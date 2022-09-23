В оккупированных РФ регионах Украины начались "референдумы"

В оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей начались так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.

На оккупированных Россией территориях Украины начались так называемые "референдумы" по вхождению регионов в состав РФ, сообщают российские агентства в пятницу, 23 сентября.

"Избирательные участки" открылись в так называемых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях. "Голосование" на всех территориях продлится до 27 сентября. Также участки для "голосования" начали открываться в России, где, по утверждению властей, будут голосовать беженцы.

Как пишет ТАСС, "в интересах безопасности" в первые четыре дня в оккупированных регионах "голосование" будет проходить на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

В "ДНР" и "ЛНР" на "голосование" вынесли вопрос, поддерживают ли местные жители "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". В оккупированных Запорожской и Херсонской областях в бюллетенях указан вопрос: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

Мировое сообщество не будет признавать "референдумы"

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "референдумы" - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории".

В частности президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "референдумы" "пародией и цинизмом". Идея их проведения "была бы смешной, если бы не была такой трагичной", добавил он. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также неоднократно повторял, что Германии не признает "эти фиктивные "референдумы", назвав их неприемлемыми.

"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Кроме того, Брюссель "рассмотрит дополнительные ограничительные меры" в отношении Москвы, сказал он.

Киев: псевдореферендумами Россия закроют любую возможность переговоров

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут по этим псевдореферендумам, то для себя закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", - комментировал "референдумы" президент Украины Владимир Зеленский в августе.

Фиктивные "референдумы" на оккупированных территориях Украины ничего не изменят с точки зрения международного права, заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. "Русские пропагандисты влюблены в "референдумы" как панацею. Есть для них плохие новости. Существует глобальный консенсус и международное право. Однозначно: Донецк, Луганск, Крым - это Украина. Любые попытки перекрасить флаги - фикция, это ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", - написал Подоляк.

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