юго-восток Украины после аннексии РФ

"Для меня важна не территория и не границы, а судьбы людей". Это цитата президента России Владимира Путина из интервью немецкой газете "Бильд" в январе 2016 года. Тогда речь шла об аннексированном Крыме. В эти дни глава Кремля снова насильственно меняет границы Украины, аннексируя части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. На смену полугодичной оккупации пришло включение в состав РФ. Москва угрожает использовать все виды оружия, включая ядерное, для защиты новых земель.

"Референдум" на одном из участков в Донецке, 27 сентября 2022 Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Украина и большинство стран мира заявили, что не признают ни саму аннексию, ни предшествовавшие ей "референдумы", на которых большинство якобы высказалось "за". Кто эти миллионы украинцев, живущих за линией фронта, и что для них изменится?

Чем отличаются настроения в Донецке и Херсоне

Точное количество проживающих на оккупированных территориях на момент аннексии неизвестно. Речь в любом случае идет о нескольких миллионах. И хотя аннексия происходит одновременно, регионы сильно отличаются. В Донбассе с 2014 года произошла вынужденная селекция: сотни тысяч, в основном молодежь, покинули самопровозглашенные "республики", переехав в Россию или на подконтрольную Киеву часть Украины. Остались пожилые люди, те, кто не смог выехать или кто поддержал сепаратизм.

"Для кого-то осуществится мечта, такие люди всегда есть", - говорит Андреас Умланд (Andreas Umland), эксперт Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. Похоже, на востоке таких больше, чем на юге Украины, но точных данных нет. Некоторые в Донбассе поддержали аннексию в том числе из-за страха, что, мол, в случае возвращения украинской власти им придется отвечать в суде, - отметил в беседе с DW Сергей Гармаш, выходец из Донецка, главред онлайн-издания "Остров" и бывший член Трехсторонней контактной группы по реализации минских соглашений. "Такие люди объясняют, что проголосовали "за", потому что когда Украина вернется, им будет куда бежать - в Россию", - говорит Гармаш. Сколько таких - никто не знает.

Андреас Умланд Фото: Andreas Umland

На юге Украины, в оккупированных районах Донбасса, частях Херсонской и Запорожской областей за полгода аннексии тоже произошли изменения в обществе, хотя не такие фундаментальные. Сотни тысяч выехали, но среди оставшихся много тех, кто продолжает поддерживать Киев. Об этом свидетельствуют акции протеста с украинскими флагами, проходившие в первые недели и месяцы после вторжения. "В Херсоне и Запорожской области многие ненавидят Россию, а в Донецке и Луганске людям забили голову за восемь лет пропаганды", - считает Гармаш.

Миллиарды на поддержку аннексированных территорий

В отличие от Крыма, где этнических русских на момент аннексии было две трети, на востоке и юге Украины этот показатель меньше половины. По данным переписи 2001 года, самый высокий процент русских - около 40% - был на момент начала войны в 2014 году в Донецкой и Луганской областях. В Запорожской и Херсонской русских значительно меньше, около 25% и 15% соответственно.

На первый взгляд, формальная аннексия мало изменит в жизни этих регионов, которыми Россия де-факто управляет полгода. Опыт Крыма дает представление о том, как могут развиваться события. Это будет смесь кнута для несогласных и пряника для лояльных. Зарплаты и пенсии вырастут, Россия будет пытаться восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Конкретную цифру в четверг, 29 сентября, озвучил замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко. По его словам, на "проекты поддержки" новых территорий будет выделено 3,3 млрд рублей.

Разрушенный Мариуполь, август 2022 Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Все, что связано с Украиной, будет максимально быстро вытесняться российским: законы, валюта, связь, язык, образование. Одна из главных целей - возврат к культурной русификации регионов, которые Кремль считает исторически своими.

Каким будет партизанское движение?

Жителям аннексированных регионов предстоит выбрать: принять изменения или сопротивляется - с риском для жизни. "Это тяжелый выбор", - говорит Андреас Умланд. По его словам, многие будут "в отчаянии, поскольку не могут оценить дальнейший ход событий", а именно - надолго ли пришла Россия и как быстро Украина может отвоевать территории. Сообщения о репрессиях - задержаниях и пытках тех, кто симпатизирует Киеву, уже есть. Опыт Крыма показывает, что поиск инакомыслящих может продолжаться годами.

Мужчинам предстоит особое испытание - их призывают на войну с Украиной в составе армии РФ. Не исключено, что Кремль таким образом пытается снизить риски партизанского движения. Пока оно проявило себя на юге, где были совершены несколько нападений на тех, кто сотрудничает с оккупационными властями. Сергей Гармаш считает, что это работа украинских спецслужб. Массового партизанского движения, каким оно было на украинских землях во время Второй мировой войны, он не ожидает, в том числе из-за современных технологий слежения. "Партизанщина сейчас и во время Второй мировой - это разные вещи, - говорит Гармаш. - Сейчас для слежки есть видеокамеры, телефоны, а то, что мы видим - это результат работы организованных групп, руководимых спецслужбами".

Протест против оккупации в Херсоне, март 2022 Фото: via REUTERS

Украинцам востока и юга предстоит пройти в разной форме тесты на лояльность новой власти, например, получить российское гражданство. Так было в Крыму, в Донбассе этот процесс начался несколько лет назад. Но могут быть и отличия от крымского сценария. Так, наблюдатели не ожидают масштабной программы переселения из России, как это было сделано в Крыму. Причина - продолжающиеся боевые действия. "Возвращения донецких из России тоже не будет, их там используют как рабочий ресурс, а в Донбассе рабочих мест нет, основные предприятия разрушены", - говорит Сергей Гармаш. "Привлекательность этих территорий для России будет небольшой, - считает и Андреас Умланд. - Россияне будут опасаться, что им придется отсюда снова уезжать, это не сработает".

Янукович и Азаров вернутся в Донецк?

Открытым остается вопрос новой региональной власти. Будут ли аннексированные территории возглавлять местные украинцы или это будут присланные из России управленцы?

Пока оккупационные власти РФ делали ставку на местных - бывших членов пророссийской Партии регионов сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича. Вернется ли теперь в Донбасс сам Янукович, его премьер Николай Азаров и другие бежавшие представители украинской элиты? Эксперты не исключают этого, но не верят, что эти люди вернуться во власть. За время их отсутствия сформировались новые элиты, которые свое не отдадут, считает Гармаш. Возможно руководство новыми регионами перейдет от украинцев к управленцам, приехавшим из России. О таком сценарии писала российская пресса. На некоторых уровнях этот процесс уже начался.

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